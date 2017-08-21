Ещё один “блинчик” на ночь? Интервью с Анастасией Владимировой

О том, как проходит подготовка к Большому кубку одной из 60 самых физически подготовленных девушек мира.

Что делать, если кроссфит тренировки — это уже не три часа в неделю, а стиль жизни? Конечно, развиваться в этом направлении и добиваться новых вершин, благо что соревнований, в которых могут проявить себя атлеты, масса.

Мастер спорта по плаванию, финалистка Большого летнего кубка — 2016, 3-е место по России среди женщин в турине the Open, победитель турнира Christmas Throwdown, призёр Idol throwdown, участница The Regionals 2017 — всех этих титулов Анастасии Владимировой удалось достичь в свои 22 года, а это значит, что дальше-больше. Мы с большим удовольствием будем и дальше следить за новыми витками в карьере, ближайшее соревнование, в котором Настя примет участие, “Большой кубок” — турнир, участники которого будут бороться за звание самого физически подготовленного спортсмена. Именно на этоу тему нам и удалось пообщаться со спортсменкой и узнать, как проходит её подготовка.



— С чего началось твоё увлечение профессиональным спортом?

— Так сложилось, что я всю жизнь занималась спортом, это принято у нас в семье. Мама, папа и дядя — мастера спорта по дзюдо. Младший брат — кмс по плаванию. Но главным «двигателем активности» был мой дедушка — он с малых лет приучил к длинным велозаездам, плаванию в речке, подтягиваниям и отжиманиям. Всё это сопровождалось походами по грибы и ягоды, так как каждые каникулы я проводила в деревне, до момента попадания в сборную.

— В какой момент ты начала увлекаться не только плаванием, но и другими дисциплинами, например кроссфитом?

— К моменту знакомства с кроссфитом я закончила профессиональную карьеру пловца, так как поступала в медицинский институт. В тот момент я тренировалась в зале, на воду выходила не чаще 2-3 раз в неделю (в соревновательный период было по две тренировки на воде шесть дней в неделю и ещё тренировки на суше). И в один из дней мой друг Дмитрий Беляков просто предложил попробовать сделать пару WOD. Он предполагал, что у меня неплохо получится, — оказался прав.

— Каково это быть одной из 60 самых физически подготовленных девушек мира в 22 года?

— Это очень мотивирует! Понимаешь, сколько ещё работы впереди, ведь я пока не первая (улыбается).



— Как ты узнала о Большом кубке? Что для тебя значат эти соревнования?

— О том, что Большой кубок пройдёт в августе, узнала ещё в январе, тогда же и запланировала участие. Для меня это своеобразный экзамен, насколько я спрогрессировала с момента последних соревнований.

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— Сколько длится твоя подготовка к турниру в этом году?

— В кроссфите нет сезонов, поэтому наша подготовка круглогодична. Но система круто поменялась после старта на региональных соревнованиях. Там была возможность вдохновиться зарубежными атлетами и понять, что они такие же люди, как и мы. И единственное, что нужно делать, — пахать. Так началась работа с Алексеем Немцовым, который является моим тренером на данный момент.

— Каковы твои ожидания от участия в этих соревнованиях?

— Стараюсь ничего не ждать и уж тем более не загадывать. Я в этом плане суеверна (улыбается). Надеюсь получить массу положительных эмоций, хорошенько “позарубаться” и, как говорится, без травм, это вообще самое главное!



— Есть ли у тебя какие-то глобальные спортивные цели на будущее?

— В первую очередь реализовать себя как атлет, выйдя на мировой уровень. Попасть на Crossfit Games.

Блиц-опрос для Насти Владимировой:



Первое, что должен знать атлет при подготовке к соревнованиям: твои тренировки не дадут результата, если ты не будешь уделять внимание своему восстановлению (сон, питание, растяжка, массаж). И тебе не потребуется мотивация, если ты будешь соблюдать дисциплину.



Мой самый главный враг на пути к отличной физической форме — эмоции. Иногда, когда что-то не получается, нужно просто вытереть слёзы и пробовать снова и снова. Просто перетерпеть!



Моя мотивация для того, чтобы начать заниматься спортом, это возможность становится лучше каждый день, учиться новому и всегда быть в форме.



Продажа билетов уже открыта на сайте: www.большойкубок.рф.