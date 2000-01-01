Разговорник болельщика. Версия 2.0

9 фраз, чтобы поддержать разговор с португальцами на Кубке конфедераций.

В преддверии одного из самых ожидаемых матчей Кубка конфедераций между сборными России и Португалии «Чемпионат» подготовил альтернативный разговорник болельщика. В него вошли 9 фраз для особого случая: победа сборной, проигрыш сборной и несколько предложений на случай, если вы встретите Криштиану Роналду.

3 фразы на случай победы

Никакого ломаного английского. Только восторженный португальский с московским произношением, только хардкор!

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

3 фразы на случай поражения

Будем надеяться, что эти фразы вам не понадобятся, но на всякий случай оставим их здесь.

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

3 фразы, которые можно сказать Криштиану Роналду

Несколько фраз для разговора с Роналду после совместного селфи.

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»

Фото: Никита Кузин, «Чемпионат»