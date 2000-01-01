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Найти по ID. 10 красоток с трибун Кубка конфедераций

Паспортный контроль для самых красивых болельщиц турнира.

В этом году одним из самых обсуждаемых нововведений Кубка конфедераций в России стало обязательное получение паспорта болельщика. «Эта карточка даёт возможность каждому посетителю комфортно проходить на стадионы. FAN ID — это бесплатный проезд в городах-организаторах Кубка конфедераций, между городами, а также возможность безвизового въезда», — ещё в феврале рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Большинство преданных фанатов футбола с радостью делились фотографиями с документом в Сети, выкладывая свои многочисленные селфи в «Инстаграм» с хештегом #паспортболельщика. В нашей подборке мы собрали 10 самых красивых болельщиц, которые уже получили свой паспорт, а значит вы непременно встретитесь с ними на трибунах Кубка конфедераций. Наш топ открывают жительницы столицы.

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Источник «Чемпионат»
Фото РИА Новости
Автор Майя Козловцева
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