10 лет становления FMX в России: история в картинках

История развития мотофристайла. От безумного увлечения до признания официальным видом спорта.
Подробнее о том, как развивался FMX-спорт в России в нашей подборке интересных фактов.
2007 год
Бренд Adrenaline Rush начинает поддерживать одну из самых зрелищных дисциплин в мире экстремального спорта. В Москве проходит чемпионат мира по супермотокроссу SX WORLD TOUR, где организован первые показательные выступления по мотофристайлу.
2008 год
В Москве проходит первый Freestyle Festival. Устанавливается новый рекорд России в заезде на снегоходе по воде.
2009 год
География FMX-тура расширяется. Показательные выступления впервые проходят в регионах.
2010 год
В Ростове-на-Дону FMX-райдер Николай Иванов делает предложение своей девушке на глазах у огромной толпы. Она соглашается.
2011 год
У FMX-шоу появился свой гимн, который написала и исполнила группа «7000$». По сей день песней “Выше всех” завершается шоу в Нижнем Новгороде.
2012 год
В Москве прошло первое грандиозное FMX-шоу в рамках Moscow City Racing. В нём приняла участие команда Ferz из России, а также атлетам команды Ferrari из Италии.
2013 год
Впервые в истории шоу в программу были включены фристайл на снегоходе и квадроцикле.
2014 год
20 дней в Екатеринбурге шёл проливной дождь, который прекратился ровно за два часа до начала FMX-шоу. Вот такой вот знак свыше.
В результате шоу в Москве был установлен рекорд России на самую длинную непрерывную серию из 74 трюков.
2015 год
2016 год
Новый рекорд. Самая продолжительная серия из 106 бэкфлипов.
2017 год
Ты можешь стать частью истории! 26 августа в Парке Горького в течение всего дня состоится мотофристайл-шоу с участием российской команды Ferz, в рамках которого зрители смогут посмотреть фильма об истории становления FMX в России. Узнать подробности и присоединиться.