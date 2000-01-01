Модные гаджеты и приложения для телефона, которые помогут стать лучше

Топ фитнес-гаджетов и приложений для телефона. Советы участников спецпроекта редакции.

Цель участников спецпроекта редакции «Прийти в форму за 30 дней» не только в том, чтобы добиться поставленной цели и увидеть результат, но ещё и в том, чтобы разобраться: как пройти весь путь преображения максимально правильно и комфортно. И здесь речь не только о технике безопасности в тренировочном зале, сбалансированной диете и постоянном поиске мотивации во всём, что тебя окружает… но и о том как своевременно узнать про появление нового приложения для телефона, которое подсчитает калории в вашем завтраке за 2 секунды или фитнес-браслета, который станет верным спутником на беговой дорожке и в спортивном зале. Подробнее в нашем материале.

Максим Сырейщиков, управляющий директор «Чемпионата»

«Особенности персональной тренировки. То, что можно найти в фитнес-зале»



В течение всего эксперимента Максим не использовал никаких дополнительных гаджетов и приложений для телефона, но постоянно находился под контролем своего персонального тренера, который помогал корректировать программу тренировок в зависимости от прогресса и результатов клиента. Для того чтобы рассказать, какие приборы можно найти в любом фитнес-зале и как их правильно применить, мы обратились к тренеру Максима, элит-тренеру тренажёрного зала World Class Власова Владимиру Бардину.



1. Прибор для измерения жировой прослойки, воды в организме и мышечной массы



На самом деле таких весов в самом тренажёрном зале обычно нет, их ставят в нашем специальном медицинском кабинете, но любой желающий клиент может ими воспользоваться. Эти весы основаны на следующем принципе: вы встаёте, через вас проходит инфракрасное излучение, которое определяет уровень жировой прослойки, сколько воды в организме, сколько мышц. Это очень полезно на начальном этапе, когда тренер только составляет план тренировок, а диетолог — план питания.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

2. Датчики для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС)



1) встроенные в тренажёры (беговые дорожки и эллиптические тренажёры);



2) индивидуальные датчики, которые клиенты приобретают самостоятельно.



Приборы, которые могут определить частоту сердечных сокращений, обычно приобретаются самостоятельно. Есть и гаджеты, встроенные в тренажёры, например в дорожки и эллипсы. Но встроенные датчики могут давать погрешность до 20 ударов. Однако в любом случае ими можно и нужно пользоваться, особенно если тренировка направлена на жиросжигание, и важно оставаться в определённой пульсовой зоне.

Задача их состоит в том, чтобы определить пульс, время, за которое он восстанавливается, и после уже индивидуально рассчитать нужную для тренировок нагрузку в зависимости от целей спортсмена. В случае с Максимом благодаря тому, что он прошёл фитнес-тест в условиях Олимпийского комитета, не было необходимости дополнительно определять оптимальный для занятий пульс. Достаточно придерживаться рекомендаций и держать его в тех интервалах, которые уже были рассчитаны в лаборатории.



Датчики, приобретаемые отдельно, надеваются на грудную клетку в виде ремешка и в виде часов на руке у клиента либо у тренера. Они очень хорошо помогают определить пульсовые зоны. Если часы находятся у тренера, то он видит, какой пульс у спортсмена, и может контролировать процесс тренировки с профессиональной точки зрения.

Полина Сычёва, студентка и фрилансер

«Фитнес-трекер, который всегда с тобой»



В последнее время носить с собой «умные» часы вошло в моду. Но цены таких гаджетов сильно колеблятся: если самый средний по функционалу фитнес-браслет можно приобрести всего за пару тысяч рублей, то на какие-нибудь Apple Watch вам придётся изрядно потратиться. Для участия в эксперименте Полина приобрела фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. Для того чтобы разобраться, в чём необходимость такой покупки и чем она действительно может помочь вам при занятиях спортом, мы обратились к участнице эксперимента.

Фото: stocksnap.io

Функциональная игрушка.

На первый взгляд, трекер показался мне не самым необходимым предметом, без которого я не смогу зайти в спортивный зал, слишком уж модным ношение подобных браслетов стало в последнее время. Для себя я подобрала модель даже не в средней, а в низкой ценовой категории для того, чтобы понять необходимость гаджета.

О функциях: в приобретённом мной браслете есть четыре основные функции — пульсомер, шагомер, датчик, который отслеживает сон, и возможность подключить оповещения, синхронизированные с телефоном (очень удобно при занятиях спортом).

Плюсы: в первый же день я протестировала шагомер для того, чтобы понять, насколько сильно будет отличаться показатель, зафиксированный фитнес-браслетом от того, который мне покажет стандартный шагомер, встроенный в Iphone. Разница получилось приличной: телефон зафиксировал 12 350 шагов, тогда как браслет 16 453 шага. Возможно, это связано с тем, что телефон не всегда оказывался при себе, а браслет постоянно был на руке. Либо дело в том, что браслет более чувствителен к передвижениям. Помимо прочих плюсов могу рассказать, что пульс-трекер замеряет исправно, пользоваться им в зале очень удобно, достаточно в нужный момент нажать на кнопку и через 15 секунд на экране появится ваш пульс. В ходе теста параллельно проверяла пульс на танометре, сильных погрешностей выявлено не было.



Минусы: не сильно додуманная функция, связанная с так называемым контролем сна. По идее благодаря получаемым графикам вы можете отслеживать качество своего сна и правильно делить его на периоды — сколько времени длился короткий сон, сколько времени — длительный. Благодаря этому можно правильно рассчитать и скорректировать время засыпания и продумать, в какое время вам наиболее комфортно вставать. Однако, лично на своём опыте, я неоднократно сталкивалась с тем, что приложение на телефоне, синхронизированное с браслетом, фиксировало моё время засыпания гораздо раньше, чем оно наступало в реальности. Возможно, это связано с тем, что единственный показатель, по которому доступно считывание, это ваш пульс. Таким образом, если ЧСС уменьшается в состоянии покоя браслет фиксирует начало процесса засыпания.

3. Никита Кузин, журналист

«Вперёд и с музыкой. Подкасты и плейлисты для пробежек в твоём телефоне»

Фото: stocksnap.io

Что может быть лучше, чем бегать под приятную музыку? И неважно где: на беговой дорожке, в парке или на стадионе. Последнее время стало модным бегать не только под подборку любимых треков, но и под так называемые подкасты (аудиокниги, мотивирующие комментарии, которые накладываются на музыку), многие из которых находятся в свободном доступе для скачивания в ITunes.

Возьмите на заметку: большинство современных фитнес-приложений, которые выпускают всемирно известные бренды, содержат в себе не только возможность отслеживать свою беговую дистанцию в течение тренировки и удобную GPS-навигацию, но и плейлисты, составленные при помощи профессиональных атлетов.



Где найти музыку для тренировок? Выбор редакции:

Nike NRC+ — для тех, кому важна функциональность приложения: музыка, советы от ведущих тренеров, GPS-трекер и многое другое.

Скачать.

«Яндекс Музыка» — возможность слушать и самому создавать бесплатные плейлисты.

Скачать.



Онлайн-радио — возможность слушать треки онлайн или заранее скачать подборку на свой телефон.

Скачать.

4. Даяна Мухаметжанова, студентка

«Топ-3. Обзор самых полезных бесплатных фитнес-приложений»



Тренироваться в домашних условиях — это непросто. Необходима постоянная мотивация, источники с проверенной информацией и ведение фитнес-заметок для того, чтобы самостоятельно отслеживать прогресс своего тренировочного процесса. Полезный обзор приложений для того, чтобы держать свои тренировки и питание под контролем — в нашей подборке.

Фото: stocksnap.io

1. FatSecret — бесплатный дневник питания.

Скачать

Для кого: для всех, кто следит за своим весом и соблюдает баланс КБЖУ.

Приложение позволяет добавлять в свой лист не только те продукты, которые вы можете приобрести в магазине, но и те блюда и напитки, которые вы приобретаете в кафе или ресторанах. Работает специальный поиск по названию заведения. В самом приложении очень большая база продуктов, поэтому вы без труда сможете отыскать нужное.

Лайфхак: например, я очень часто проверяю калорийность любимых всеми роллов и пирожков в фастфуде. Увидев один раз КБЖУ маленькой булочки или лимонада, вы ещё сто раз задумаетесь: а стоит ли это того?



2. Gipis — беговое приложение.

Скачать

Для кого: для тех, кто готов определиться со своей целью заранее и готов к упорным тренировкам под командованием своего Iphone.

Хорошее приложение, которое работает в фоновом режиме и не съедает много места и заряда батареи. Корректирует тренировки в зависимости от ваших успехов и выдаёт подробный отчёт-статистику по итогам пробежки.



3. Табата — таймер для интервальных тренировок.

Скачать

Для кого: для тех, кто нацелен на результат и хочет сделать тренировочный процесс эффективным.

Приложение, которое позволяет выполнять тренировки в технике табата — 20 секунд интенсивной работы, 10 секунд отдыха. Поскольку каждое упражнение выполняется в течение конкретного времени, в приложении есть большой таймер со звуковыми уведомлениями. Так что вы сможете выкладываться по полной, не глядя на экран. Возможно выгрузить подробную статистику по каждой тренировке.