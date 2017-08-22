WorkOut: базовые упражнения для начинающих

С чего начать занятия на спортивной площадке? Разбираемся с экспертами.

Базовые упражнения для начинающих воркаутеров от амбассадора проекта, посвящённого уличной атлетике #Datsunпикник, Дениса Виткинда.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Упражнение 1. «Перелёт на 180»

Уровень сложности – лёгкая. Это упражнение можно выучить за один урок.



1. Первое подводящее – делаем хват руками (берёмся за турник) и учимся в упоре закидывать одну ногу наверх.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

2. Затем учимся закидывать вторую ногу, опорная рука (рука, которая держится за турник верхним хватом) должна находиться с той стороны, в которую вы планируете выполнять поворот. Допустим, вы делаете вправо, у вас должна быть левая рука в нижнем хвате, чтобы было легче перехватиться во время переворота. Ставим одну ногу, затем две, переваливаем тело в ту сторону, в которую выполняем упражнение.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

3. После делаете всё в одно движение, не опираясь ногами на турник, как мы это делали в самом начале. Коротко это выглядит так: хват, подъём, подъём ног, перенос тела в сторону опоры и переворот на 180 градусов.

Попытайтесь начать выполнять упражнение на более низком турнике, так как меньше высота, тем меньше у вас будет страх падения и тем быстрее вы научитесь делать упражнение правильно.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Упражнение 2. «Перышко»

Уровень сложности — выше лёгкого.



1. Выполняем хват. Начинаем с подтягивания и переворота. Можно начать подготовку к этой части упражнения с выполнения классических подтягиваний на турнике.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

2. Если вы уже выучили базу, то можете приступать к самому «пёрышку». Выполняйте подъём с переворотом. Главное условие: выполнять его «чисто», не касаясь турника.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Первое время попробуйте выполнять этот элемент с раскачкой, так будет легче.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

3. Финальная точка — возвращение в исходную позицию, с которой мы начинали.

Упражнение 3. «360 с упором»

Уровень сложности — средний.



1. Первое подводящее упражнение: выполняем хват, стоим в упоре на вытянутых руках и отталкиваем свой корпус под 45 градусов. Пытатемся отлететь как можно выше.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

2. Второе подводящее вы делаете сам толчок под 45 и пытаетесь развернуться в процессе.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

3. Если все предыдущие пункты удалось выполнить успешно, то отталкиваемся, делаем поворот на 360 градусов, хватаемся за брусья и встаём на ноги, т.е. возвращаемся в исходную позицию.