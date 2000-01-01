XVII фитнес-игры имени Дмитрия Жирнова: 5 интересных фактов

Итоги мероприятия, открытие летнего фитнес-сезона и фотогалерея.

Уже в семнадцатый раз в столице с успехом прошли фитнес-игры имени Дмитрия Жирнова. Это событие считается уникальным в фитнес-индустрии России: тысячи людей получают возможность воплотить в жизнь свою мечту – почувствовать себя настоящими спортсменами, добиться внушительных результатов и стать чемпионами. Из года в год это мероприятие набирает обороты, расширяет географию участников и вводит новые дисциплины в зачёт соревнований. В нашем материале мы собрали для вас 5 интересных фактов о прошедших XVII фитнес-играх имени Дмитрия Жирнова.

Идём на рекорд

На летние игры World Class в этом году зарегистрировалось рекордное количество участников — 4280 человек, включая спортсменов из Владимира, Иваново, Жуковского, Нижнего Новгорода, Саратова.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

Быть в норме

3 июня около 1000 человек смогли принять участие в торжественном открытии игр и сдать нормативы комплекса ГТО.

Всё по-новому

В этом году в игры были включены соревнования по совсем молодым дисциплинам: Sup Race – гонка по воде на надувных серф-досках с веслом, SwimRun – чередование плавания в открытой воде и бега, Indoor Triathlon – последовательное прохождение трёх дистанций – плавание, велосипед и бег – в условиях фитнес-клуба.

Сила и упорство

Победитель соревнований по пауэрлифтингу тренер World Class продемонстрировал выдающийся в «жиме лёжа» результат — 220 кг.

Фото: Антон Ермаков, «Чемпионат»

На ринге

3 июня в рамках турнира по боксу на XVII играх World Class имени Дмитрия Жирнова состоялась супербитва — три боя по правилам тайского бокса. В день открытия игр World Class в поединке сошлись бойцы из Федерации тайского бокса города Москвы и спортсмены из Таиланда. Наши победили со счётом 2:0!

Интересный факт: 2017 год — юбилейный в истории российско-тайской дружбы. 120 лет назад Российская империя и Королевство Сиам (нынешний Таиланд) установили дипломатические отношения. Тайский бокс — настоящее произведение боевого искусства. Его название можно перевести на русский как «поединок свободных». Он показывает, какого мастерства может достичь человек и каким красивым и стремительным может быть противостояние на ринге.

Командный зачёт

Победу по общему количеству наград одержал клуб World Class Жуковский. Членом этого клуба является Юрий Борзаковский – один из любимейших спортсменов многих россиян, олимпийский чемпион в беге, чемпион мира и Европы, а ныне главный тренер сборной страны по лёгкой атлетике. Кстати, на XVII Играх World Class Юрий предстал в неожиданном для болельщиков амплуа игрока футбольной команды своего фитнес-клуба.



Игры World Class посвящены Дмитрию Жирнову, пионеру российского фитнеса, одному из первых инструкторов клуба, профессиональному тренеру по велоспорту, человеку с открытой душой и добрым сердцем.