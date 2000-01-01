Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Самая продаваемая игрушка-антистресс в мире: мифы и реальные полезные свойства спиннера.

В 1993 году спиннер изобрела жительница Флориды Кэтрин Хэтингер. Произошло это из-за того, что она не могла играть с маленькой дочерью из-за миастении (заболевание, основным симптомом которого является быстрая утомляемость мышц). Именно эта игрушка позволила ей отвлечь и занять ребёнка. Чуть позже женщина продала несколько тысяч устройств и получила патент на своё изобретение в 1999 году. Справедливости ради стоит отметить, что в известным и доступным для покупки устройство стало совсем недавно. В руках с этим гаджетом появляется в студии Первого канала Иван Ургант, ролики с трюками, которые можно выполнить с помощью спиннера, взрывают YouTube. В чём же популярность новой антистресс-игрушки и так ли она полезна? Об этом и многом другом в нашем материале.

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Игрушка, развивающая моторику рук

Спиннер развивает моторику рук и повышает мануальную чувствительность. Тренажёр можно использовать как для ежедневной разминки, так и для восстановления работоспособности и гибкости пальцев после полученных травм или сильных повреждений кисти.

Спинеры разработаны для помощи детям с синдромом аутизма

По словам специалиста по аутизму Томаса Фрезера из организации Autism Speaks, спиннеры могут помочь успокоиться детям с расстройствами аутичного спектра, однако вряд ли можно считать это полноценным лекарством или панацеей, скорее одним из инструментов для терапевтического лечения. Доктор советует использовать подарок-спиннер, например, в качестве поощрения ребёнка за хорошую учёбу.

Спиннер в качестве антистресса

Доктора Медицинского центра при Университете Раша в одном из интервью компании BBC рассказали, что никаких исследований на предмет того, что использование спиннера повышает концентрацию и помогает бороться со стрессом, не проводилось. Это означает, что производители и продавцы могут заявлять о таких свойствах игрушки, но в реальности доказательств такой пользы нет. Однако многие психологи сообщают о том, что прокручивание спиннера в руках действительно успокаивает человека. Впрочем, с этим может справиться и любой другой гаджет-антистресс.

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Кручение спиннера — замена вашей вредной привычке

На первый взгляд, этот популярный гаджет самый простой способ «занять руки». Если вы привыкли вертеть в руках мелкие предметы, то Hand Spinner станет отличной альтернативой этой зачастую раздражающей окружающих привычке. Большинство сайтов производителей сообщают, что тренажёр можно также посоветовать тем, кто находится в процессе отказа от курения. Однако никаких компетентных комментариев экспертов по этому поводу нам не удалось обнаружить, таким образом, возможно, что это чудодейственное свойство не более чем рекламный ход.

Фото: pixabay.com

Самая продаваемая игрушка года

За апрель и май 2017 года в мире было продано около 50 миллионов спиннеров. Все они отличаются по цвету, форме и принципу работы. Одни из них умеют светиться и издают звуки, с помощью других можно выполнять трюки и снимать об этом популярные блоги в YouTube, мгновенно набирающие тысячи просмотров.