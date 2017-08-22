Миша Быков: типичный петербургский марафонец

Секреты подготовки к дистанции в 42 км от двукратного победителя марафона «Белые ночи» Миши Быкова.

В непривычно солнечном и погожем Петербурге нам удалось встретиться с легендой марафона «Белые ночи», основателем и главным тренером школы бега «Типичный марафонец», мастером спорта по лёгкой атлетике, членом сборной Санкт-Петербурга по марафонскому бегу Мишей Быковым и поговорить о беге, подготовке к забегам, об ошибках новичков и диете в преддверии нового старта.

— Как ваш настрой перед стартом?

— В этом году у меня была очень затяжная травма, и я начал полноценно тренироваться только 15 мая. Поэтому, к сожалению, подготовиться на все сто процентов в этом году у меня не получилось, потому что было просто-напросто мало времени. Обычно уже в марте-апреле я нахожусь в нужной форме и продолжаю активно готовиться к участию в марафоне «Белые ночи». Завтра у меня будет непривычная для меня ситуация: вроде готов, но вроде и не очень (улыбается). Посмотрим, что из этого выйдет.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— А из чего в принципе состоит подготовка к марафонской дистанции? Делится ли она на какие-то этапы?

— Стандартно я начинаю готовиться за четыре месяца. Для меня стартовая точка в подготовке — сборы в Кисловодске, там я набегаю объём, обычно в самом начале идёт горная подготовка, я стараюсь как можно больше бегать в гору. После этого уже работаю на стадионе, стараюсь силу, которая захватывается во время подъёма в гору, преобразовать в скорость. И последним этапом идёт уже подводка к марафону — последние 2-3 недели, когда ты уже просто настраиваешься на старт и просто выходишь и бежишь.



— Какой это по счёту забег в вашей карьере?

— Точно не скажу, но думаю, что пробежал около 30 марафонов.



— Какой был самым запоминающимся?

— Запоминаются обычно те марафоны, в которых победил. А по большому счёту, если говорить именно о впечатлениях… мне вот удалось пробежать в Северной Корее, в закрытой стране. Было очень необычно. Вообще, всегда помнится последний успех, в этом плане «Белые ночи» очень тесно переплетены с моей карьерой. Это как у Юры Шатунова «Белые розы», у меня: Миша Быков — «Белые ночи» (улыбается).



— Что для вас значит бег и какое место он занимает в вашей жизни?

— Бег — это образ жизни, профессиональный спорт плюс тренерская деятельность занимают почти всё время, которое у меня есть. Это не потому что у меня какая-то узкая сфера интересов, просто кто-то погружён в работу, а я — в спорт.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Что самое сложное в преодолении марафонской дистанции?

— Самое трудное — эта пугающая неизвестность, когда ты бежишь в первый раз. Ну, посудите сами, организм человека рассчитан на 30 км, если хорошо подготовится, то на 35 км. А потом тебе в любом случае приходится бороться против природы. И вот этот момент очень сильно ломает психологически, когда ты не готов. Но даже если ты готов и морально, и физически, последние 7-8 км даются всё равно очень тяжело. Даже если ты тренируешься и стабильно пробегаешь до 30 км. Последние несколько километров марафона я обычно называю самыми сложными километрами в году.

— Насколько другие виды бега, например трейловый бег или забеги на 5, 10 км, могут помочь подготовиться пробежать марафон?

— Считается, что бег по пересечённой местности очень полезен. Я за такой вид тренировок: бег по горочкам, вдоль живописных ландшафтов, где-то за чертой города. Но к самому трейлу и дикому бездорожью отношусь скептически. Сам трейл я бегом не считаю, мне кажется, что это какое-то извращение. Скорее всего, людям просто не хватает приключений, и вот они очень хотят какой-то жести, поэтому и бегут по грязи и по лесу. Проверяют таким образом свой характер на пробу. Вообще, участие в таких забегах, как мне кажется, это всего лишь дань моде. Люди один раз бегут дистанцию, а потом забрасывают, больше не хочется. То есть получается, что они просто собирают медальки, для них не важна последовательность, они не ставят перед собой цель пробежать лучше или пробежать больше. Мне такое отношение непонятно. Ведь спорт — это целая культура, к которой ты либо относишь себя, либо нет.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Если человек первый раз бежит марафон, за какое время ему начать готовиться?

— Любителям советую посвятить подготовке от шести месяцев до года.



— Есть ли какой-то режим питания, который важно и нужно соблюдать до старта?

— В последнюю неделю исключить из рациона жирное, молочное и жареное. Пища должна быть диетическая, простая и преимущественно углеводная. Профессиональные марафонцы, которые выбегают быстрее чем за три часа, сидят на специальной углеводной диете. Сначала едят только белки, затем переходят на углеводы. Но её делают в основном профессионалы. Сейчас стало модно сидеть на марафонской диете и среди новичков, но если вы бежите медленнее трёх часов, то она просто не имеет смысла.

— Есть ли ещё каки-то нюансы, которые важно учесть при подготовке? В чём выходить на старт?

— Классический марафон проходит летом, поэтому всё, что вам нужно, это беговые шорты, лёгкая футболка, кепка, если это необходимо. Из самых грубых ошибок: не стоит бежать в штанах, не стоит бежать в лосинах, нужно правильно подобрать обувь. Людям, которые бегут марафон медленно или вообще бегут его впервые, я бы посоветовал подобрать кроссовки с толстой пяткой. В специальной обуви — «марафонках», я думаю, есть смысл бежать в том случае, если человек бегает быстрее, чем за 2 часа 40 минут. Экипировка очень индивидуальна, и во многом при её выборе стоит отталкиваться от ваших собственных возможностей, не стоит покупать марафонки и полумарафонки, если вы бежите медленно. Выбрав правильную обувь, вы исключите риск травм и гораздо более комфортно преодолеете дистанцию.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Что происходит на самой дистанции? Необходимо ли чем-то подкрепиться в процессе бега?

— Вот вы знаете, я всю жизнь бегал без всяких перекусов гелями. Как по мне, их активное использование сейчас — это просто дань моде. Профессионалу они как правило нужны, а вот что касается тех, кто выбегает марафон за шесть часов и чуть менее, они в принципе не нужны. В геле что хорошо? То, что это жидкость: ты попил, поел одновременно, и у тебя это очень быстро усвоилось в организме. Поэтому иногда гель очень выручает.

Совет: что касается тех, кто бежит марафон за 4, 5 или 6 часов, то необходимость гелей вполне оправданна. Можно восполнить силы и продолжить бег, так как на такой скорости бегун в любом случае проголодается.

— Сколько воды нужно пить во время марафона?

— Каждые 5 км обязательно нужно пить воду. Естественное, что в жару нужно обязательно поливать голову водой или закрывать её от прямых лучей козырьком кепки. Иногда воды на трассе не хватает, и спортсмены разводят для себя изотоник. Он содержит в себе необходимые микроэлементы, глюкозу и помогает привести себя в форму.

Совет: важно обратить внимание на то, что у каждого человека вода в организме усваивается по-разному. Поэтому некоторые марафонцы на финишной прямой уже не пьют воду, а просто полощат рот, чтобы избавиться от ощущения сухости и не перегружать желудок.

— Генеральным партнёром марафона «Белые ночи» является бренд «Балтика 0». Как вы относитесь к безалкогольному пиву и кому может быть полезен этот напиток (если мы говорим в контексте марафона и бега в целом)?

— Вообще, в международной практике это абсолютно нормально — то, что на финише бегунов ждёт холодильник с безалкогольным пивом. У нас это ещё не так распространено и поэтому может вызвать недоумение у простого зрителя или бегуна-новичка. На самом деле безалкогольное пиво на финише лучше всего спасает от обезвоживания: оно поможет восполнить водно-солевой баланс и компенсировать недостаток микроэлементов и витаминов. Это очень важно, потому что организм атлета истощён, особенно если мы говорим о людях, которые только что преодолели марафонскую дистанцию.

— Что бы вы пожелали новичкам в беге? С чего нужно начать?

— Новичкам в беге желаю ставить себе посильные задачи и плавно увеличивать нагрузку. Сначало просто увеличивая количество тренировочных дней в неделю, а потом уже дистанцию. Начинайте выходить на соревнования с 5 км дистанции, плавно увеличивая еёе. Не нужно сразу бежать марафон. Многие хотят шокировать всех и пробежать сразу большую дистанцию, минуя маленькие и даже подготовку. Это неправильно и со стороны выглядит глупо. Поэтому соблюдайте постепенность, тогда и результаты будете показывать другие.