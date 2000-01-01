Почему завтра вы не начнёте бегать?

3 совета, которые помогут правильно сформулировать цель и достичь её.

Купить абонемент в спортивный зал на три месяца и сходить от силы три раза? Запланировать ежедневные пробежки в парке около дома и не выйти ни бегать ни разу? Начать худеть с того самого понедельника, который почему то никак не наступит? Каждый из нас хоть раз давал себе обещание, которое никак не получается сдержать. В чём же причина того, что такая желанная и правильная по всем законам жанра цель с трудом достигает своей реализации (читать: если вообще доживает до этапа реализации). Разобраться в этом вопросе нам помог наш эксперт, психолог Мария Макарова.

Время против нас

Ни разу не бегали? Но завтра непременно начнёте, причём почему-то обязательно с утра и перед работой. Таким образом вы заведомо подвергаете свой организм дополнительному стрессу. Почему? Потому что, во-первых, для пробежки утром вам будет необходимо встать минимум за час до привычного времени, таким образом мы сильно укорачиваем время, за которое наш организм обычно заканчивал восстановление после сна и, что абсолютно неправильно, резко выходим из режима, к которому привыкали ни один год.



Как поставить эту цель правильно? Для того, чтобы постепенно сместить пробежки на утро без лишнего стресса и ущерба для организма, переход к ним и более раннему подъёму необходимо совершать постепенно. Попробуйте для начала бегать вечером, после работы, в комфортном для вас темпе. Введите вечерние пробежки в свой ежедневный ритуал, бегайте хотя бы 2-3 раза в неделю — этого будет вполне достаточно для того, чтобы начать формировать новую полезную привычку. Затем давайте разберёмся с вашим режимом, каждый день в течение 10 дней старайтесь ложиться на 5-10 минут раньше привычного времени и соотвественно вставать на 5-10 минут раньше, совсем скоро благодаря этой нехитрой процедуре вы сможете скорректировать свой режим дня и освободить пол часа времени, необходимого для утренней пробежки.

Ради всех кроме себя

«Я худею ради мужа» или «я худею, потому что жена сказала, что мне нужно прийти в форму» — так часто не только на приёме у психолога, но и в жизни люди произносят подобные фразы. Для некоторых они действительно могут послужить неплохой мотивацией, тут уже всё очень индивидуально и тонко. Но для большинства такой мотиватор не работает. Потому что фраза «я худею ради кого-то» звучит глупо, для нашего сознания она изначально неверно сформулирована, наш мозг слышит: «я не считаю себя толстой, но раз уж надо, то ради него/неё попробую худеть». А ведь если вы сами отрицаете наличие той или иной проблемы, то и сдвинуться с мёртвой точки становится в несколько раз сложнее.



Как поставить эту цель правильно? Разберитесь в себе, поймите чего вы сами хотите: может быть у вас есть ваши фотографии в идеальном весе/форме, смотрите на них чаще. Вернуть себе тело, в котором комфортно вам самим, а не то, в котором вас хотят видеть окружающие, гораздо более чёткая и правильно сформулированная цель.

В неравных условиях

Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни слышал фразы в стиле: «Вот он то понятно почему стал чемпионом, у него был хороший тренер..» Или много денег, другие возможности, и ещё миллион причин, которые оправдывают тот факт, что у кого-то всё получилось, но не у вас. Очень важно видеть и замечать тот ресурс, который есть вокруг вас. Быть может от первой тренировки вас отделяет только ваша собственная лень? Потому как начать бегать — это абсолютно бесплатно. Да, эксперты в области лёгкой атлетике могут поправить меня и сказать, что для того, чтобы выйти на пробежку, нужно выбрать хорошие и правильные кроссовки, озадачиться покупкой правильной экипировки, вооружиться фитнес-браслетом или ещё каким-нибудь дорогим и сильно важным трекером. На деле всё немного проще: можно купить самый дорогой абонемент в зал и самую дорогую экипировку из возможных и оставить их пылиться на полке в шкафу.



Как перестать смотреть на других? Может быть звучит грубо, но я всегда в таких случаях говорю: отключите Instagram (улыбается) и перестаньте читать глянцевые журналы. Они только искажают ваше реальное представление о мире, часто получается так, что человек смотрит аккаунт успешной фитнес-модели и подсознательно говорит себе: ну, у меня так точно не выйдет. Далеко не каждый может прочитать статью и тут же кинуть себе вызов, решиться повторить столь непростой и полный разных трудностей путь того человека, о котором он только что прочитал. Мой совет просто: определитесь с тем зачем вы хотите начать заниматься, к какой цели вы хотите прийти через 5 или 10 лет, а затем в идеале найдите человека, который смог бы пройти этот путь вместе с вами. Человеческая забота и поддержка очень важна тогда, когда мы вот-вот готовы выйти из зоны комфорта и начать создавать себя заново.