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Разговорник болельщика. 9 фраз на все случаи жизни

Кубок конфедераций. Как поддержать разговор с новозеландцами?

В преддверии первого матча сборной России «Чемпионат» подготовил альтернативный разговорник болельщика. Всего 9 фраз, которые помогут вам поддержать разговор после матча в случае победы, поражения или в том самом случае, когда слова окажутся совсем не лишними.

3 фразы на случай победы

Забудьте всё, чему вас учили на уроках английского языка и постарайтесь произнести как можно более оптимистично!

Фото: Никита Кузин «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин — «Чемпионат»

3 фразы на случай поражения

Будем надеятся, что эти фразы вам не понадобятся, но на всякий случай пусть будут.

Фото: Никита Кузин «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин «Чемпионат»

3 фразы, чтобы подкатить к новозеландской болельщице

Несколько фраз на тот случай, если вы заметите симпатичную болельщицу на секторе.

Фото: Никита Кузин — «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин — «Чемпионат»
Фото: Никита Кузин «Чемпионат»
Источник «Чемпионат»
Фото РИА Новости
Автор Никита Кузин
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