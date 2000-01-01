8 функциональных упражнений для тренировки в зале

Правильная техника упражнений на тренажёрах, которые можно найти в любом спортивном зале.

В нашей подборке вы найдёте 8 эффективных упражнений для выполнения в спортивном зале. Вместе с Сергеем Павловым, элит-тренером тренажёрного зала World Class Пресня, мы составили ряд рекомендаций, которые помогут ответить на самые распространённые вопросы новичков в спортивном зале. На какую группу мышц придётся основная нагрузка при использовании конкретного тренажёра? Как правильно выполнять упражнение? Какие проблемные зоны поможет проработать тот или иной комплекс? Всё это и многое другое в наших обучающих роликах, просмотр которых займёт не более минуты.

Вертикальная тяга к груди

Рекомендация тренера: включить в тренировку мужчинам.



Акцент: широчайшие мышцы спины.



В этом упражнении задействованы широчайшие, трапецевидные и ромбовидные мышцы спины. Развитые широчайшие мышцы спины придают фигуре атлетические очертания. Упражнение эффективно и безопасно, движения не нагружают поясничный отдел.

Отжимание от брусьев

Рекомендация тренера: включить в тренировку девушкам.



Акцент: трицепс.



В этом упражнении задействованы трёхглавые мышцы плеча, дельтовидные и грудные мышцы, трицепс. На этом тренажёре вы можете выполнять отжимания с противовесом. То есть чем больший вес вы поставите, тем легче будет выполнять упражнение.

Приседание в тренажёре Смита

Рекомендация тренера: включить в тренировку мужчинам.



Акцент: ноги.



Очень часто мужчины, когда только начинают ходить в зал, уделяют большое внимание верхнему плечевому поясу. Тренируют руки, трицепсы, бицепсы и совсем забывают про ноги. Это неправильно, так как в таком ключе тело развивается негармонично. Упражнение «Приседание в тренажёре Смита» задействует все мышечные группы: четырёхглавые мышцы бедра, ягодичные мышцы и приводящие мышцы бедра.

Отведение бедра

Рекомендация тренера: включить в тренировку девушкам.



Акцент: ягодицы.



Упражнение очень простое и эффективное, оно направлено на тренировку и развитие ягодичных мышц. С первых повторений вы сможете прочувствовать напряжение в мышцах, важно выполнять упражнение так, чтобы все остальные части тела оставались неподвижны.

Приведение бедра

Рекомендация тренера: включить в тренировку девушкам.



Акцент: внутренняя сторона бедра.



Упражнение выполняется в положении сидя с максимальной амплитудой. Техника выполнения схожа с предыдущим упражнением. Работа в статодинамическом режиме позволяет достаточно эффективно удалять жировые отложения с внутренней поверхности бедер, зоны, которая у многих женщин является проблемной.

Жим под углом 30 градусов

Рекомендация тренера: включить в тренировку мужчинам.



Акцент: верхняя часть грудных мышц, трицепсы и плечи.



Упражнение эффективно тем, что позволяет изолированно проработать верхнюю часть груди. При регулярных тренировках визуально увеличивается размер груди.

Сгибание предплечья в положении сидя

Рекомендация тренера: включить в тренировку мужчинам.



Акцент: бицепс.



Упражнение позволяет проработать двуглавую мышцу плеча (бицепс). Важно не добиваться полного разгибания локтевого сустава для того, чтобы не травмировать связки.

Гиперэкстензия

Рекомендация тренера: включить в тренировку девушкам.



Акцент: ягодичные мышцы и бицепс бедра, поясница.



Данное упражнение будет полезно для людей, которые ведут малоподвижный сидячий образ жизни. При гиперэкстензиях основная нагрузка идёт на мышцы спины (поясницу, разгибатели), при регулярном выполнении это приведёт к здоровому позвоночнику и поможет сформировать красивую осанку.