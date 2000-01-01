Гонка за самой большой волной. История сумасшедших сёрферов из России

Как попасть в Мировую лигу сёрфинга, освоить волну высотой 18 метров и поставить перед собой ещё более амбициозную цель.

Андрей «Карр» Болдырев — один из первых русских биг-вейв сёрферов, номинант WSL Big Wave Awards в категории «самая большая волна» — рассказал «Чемпионату», с чего всё начиналось.



«Сёрфинг в моей жизни начался с фильма «На гребне волны», который я посмотрел ещё в раннем детстве. Уже тогда я задумался о том, что хочу прыгать с парашютом и сёрфить. Медленно, но верно я шёл к этому и в 2008 году встал на доску. Но так уж вышло, что меня всегда тянуло к чему-то большему, поэтому в 2015 году я приехал в Назаре (Португалия), и в моей жизни появился биг-вейв сёрфинг.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Что же такое биг-вейв сёрфинг? Это катание на волнах высотой от шести метров и более. Идеальное место для него – Португалия. Количество штормов в Атлантике просто огромное, поэтому волны приходят туда постоянно. В России до недавнего времени биг-вейв сёрфинга не существовало. Всё началось, когда я впервые приехал в Назаре, посмотрел на всё, что там происходит, и пришёл к выводу, что биг-вейв сёрфингом не занимаются в одиночку. Я понял, что мне нужна команда, поэтому весной мы встретились с Дельфином (Андреем Овчинниковым), поговорили и решили объединить усилия, чтобы приехать в начале сезона в Назаре со всем снаряжением и попробовать вступить в гонку за самую большую волну в мире.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Иногда мне казалось, что я переоценивал наши возможности, но каждый раз убеждал себя, что если мы подойдём к вопросу правильно, то за достаточно короткий срок сможем начать соревноваться с очень крутыми парнями.

Мы изучили тонкости фридайвинга и анатомии человека, чтобы научиться правильно задерживать дыхание. В конечном итоге, когда мы прилетели в Португалию, оказалось, что мы знаем гораздо больше, чем сёрферы, которые катаются по 30 лет.

Я понимал, что мы должны постоянно тренироваться и подготовить себя с теоретической точки зрения, поэтому я перечитал огромное количество материалов по всем возможным темам, начиная от гидроциклов и водной техники и заканчивая строением досок. Мы изучили тонкости фридайвинга и анатомии человека, чтобы научиться правильно задерживать дыхание. В конечном итоге, когда мы прилетели в Португалию, оказалось, что мы знаем гораздо больше, чем сёрферы, которые катаются по 30 лет. В Назаре мы тренировались каждый день и очень быстро начали выходить на большие волны вместе со всеми. В течение трёх месяцев мы стали первыми русскими сёрферами, которых номинировали на премии Мировой лиги сёрфинга.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

10 декабря я стал первым, а буквально через неделю мы поймали огромную волну для Дельфина, и он тоже был номинирован. В финал мы не прошли, но сам факт, что мы стали первыми русскими, которые были отмечены в Мировой лиге сёрфинга, дал большой толчок для дальнейших действий.

Биг-вейв сёрфинг – это история о том, что ты постоянно находишься на грани между жизнью и смертью.

Биг-вейв сёрфинг – это история о том, что ты постоянно находишься на грани между жизнью и смертью. Ты в открытом океане, в месте, в которое не сунутся ни одни спасатели, и никакой добрый волшебник в голубом вертолёте не прилетит спасать тебя в случае чего. Ты постоянно рискуешь своей жизнью, но ощущения, которые ты получаешь взамен, того стоят.

В этом году мы катались на волнах высотой 15-18 метров. Самая большая волна, которую когда-либо покоряла доска сёрфера, составляет 24 метра. Судя по прогнозам, есть вероятность, что в Назаре может прийти волна высотой в 50 метров, а это значит, что будут ставиться новые рекорды. И мы готовы снова вступить в гонку за самой большой волной на планете.