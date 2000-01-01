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Фитнес

Модные гаджеты и приложения для телефона, которые помогут стать лучше

Топ фитнес-гаджетов и приложений для телефона. Советы участников спецпроекта редакции.

Цель участников спецпроекта редакции «Прийти в форму за 30 дней» не только в том, чтобы добиться поставленной цели и увидеть результат, но ещё и в том, чтобы разобраться: как пройти весь путь преображения максимально правильно и комфортно. И здесь речь не только о технике безопасности в тренировочном зале, сбалансированной диете и постоянном поиске мотивации во всём, что тебя окружает… но и о том как своевременно узнать про появление нового приложения для телефона, которое подсчитает калории в вашем завтраке за 2 секунды или фитнес-браслета, который станет верным спутником на беговой дорожке и в спортивном зале. Подробнее в нашем материале.

Максим Сырейщиков, управляющий директор «Чемпионата»

«Особенности персональной тренировки. То, что можно найти в фитнес-зале»

В течение всего эксперимента Максим не использовал никаких дополнительных гаджетов и приложений для телефона, но постоянно находился под контролем своего персонального тренера, который помогал корректировать программу тренировок в зависимости от прогресса и результатов клиента. Для того чтобы рассказать, какие приборы можно найти в любом фитнес-зале и как их правильно применить, мы обратились к тренеру Максима, элит-тренеру тренажёрного зала World Class Власова Владимиру Бардину.

1. Прибор для измерения жировой прослойки, воды в организме и мышечной массы

На самом деле таких весов в самом тренажёрном зале обычно нет, их ставят в нашем специальном медицинском кабинете, но любой желающий клиент может ими воспользоваться. Эти весы основаны на следующем принципе: вы встаёте, через вас проходит инфракрасное излучение, которое определяет уровень жировой прослойки, сколько воды в организме, сколько мышц. Это очень полезно на начальном этапе, когда тренер только составляет план тренировок, а диетолог — план питания.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

2. Датчики для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС)

1) встроенные в тренажёры (беговые дорожки и эллиптические тренажёры);

2) индивидуальные датчики, которые клиенты приобретают самостоятельно.

Приборы, которые могут определить частоту сердечных сокращений, обычно приобретаются самостоятельно. Есть и гаджеты, встроенные в тренажёры, например в дорожки и эллипсы. Но встроенные датчики могут давать погрешность до 20 ударов. Однако в любом случае ими можно и нужно пользоваться, особенно если тренировка направлена на жиросжигание, и важно оставаться в определённой пульсовой зоне.

Задача их состоит в том, чтобы определить пульс, время, за которое он восстанавливается, и после уже индивидуально рассчитать нужную для тренировок нагрузку в зависимости от целей спортсмена. В случае с Максимом благодаря тому, что он прошёл фитнес-тест в условиях Олимпийского комитета, не было необходимости дополнительно определять оптимальный для занятий пульс. Достаточно придерживаться рекомендаций и держать его в тех интервалах, которые уже были рассчитаны в лаборатории.

Датчики, приобретаемые отдельно, надеваются на грудную клетку в виде ремешка и в виде часов на руке у клиента либо у тренера. Они очень хорошо помогают определить пульсовые зоны. Если часы находятся у тренера, то он видит, какой пульс у спортсмена, и может контролировать процесс тренировки с профессиональной точки зрения.

Полина Сычёва, студентка и фрилансер

«Фитнес-трекер, который всегда с тобой»

В последнее время носить с собой «умные» часы вошло в моду. Но цены таких гаджетов сильно колеблятся: если самый средний по функционалу фитнес-браслет можно приобрести всего за пару тысяч рублей, то на какие-нибудь Apple Watch вам придётся изрядно потратиться. Для участия в эксперименте Полина приобрела фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2. Для того чтобы разобраться, в чём необходимость такой покупки и чем она действительно может помочь вам при занятиях спортом, мы обратились к участнице эксперимента.

Фото: stocksnap.io

Функциональная игрушка.
На первый взгляд, трекер показался мне не самым необходимым предметом, без которого я не смогу зайти в спортивный зал, слишком уж модным ношение подобных браслетов стало в последнее время. Для себя я подобрала модель даже не в средней, а в низкой ценовой категории для того, чтобы понять необходимость гаджета.

О функциях: в приобретённом мной браслете есть четыре основные функции — пульсомер, шагомер, датчик, который отслеживает сон, и возможность подключить оповещения, синхронизированные с телефоном (очень удобно при занятиях спортом).

Плюсы: в первый же день я протестировала шагомер для того, чтобы понять, насколько сильно будет отличаться показатель, зафиксированный фитнес-браслетом от того, который мне покажет стандартный шагомер, встроенный в Iphone. Разница получилось приличной: телефон зафиксировал 12 350 шагов, тогда как браслет 16 453 шага. Возможно, это связано с тем, что телефон не всегда оказывался при себе, а браслет постоянно был на руке. Либо дело в том, что браслет более чувствителен к передвижениям. Помимо прочих плюсов могу рассказать, что пульс-трекер замеряет исправно, пользоваться им в зале очень удобно, достаточно в нужный момент нажать на кнопку и через 15 секунд на экране появится ваш пульс. В ходе теста параллельно проверяла пульс на танометре, сильных погрешностей выявлено не было.

Минусы: не сильно додуманная функция, связанная с так называемым контролем сна. По идее благодаря получаемым графикам вы можете отслеживать качество своего сна и правильно делить его на периоды — сколько времени длился короткий сон, сколько времени — длительный. Благодаря этому можно правильно рассчитать и скорректировать время засыпания и продумать, в какое время вам наиболее комфортно вставать. Однако, лично на своём опыте, я неоднократно сталкивалась с тем, что приложение на телефоне, синхронизированное с браслетом, фиксировало моё время засыпания гораздо раньше, чем оно наступало в реальности. Возможно, это связано с тем, что единственный показатель, по которому доступно считывание, это ваш пульс. Таким образом, если ЧСС уменьшается в состоянии покоя браслет фиксирует начало процесса засыпания.

3. Никита Кузин, журналист

«Вперёд и с музыкой. Подкасты и плейлисты для пробежек в твоём телефоне»

Фото: stocksnap.io

Что может быть лучше, чем бегать под приятную музыку? И неважно где: на беговой дорожке, в парке или на стадионе. Последнее время стало модным бегать не только под подборку любимых треков, но и под так называемые подкасты (аудиокниги, мотивирующие комментарии, которые накладываются на музыку), многие из которых находятся в свободном доступе для скачивания в ITunes.

Возьмите на заметку: большинство современных фитнес-приложений, которые выпускают всемирно известные бренды, содержат в себе не только возможность отслеживать свою беговую дистанцию в течение тренировки и удобную GPS-навигацию, но и плейлисты, составленные при помощи профессиональных атлетов.

Где найти музыку для тренировок? Выбор редакции:

Nike NRC+ — для тех, кому важна функциональность приложения: музыка, советы от ведущих тренеров, GPS-трекер и многое другое.

Скачать.

«Яндекс Музыка» — возможность слушать и самому создавать бесплатные плейлисты.

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Онлайн-радио — возможность слушать треки онлайн или заранее скачать подборку на свой телефон.

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4. Даяна Мухаметжанова, студентка

«Топ-3. Обзор самых полезных бесплатных фитнес-приложений»

Тренироваться в домашних условиях — это непросто. Необходима постоянная мотивация, источники с проверенной информацией и ведение фитнес-заметок для того, чтобы самостоятельно отслеживать прогресс своего тренировочного процесса. Полезный обзор приложений для того, чтобы держать свои тренировки и питание под контролем — в нашей подборке.

Фото: stocksnap.io

1. FatSecret — бесплатный дневник питания.

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Для кого: для всех, кто следит за своим весом и соблюдает баланс КБЖУ.

Приложение позволяет добавлять в свой лист не только те продукты, которые вы можете приобрести в магазине, но и те блюда и напитки, которые вы приобретаете в кафе или ресторанах. Работает специальный поиск по названию заведения. В самом приложении очень большая база продуктов, поэтому вы без труда сможете отыскать нужное.

Лайфхак: например, я очень часто проверяю калорийность любимых всеми роллов и пирожков в фастфуде. Увидев один раз КБЖУ маленькой булочки или лимонада, вы ещё сто раз задумаетесь: а стоит ли это того?

2. Gipis — беговое приложение.

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Для кого: для тех, кто готов определиться со своей целью заранее и готов к упорным тренировкам под командованием своего Iphone.

Хорошее приложение, которое работает в фоновом режиме и не съедает много места и заряда батареи. Корректирует тренировки в зависимости от ваших успехов и выдаёт подробный отчёт-статистику по итогам пробежки.

3. Табата — таймер для интервальных тренировок.

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Для кого: для тех, кто нацелен на результат и хочет сделать тренировочный процесс эффективным.

Приложение, которое позволяет выполнять тренировки в технике табата — 20 секунд интенсивной работы, 10 секунд отдыха. Поскольку каждое упражнение выполняется в течение конкретного времени, в приложении есть большой таймер со звуковыми уведомлениями. Так что вы сможете выкладываться по полной, не глядя на экран. Возможно выгрузить подробную статистику по каждой тренировке.

Источник «Чемпионат»
Фото stocksnap.io
Автор Майя Козловцева
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