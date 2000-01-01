Поймать волну. FAQ по ошибкам новичков на вейкборде

8 фактов о вейкбординге, которые помогут стать профи.

Последнее время с невероятной скоростью сердца спортсменов-любителей завоёвывает вейкбординг. Несмотря на то, что его совершенно точно можно отнести к экстремальным видам спорта, любой желающий может попробовать встать на доску. В нашем материале мы собрали несколько самых распространённых ошибок новичков, избежав которых, вы сможете получить гораздо больше приятных ощущений от катания и снизить риск получение травмы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

«Чемпионат» посетил вейк-базу в Серебряном Бору, опробовал волну, погружение в воду температурой 8 градусов и смог задать самые острые вопросы тренеру по вейкбордингу и вейксерфингу, профессионалу своего дела Андрею Шевченко. Андрей поделился с редакцией советами, которые необходимо знать любому человеку для того, чтобы его первый опыт в вейке прошёл максимально позитивно и, главное, безопасно.

Правильно выбери место для первого катания

Когда я начинал кататься сам, мест было мало, а точнее одно — Нордвест. Оттуда стартовал весь московский вейкбординг: и райдеры, и тренеры-водители, и владельцы других клубов. Выбора не было — мы все учились там, и, надо сказать, учили и учат там очень хорошо. Сейчас количество таких мест огромное, но тем легче ошибиться.



Избегайте очень дешевых мест с неспециализированными катерами. Навесные моторы могут быть опасны. Также не советую обращаться в клубы, где обучение оплачивается отдельно. Поверьте, в этом нет необходимости. Есть места, где обучение входит в стоимость сета и при этом происходит на доста-точно высоком уровне.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Слушай инструктора

Процесс вставания на доску выглядит крайне простым и интуитивным, однако это не значит, что вы можете встать и поехать произвольным образом. Просто слушайте и делайте то, что вам говорит профессионал. Конечно, при условии, что вы верно выбрали клуб и инструктора.

Не суетись

Суета в воде — главный враг успеха. Расслабьтесь — вы в жилете. Доверьте ему свое тело и сконцентрируйтесь на технике и общении с инструктором.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Определи свою цель

Придется выбрать между тусовкой и прогрессом. Если в приоритете второе, не надо брать с собой толпу зрителей — это только мешает.

Техника исполнения и то, чего делать не стоит

Здесь все просто: нельзя принимать алкоголь перед катанием, не стоит суе-титься в воде и не надо поднимать руки на уровень плеч во время движения.



Что касается техники, повторюсь еще раз: слушайте вашего инструктора. Коротко могу сформулировать так: не спешите вставать в полный рост во время старта, во время движения держите ручку у бедра передней ноги, вес распределяйте между обеими ногами поровну: форма доски такова, что нет необходимости перегружать заднюю ногу. Остальное скажу, когда вы приедете пробовать себя в этом виде спорта.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Опасности, которые вас ждут

Вейкбординг на начальном этапе — пусть и экстремальный, но довольно безопасный вид спорта. Переломы почти невозможны. Страдают связки и голова, причем шлем от гидроударов не защитит. Спасает техника катания и сладкий чай после сотрясения. Последнее, кстати, не шутка. В больницах обычно ставят капельницу с глюкозой после сотрясения мозга. Я рекомендую иметь с собой сладкий напиток или шоколадку на такой случай. Этот совет, как и все остальные, проверены на личном опыте. Что касается техники, старайтесь не допускать положения доски, при котором она перпендикулярна направлению движения катера и не поднимайте руки на высоту плеч, тогда все будет хорошо!

Вейкбординг или вейксерфинг?

Сейчас мы предлагаем не только вейкбординг, но и вейксерфинг за катером. И если первую активность можно с уверенностью назвать видом спорта, то вейксерфинг — скорее развлечение. Им занимаются любители серфинга в отсутствии океана, травмированные вейкбордисты и те, кто не хочет стать травмированными вейкбордистами. Существует еще кабельный вейкбординг, но это другой вид спорта, совершенно самостоятельный, и я, будь моя воля, назвал бы его как-то иначе, потому что «wake» с английского — это волна от катера.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Вейк — для кого он?

Занятия вейкбордингом подойдут абсолютно всем, кроме фанатов бодибилдинга. Всё дело в том, что в подобных дисциплинах (в бодибилдинге) люди занимаются медленной динамикой или статикой, у них нет должной гибкости и отсутствует необходимая координация между мозгом и телом. Ничего лично-го, только честный опыт и статистика за 7 лет работы.