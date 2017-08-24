Это бомба: в России начали продавать туры в Северную Корею

Топ-5 мест, которые стоит посетить в самой закрытой стране мира.

Северная Корея – самая изолированная страна современности, которая предоставляет возможность путешественникам почувствовать себя совершенно в другом мире. Впервые в России открылось официальное туристическое агентство, продающее туры для всех, кто хочет на несколько дней забыть, что такое цивилизация, и потерять связь с внешним миром (в Северной Корее нет Интернета и сотовой связи!).

В нашей подборке — топ-5 мест, обязательных к посещению.

Музей Корё

Музей показывает историю периода государства Корё. Его общая площадь — 20 тыс. кв. м. Он состоит из 12 главных и 6 подсобных зданий. На территории музейного комплекса можно также обнаружить уникальные растения, например гинкго двулопастный и дзельква, которым уже 1000 лет и они являются природными реликтами и охраняются государством.

Гора Мёхян

Горы Мёхян — одни из пяти знаменитых гор Кореи. Согласно легенде, эти горы были домом правителя Тангуна — предка корейского народа. В 2009 году ЮНЕСКО объявило горы Мёхян биосферным заповедником мирового значения.

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Пхеньянское метро

Строительство пхеньянского метро началось в 1968 году. Это одна из самых глубоких в мире систем метрополитена: глубина залегания путей — от 20 до 100 метров, что делает возможным использование метро в качестве бомбоубежища. Все станции носят названия, никак не привязанные к местности — единственный случай среди всех метрополитенов в мире. Станции названы в честь тех или иных праздников или основных принципов чучхе.

Буддийский храм Вольчжон

Это буддийское сооружение является ярким представителем традиционного корейского стиля в архитектуре и строительстве. Храмовый комплекс состоит из главного корпуса — павильона Кыкракбо, павильонов Мансе и Менбу, беседки Сувор и других вспомогательных сооружений.

Гора Моран

Гора Моран расположена в центральной части города Пхеньяна и называется садом столицы. В выходные и праздничные дни — место для гуляния местных жителей и, соответственно, точка притяжения туристов.