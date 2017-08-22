Городской забег в поддержку ЗОЖ прошёл в Москве

Забег в поддержку здорового образа жизни прошёл 17 августа в Главном ботаническом саду в Москве.

Одна из самых живописных трасс столицы собрала профессиональных бегунов и любителей бега как из Москвы, так и из других городов. Забег в поддержку здорового образа жизни запомнится участникам дистанциями 2,5 и 5 км, а также непередаваемыми эмоциями и красками этого лета.

Фото: “Чемпионат”

Среди бегунов — сторонников ЗОЖ были и активные горожане, и медийные лица: известный спортсмен, призёр Олимпийских игр Николай Круглов, генеральный директор компании — организатора забега «Берингер Ингельхайм» Павол Доброцки, заведующая кафедрой PR МГУ Анна Костикова. Комментировал забег ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов. Достижения участников фиксировала система электронного хронометража, свои показатели они получили по СМС.

Фото: “Чемпионат”

Забег проходит уже в третий раз по инициативе семейной фармацевтической компании «Берингер Ингельхайм» в рамках Leadership Dialogue Forum. Компания «Берингер Ингельхайм» много лет сотрудничает с фондом «ОРБИ» и поддерживает проекты, направленные на профилактику и борьбу с последствиями инсульта, информационно-просветительскую деятельность и оказание психологической помощи больным и членам их семей. Все вырученные средства были направлены на помощь Ирине Липатовой, одиннадцатилетней девочке, которая перенесла инсульт и нуждается в специальном лечении.

Фото: “Чемпионат”

Победителями на дистанции 2,5 км среди мужчин стали Евгений Гущин (Москва), Максим Чеснов (Москва), Михаил Кудинов (Москва). Среди женщин Елена Митрофанова (Долгопрудный), Анна Шевцова (Москва), Оксана Oгольцова (Москва).

Фото: “Чемпионат”

На дистанции 5 км среди мужчин лидировали Дмитрий Неделин (Пенза), Дмитрий Сизов (Москва), Владислав Щукин (Москва). Среди женщин Алла Сидорова (Екатеринбург), Ксения Самойлова (Зеленоград),Диана Ефименко (Москва).