Seliger Swim: итоги заплыва на открытой воде

17 июня в Тверской области прошёл масштабный заплыв на открытой воде — 400 спортсменов соревновались в плавании на длинные дистанции.

Участниками заплыва стали профессионалы и любители в возрасте от 18 до 60 лет, которые могли проплыть любую из четырёх дистанций: 1 миля, 5 километров, 10 километров и эстафета 5+5 км. Однако в день соревнований заявленные дистанции были сокращены до 1250 метров, 4 километров, 8 километров и эстафеты 4+4 км, а их схемы изменены из-за низкой температуры воды (12-15⁰C).

Заплыв охватил сразу две локации Селигера: Нило-Столобенскую пустынь и посёлок Никола-Рожок. Пловцам предстояло проявить навыки ориентирования на открытой воде и внимательно следить за траекторией в условиях непредсказуемых течений: небольшое отклонение от курса могло значительно удлинить маршрут. Дополнительные сложности создавала холодная вода, поэтому все участники использовали гидрокостюмы.

Фото: Мария Шальнева

По итогам заплыва победителями и призёрами на дистанции «1 миля» среди женщин стали представительницы из Москвы: Анастасия Барышникова, Анна Колпакова и Галия Латыпова. Лучшими среди мужчин на этой дистанции также стали москвичи: Асхат Абдрасов, Антон Попов и Василий Долгань.

Фото: Мария Шальнева

На дистанции 5 километров «золото» завоевал Сергей Стрючков (Рыбинск), второе место занял Михаил Шаров (Санкт-Петербург), бронзовая медаль досталась Артему Шинкевичу (Санкт-Петербург).

На дистанции 5 километров среди женщин лучшими стали: Инга Филиппова (Санкт-Петербург), Роксолана Ищук (Москва) и Екатерина Жарникова (Москва).

Фото: Мария Шальнева

На дистанции 10 километров чемпионом заплыва стал Юрий Сарамутин (Москва)- трехкратный победитель заплывов X-WATERS. «Cеребро» завоевал Сергей Киконков (Санкт-Петербург), третье место занял Евгений Зеленый (Солнечногорск).



В эстафете «5+5 км» лучшей женской командой стали Елена Негомедзянова и Анна Щеренко (Москва); лучшей смешанной командой — Светлана Парыгина и Илья Яблоновский (Москва); лучшей мужской командой — Роман Саврасов и Алексей Казак (Конаково-Москва).

Фото: Мария Шальнева

Также в массовом заплыве на озере Селигер принял участие первый пилот-испытатель российского медицинского экзоскелета «Exo Atlet», редактор «Forbes», паратриатлет и мотивационный спикер Ярослав Святославский.

Фото: Мария Шальнева

Seliger Swim стал вторым этапом серии массовых заплывов X-WATERS, призванных объединить российских и зарубежных любителей плавания и популяризовать спортивный туризм в России. В 2017 году международные соревнования по плаванию на открытой воде также проходят на Черном море в Крыму, на Волге, на озере Байкал и в поселке Териберка на берегу Баренцева моря. Следующий этап серии — заплыв STADA Volga Swim — пройдёт в Нижнем Новгороде 15 июля и станет самым массовым open water событием в России.