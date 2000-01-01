На старте Александр Лесун

Пятиборец, олимпийский чемпион, спортсмен года Александр Лесун о том, почему футбол популярнее, чем пятиборье, и как раскрутить любой спорт.

Мы встретились с Александром на финише легкоатлетического пробега в рамках XVII ИГР WORLD CLASS имени Дмитрия Жиркова, чтобы узнать о его планах на ближайший сезон и тренировках.

— Как часто вы принимаете участие в любительских забегах?

— Впервые принимаю участие в подобном мероприятии. Атмосфера приятная, впечатления остались положительные!

Фото: РИА Новости

— Есть ли в таких стартах свой адреналин или вы нервничаете, только соревнуясь с профессиональными спортсменами?

— Это, конечно, не гонка за результат. Я понимаю, что это всё-таки забег, направленный на оздоровление и популяризацию спортивного образа жизни. Моё участие в этом забеге не ради красивого финиша, оно для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и нести ЗОЖ в массы. С другой стороны, думаю, что у обычных людей, которые сегодня с нами бежали, хватало адреналина, особенно на финише (улыбается).

— Есть ли у вас свободное время? Имеют ли место лёгкие пробежки для себя?

— Я занимаюсь 6 дней в неделю, по 5 тренировок в день. Бегать для себя у меня сил не остаётся, да и нужно ли при таких нагрузках. В принципе, все тренировки в моём расписании очень разноплановые, есть и лёгкие беговые тренировки, где нужно, допустим, просто пробежать часовой кросс. В таком случае я могу даже бегать под музыку, мне это очень нравится.

— Как выглядит ваш обычный день?

— Встаю в 8 утра, до часу провожу 2-3 тренировки, в зависимости от дня недели. Потом с 13 до 15:30 примерно обед, а дальше опять две или три тренировки. Пытаюсь сделать 5 видов за день, но 4 вида — это минимум. Заканчиваю тренироваться обычно около 19 часов вечера.

Советы новичкам в беге:

Есть несколько принципов тренировочного процесса: постоянство и постепенность — одни из них. Нельзя просто так изо всех сил пробе-жать, а завтра ничего не делать. Нужно начинать с маленьких объемов, возможно даже с ходьбы. Изначально можно пробежать всего 20 минут, не можем бежать — переходим на ходьбу, постепенно придем к бегу.

— Недавно вы были признаны спортсменом года по версии Министерства спорта. Какие чувства вы испытывали?

— Мне было приятно, потому что наш вид спорта (пятиборье. — Прим.ред) не очень популярный, и то, что меня объявили лучшим спортсменом года и наградили, даёт большой стимул и толчок для популяризации нашего вида и вообще олимпийского спорта в России. Многие знают футбол и хоккей, а такие виды спорта, как пятиборье, обычно остаются в стороне от широкой публики. Более или менее о них вспоминают только во время Олимпийских игр, и это очень печально.

— А как вы думаете, почему пятиборье не такой популярный вид спорта, как, например, футбол?

— Футбол — однообразный, но он очень понятный вид спорта: человек взял мяч, дальше он ведёт или его обводят, а результатом становится гол. Здесь всё выглядит очень просто. А вот для того, чтобы разбираться в таких видах спорта, как, например, пятиборье или спортивная гимнастика, надо знать и учитывать массу деталей и тонкостей даже при системе подсчета очков. Это первое. Второе — элементарное финансирование. Если бы такие же огромные суммы, как в футболе, инвестировались и в пятиборье, всё было бы иначе. Любой вид спорта можно раскрутить. Яркий пример — биатлон. Биатлон раньше был в одной федерации с современным пятиборьем. И когда в 80-х пятиборцев знали, биатлонистов не знали и не воспринимали вообще. А за последние 10-20 лет, из-за больших и правильных инвестиций произошла резкая популяризация биатлона.

В спорте надо ко всему подходить более или менее профессионально.

— Если бы из пятиборья нужно было бы убрать один вид, что бы это было?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что у нас виды друг с другом очень несовместимые, они не гармонируют. Каждый вид, по сути, взаимоисключающий. Пловец не может бежать, бегун не умеет плавать. Фехтовальщик не может стрелять. Я не могу никакой из видов убрать, потому что все они очень интересные.

— Вы однажды сказали, что женщины в большом спорте — это некрасиво.

— Мне кажется, это достаточно громкое заявление. Я до сих пор так считаю. Женщины в большом спорте должны быть только в нескольких дисциплинах. Например, синхронное плавание, художественная гимнастика, танцы на льду. Ни в коем случае, не штанга или даже бег.

— Вы связываете это только с внешним видом девушки или же ещё и с характером, который у профессиональных спортсменов отличается?

— Нет, все спортсменки — очень интересные личности. Про характер я ничего не говорю. Просто каждый спорт имеет свою специфику, и когда девушка, изначально красивое существо, становится штангисткой, для меня это неприемлемо.

— Сейчас появился культ забегов, и многие люди выходят на старт без должной подготовки. Как вы к этому относитесь?

— Это очень опасно для организма. Я считаю, что есть очень много специализированных заведений, например, даже организаторы сегодняшнего мероприятия World Class, где могут правильно объяснить и донести обычным людям: почему нельзя просто так начать спонтанно бегать. Пробежать десятку — это не так сложно, главное, чтобы потом не было проблем. С ногами, с сердцем, с сосудами, не дай бог. В спорте надо ко всему подходить более или менее профессионально.

Фото: РИА Новости

— Как вы считаете, почему именно бег становится таким популярным?

— Во-первых, это интересно. Сама физическая нагрузка, плюс ты бежишь и видишь, как вокруг тебя всё меняется. На беговой дорожке не так интересно, как в парке, мне кажется. Да и не затратно. Надел кроссовки, майку — и побежал. А ещё и очень хорошую нагрузку на организм даёт, практически на все группы мышц.

— Что вы можете посоветовать новичку, который хочет начать заниматься бегом?

— Купить хорошую форму. Правильно подобрать кроссовки, майку, штаны, чтобы было удобно. Есть несколько принципов тренировочного процесса: постоянство и постепенность — одни из них. Нельзя просто так изо всех сил пробежать, а завтра ничего не делать. Нужно начинать с маленьких объёмов, возможно даже с ходьбы. Изначально можно пробежать всего 20 минут, не можем бежать — переходим на ходьбу, постепенно придём к бегу. Если уже есть какая-то база — никогда нельзя бегать каждый день одну и ту же нагрузку. Бегать надо каждый день по-разному, день сильнее, день слабее. Для организма это намного полезнее.

— Расскажите о предстоящих стартах и дальнейших планах.

— Сейчас чемпионат Европы, чемпионат мира, через четыре года Токио. Готовлюсь, работаю, посмотрим, что получится.