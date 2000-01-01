Несколько минут на спорт: тренировка для проблемных зон

Домашняя тренировка для коррекции фигуры: пресс, талия и плоский живот.
Не секрет, что в тренировочном процессе важна последовательность и систематичность. Сложно ответить на вопрос: что лучше — часовая тренировка три раза в неделю или ежедневное выполнение пятиминутных комплексов? В любом случае, если времени на спорт и здоровье остаётся немного, а желание изменить своё тело и перестроить организм велико, начните с малого. В нашей подборке мы собрали топ-5 видео, которые помогут вам провести быструю и функционально полезную ежедневную тренировку в домашних условиях. Всё, что нужно для красивого тела, — это коврик и несколько минут свободного времени.
6 минут для идеального пресса
Комплекс, состоящий из привычных и таких знакомых нам с детства упражнений. Выполняйте каждое в течение 1 минуты. Следите за техникой.
Тонкая талия за 7 минут
Круговая тренировка. Выполняйте каждое упражнение по 15-20 раз на каждую сторону. Вам понадобится надувной гимнастический мяч.
5 минут в день для плоского живота
Комплекс состоит из четырёх высокоэффективных упражнений, каждое из которых необходимо выполнять в течение 1 минуты.
Как убрать бока?
Несколько правил, которые помогут скорректировать фигуру.
100 приседаний для идеальной попы
Комплекс, состоящий из нескольких видов приседаний.