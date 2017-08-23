10 лет становления FMX в России: история в картинках

История развития мотофристайла. От безумного увлечения до признания официальным видом спорта.

Подробнее о том, как развивался FMX-спорт в России в нашей подборке интересных фактов.

2007 год

Бренд Adrenaline Rush начинает поддерживать одну из самых зрелищных дисциплин в мире экстремального спорта. В Москве проходит чемпионат мира по супермотокроссу SX WORLD TOUR, где организован первые показательные выступления по мотофристайлу.

Фото: Adrenaline Rush

2008 год

В Москве проходит первый Freestyle Festival. Устанавливается новый рекорд России в заезде на снегоходе по воде.

Фото: Adrenaline Rush

2009 год

География FMX-тура расширяется. Показательные выступления впервые проходят в регионах.

Фото: Adrenaline Rush

2010 год

В Ростове-на-Дону FMX-райдер Николай Иванов делает предложение своей девушке на глазах у огромной толпы. Она соглашается.

Фото: Adrenaline Rush

2011 год

У FMX-шоу появился свой гимн, который написала и исполнила группа «7000$». По сей день песней “Выше всех” завершается шоу в Нижнем Новгороде.

2012 год

В Москве прошло первое грандиозное FMX-шоу в рамках Moscow City Racing. В нём приняла участие команда Ferz из России, а также атлетам команды Ferrari из Италии.

2013 год

Впервые в истории шоу в программу были включены фристайл на снегоходе и квадроцикле.

Фото: Adrenaline Rush

2014 год

20 дней в Екатеринбурге шёл проливной дождь, который прекратился ровно за два часа до начала FMX-шоу. Вот такой вот знак свыше.

Фото: Adrenaline Rush

В результате шоу в Москве был установлен рекорд России на самую длинную непрерывную серию из 74 трюков.

2015 год

Фото: Adrenaline Rush

2016 год

Новый рекорд. Самая продолжительная серия из 106 бэкфлипов.

Фото: Adrenaline Rush

2017 год

Ты можешь стать частью истории! 26 августа в Парке Горького в течение всего дня состоится мотофристайл-шоу с участием российской команды Ferz, в рамках которого зрители смогут посмотреть фильма об истории становления FMX в России. Узнать подробности и присоединиться.