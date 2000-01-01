8 мыслей о том, что такое воркаут

Президент московской федерации воркаута блогер Данила Черкасов рассказал, почему он подойдёт абсолютно всем.

В минувшие выходные прошла пресс-конференция, приуроченная к старту совместного проекта компании Datsun и московской федерации воркаута — #БериВыше. На мероприятии нам удалось встретиться и лично пообщаться с лидером проекта Данилой Черкасовым и узнать всё о том, что представляет собой движение воркаута в России.

Фото: Полина Саломатина, «Чемпионат»

«Официально наше движение не является спортом, и я не хотел бы, чтобы это случилось, пускай воркаут останется доступной и массовой физической культурой.



Каждый молодой парень мечтает достичь в жизни какой-то высоты. Многие ребята из регионов приезжают на соревнования и побеждают. Я считаю, что воркаут даёт им мечту.

Фото: Полина Саломатина, «Чемпионат»

В тусовке уличных атлетов есть особенность. На воркаут-площадке очень просто найти единомышленников. Это то место, где объединяются люди независимо от своего статуса. Каждый всегда готов помочь советом, что-то подсказать. В том же спортивном зале не всегда можно получить такую поддержку от, казалось бы, единомышленников.



В воркауте нет возрастных ограничений. Можно впервые прийти на турник даже в два года и заниматься до тех пор, пока есть силы и возможность.

Фото: Полина Саломатина, «Чемпионат»

Специфика воркаута в том, что он состоит из естественных для человека движений. Маленький ребёнок может висеть на турнике лучше, чем взрослый. Такая физическая активность у нас в крови — это наш генетический код.



Многие говорят, что у спортсменов в воркауте развита только верхняя половина тела. Но это не так. В зависимости от того, чего хочешь добиться, можно натренировать и развить любые части тела. Так что и тут всё в ваших руках, точнее, и ногах тоже.

Сегодня модно вести ЗОЖ, поэтому наша культура находится на пике популярности, что не может не радовать.



У нас в стране осталась неплохая база — это старые площадки, на которых можно начинать. В целом мы берём пример со старшего поколения и людей, которые занимались ещё до того, как появилось так много возможностей".