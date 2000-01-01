Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Самая продаваемая игрушка-антистресс в мире: мифы и реальные полезные свойства спиннера.
В 1993 году спиннер изобрела жительница Флориды Кэтрин Хэтингер. Произошло это из-за того, что она не могла играть с маленькой дочерью из-за миастении (заболевание, основным симптомом которого является быстрая утомляемость мышц). Именно эта игрушка позволила ей отвлечь и занять ребёнка. Чуть позже женщина продала несколько тысяч устройств и получила патент на своё изобретение в 1999 году. Справедливости ради стоит отметить, что в известным и доступным для покупки устройство стало совсем недавно. В руках с этим гаджетом появляется в студии Первого канала Иван Ургант, ролики с трюками, которые можно выполнить с помощью спиннера, взрывают YouTube. В чём же популярность новой антистресс-игрушки и так ли она полезна? Об этом и многом другом в нашем материале.
Игрушка, развивающая моторику рук
Спиннер развивает моторику рук и повышает мануальную чувствительность. Тренажёр можно использовать как для ежедневной разминки, так и для восстановления работоспособности и гибкости пальцев после полученных травм или сильных повреждений кисти.
Спинеры разработаны для помощи детям с синдромом аутизма
По словам специалиста по аутизму Томаса Фрезера из организации Autism Speaks, спиннеры могут помочь успокоиться детям с расстройствами аутичного спектра, однако вряд ли можно считать это полноценным лекарством или панацеей, скорее одним из инструментов для терапевтического лечения. Доктор советует использовать подарок-спиннер, например, в качестве поощрения ребёнка за хорошую учёбу.
Спиннер в качестве антистресса
Доктора Медицинского центра при Университете Раша в одном из интервью компании BBC рассказали, что никаких исследований на предмет того, что использование спиннера повышает концентрацию и помогает бороться со стрессом, не проводилось. Это означает, что производители и продавцы могут заявлять о таких свойствах игрушки, но в реальности доказательств такой пользы нет. Однако многие психологи сообщают о том, что прокручивание спиннера в руках действительно успокаивает человека. Впрочем, с этим может справиться и любой другой гаджет-антистресс.
Кручение спиннера — замена вашей вредной привычке
На первый взгляд, этот популярный гаджет самый простой способ «занять руки». Если вы привыкли вертеть в руках мелкие предметы, то Hand Spinner станет отличной альтернативой этой зачастую раздражающей окружающих привычке. Большинство сайтов производителей сообщают, что тренажёр можно также посоветовать тем, кто находится в процессе отказа от курения. Однако никаких компетентных комментариев экспертов по этому поводу нам не удалось обнаружить, таким образом, возможно, что это чудодейственное свойство не более чем рекламный ход.
Самая продаваемая игрушка года
За апрель и май 2017 года в мире было продано около 50 миллионов спиннеров. Все они отличаются по цвету, форме и принципу работы. Одни из них умеют светиться и издают звуки, с помощью других можно выполнять трюки и снимать об этом популярные блоги в YouTube, мгновенно набирающие тысячи просмотров.