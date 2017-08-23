Пока не закончилось лето: 7 причин посетить площадку BASEMOSCOW

Месяц уличной культуры. Подборка бесплатных тренировок и мастер-классов, на которые должен попасть каждый.

Культовый трилистник продолжает править на adidas BASEMOSCOW в Парке Горького. Это не просто самые яркие и подвижные проводы летнего сезона — это месяц уличной культуры во всех ее проявлениях. Мастер-классы и тренировки по скейтбордингу и уличному баскетболу, уроки по диджеингу, DYI-курсы, разнообразные выставки и лекции по современному искусству, фильмы и танцевальные баттлы, арт-перформансы и концерты. В нашей подборке мы собрали для тебя 7 обязательных к посещению тренировок.

BASEMOSCOW Skate Academy. Свободное катание

Направление: скейтбординг



Свободное катание на скейтбордах на площадке adidas BASEMOSCOW. Каждый сможет натренировать различные трюки.

BASEMOSCOW Skate Academy. Тренировка

Направление: скейтбординг



Тренировка для всех желающих по скейтбордингу внутри площадки adidas BASEMOSCOW. Научись делать крутые трюки! Выбирай свой уровень — начальный или продвинутый.

ABS+Stretching

Направление: силовая тренировка + растяжка



Тренировка включает в себя силовые упражнения, направленные на укрепление мышц брюшного пресса, бёдер, ягодиц и спины, а также интенсивные упражнения на развитие растяжки и гибкости. Проводит действующий тренер по растяжке и TRX тренировкам Таисия Вершинина.

Танцевальная тренировка по Break Dance

Направление: танцы



Брейк-данс — это танец, который раскрывает ваш внутренний мир. Обучившись основам, вы сможете изобрести собственный уникальный стиль и образ, а также попробовать и придумать свои элементы. А самое главное, на занятиях всегда отличная музыка и атмосфера творчества. Добро пожаловать к нам на тренировки!



Преподаватель: Абдул Анасов (Мафия 13)

Танцевальный батл по Hip-hop и All styles

Направление: танцы



Танцуй так, будто на тебя смотрят миллионы глаз. На adidas BASEMOSCOW в Парке Горького тебя ждёт сумасшедший танцевальный батл по Hip-Hop и All Styles! Только один день. Только один победитель в каждом направлении. Твои скиллы будут оценивать Антон Пануфник, Dam'en, Twist.

Dodgeball

Направление: игровой спорт



На площадке adidas BASEMOSCOW ты познакомишься с доджболом. Эта игра имеет много общего с классической̆ игрой в вышибалы. Для доджбола разработаны новые правила и специальные мячи. Командный дух и правильная тактика – залог победы в игре. Необходима предварительная регистрация.

Мастер-класс GoPro

Направление: мастер-класс



Как снять и смонтировать скейтовое видео на споте. Тысячи попыток, сотни поставленных трюков и ничтожно маленькое количество материала для создания собственного профайла. Это реальность, которую пора менять!

Приноси свою камеру либо возьми тестовую GoPro на площадке. Для участия в мастер-классе нужно заранее установить приложения GoPro и Quik на свой телефон, освободить место для видео в памяти и не забыть зарядить гаджет.



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