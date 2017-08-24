Сергей Мысовский. Не катайте, нам больше волн достанется

Чтобы популяризовать сёрф, нужно показать, как Путин подрезает на волне Трампа.

26 июля в акватории Балтийского моря состоялся первый этап Bulli Surf Cup, включающий в себя официальный чемпионат России по сёрфингу в дисциплине «длинная доска»и всероссийские соревнования в дисциплине «короткая доска». В ближайшее время эстафету принимает Санкт-Петербург. В преддверии старта профессиональных атлетов и сёрферов-любителей нам удалось пообщаться с Сергеем Мысовским — победителем SupDay Open Sprint прошлого года.

— Что такое сёрфинг?

— Сёрфинг – это когда люди скользят на волне и им это нравится.

— В чём принципиальные отличия сёрфинга от кайтсёрфинга, вейкбординга и sup-сёрфинга?

— Сёрфинг — самый минималистичный и неприхотливый из всех этих видов спорта. Вам, по сути, нужна только доска и волна.



— Какая разновидность катания на доске наиболее популярна в нашей стране?

— На данный момент, мне кажется, это сноубординг. Т.к., учитывая особенности климата, у нас длинная зима и много снега.

— Какой вид «каталки» наиболее приемлем в реалиях нашей страны?

— Если брать водное катание, то, на мой взгляд, это кайтсёрфинг и sup.



— Где катать в России?

— В России, на самом деле, катать можно везде, где есть вода. Так, например, сёрфить можно в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, Калининграде, на Камчатке и в других городах. Для кайтсёрфинга вообще подойдёт любой водоём, главное, чтобы был ветер.

— Вы очень много путешествуете, можете составить составить свой топ-5 локаций для занятий сёрфингом (не только в нашей стране) и коротко отметить, что вас привлекает в каждой из них?

— Маврикий – безопасность в воде и на суше. Пустые лайнапы и красивая природа.

Португалия – много пустых лайнапов и замечательная культура.

Коста-Рика – нереальная природа и много пустых крутых волн.

Индонезия – мекка левых волн на любой вкус.

США – место, где можно повысить свой уровень.



— Sup-сёрфинг — явление для нашей страны довольно новое. Если сравнивать, например, с тем же вейкбордингом, sup распространён в более локальных сообществах. Как вы думаете, с чем это связано?

— Как любой новый спорт, ему нужно время, чтобы заявить о себе. Я уверен, что sup «выстрелит» очень хорошо. Этот вид спорта более бюджетный, и людям проще попробовать его и начать заниматься, т.к. он не требует огромных вложений.



— Кому может понравиться sup-сёрфинг?

— Абсолютно всем — от мала до велика. Я не знаю, кому он может не понравиться… Хотя нет — знаю! ЗАНУДАМ!

— Какие условия нужны для того, чтобы встать на sup?

— Нужна гладкая вода, sup-доска с веслом и человек, который даст пару советов.

26 августа в Санкт-Петербурге, на пляже Ласковый, в рамках фестиваля Locals Only пройдёт первенство по sup-сёрфингу- «5-й океан». Соревнования пройдут в самой зрелищной и захватывающей дисциплине «спринт-слалом». Каждый любитель sup-сёрфинга cможет принять участие в соревновании. Регистрация и подробности

— Что сёрфинг значит лично для вас?

— Честно говоря, ответить на этот вопрос всегда очень сложно. Сёрфинг — это образ жизни, своя философия, и он уже настолько прочно вошёл в мою жизнь, что без него я себя уже и не представляю. Сёрфинг для меня очень важен, ведь это не просто спорт – это целая жизнь.

— Как началось ваше становление в качестве сёрф-атлета?

— Сначала я катался на скейте, потом перешёл на сноуборд и в какой-то момент решил попробовать себя ещё и в кайтсёрфинге. И вот с этого момента уже всё и понеслось.

— Почему именно сёрфинг? Был или, может, есть ещё какой-то спорт, который сопутствует по жизни и в котором происходит развитие?

— Да, я параллельно занимаюсь кайтсёрфингом. В прошлом году занял 7-е место на чемпионате мира.

— Какие группы мышц развиваются во время занятий на доске?

— Вообще, задействованы все мышцы. Тебе приходится грести, затем быстро вскакивать на доску и управлять ею в процессе скольжения. Сёрфинг – это отличный спорт для того, чтобы всегда и одновременно все мышцы были в тонусе, ведь ты работаешь всем телом.



— Сколько длится «катательный» сезон? Как поддерживать форму в перерывах между тренировками?

— Сезон идёт круглый год, но когда у меня перерывы, то я занимаюсь боксом и скалолазанием.



— Если бы можно было сделать только одну вещь, которая могла бы сильно популяризовать сёрфинг как вид спорта в нашей стране, то что бы это было?

— Надо показать по Первому каналу, как Путин подрезает на волне Трампа, а потом едет в трубе и выезжает, разрывая тельняшку.