Быстро и со вкусом: как привести себя в порядок после тренировки

5 причёсок, которые позволят вам прекрасно выглядеть после занятий спортом

Зачастую мы привыкли думать, что после занятий спортом обязательно следует заслуженный отдых дома. Тем не менее так случается далеко не всегда. Нередко сразу после интенсивных тренировок нам приходится, не сбавляя темпа, дальше мчаться по делам: успевать на работу или встречу, на прогулку с друзьями или на свидание. А если при этом вы являетесь представительницей прекрасного пола, то, вероятнее всего, после тренировки вам необходимо привести себя в порядок, сделав макияж и причёску.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Две наши героини — Лена Лобанова и Юлия Ремпе — посвящают немалую часть времени и сил занятиям спортом. Для одной из них это способ поддержания формы, для другой — работа. И хотя причины сделать частью жизни выматывающие тренировки у них разные, желание выглядеть после них сногсшибательно, несмотря ни на что, одно. Мы создали для девушек несколько симпатичных образов, акцент в которых сделали именно на причёске. А самое главное, такие образы вы можете создать своими руками, не покидая стен фитнес-клуба и имея всё необходимое.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Так как Лена привыкла постоянно поддерживать себя в форме, утро нашей героини редко проходит без посещения спортзала. Но ведь на этом день не заканчивается: сразу после занятий спортом её ждут работа и личные дела. Именно поэтому девушке важно всегда выглядеть опрятно и красиво, даже после пары часов интенсивной нагрузки.

Елена Лобанова: Обычно хожу в зал с утра, а после сразу выезжаю по делам. То есть в порядок себя привожу непосредственно в раздевалке. Благо в моем зале для этого есть все условия: фены, куча зеркал и т.д. Практически всегда приходится что-то придумывать с волосами, чтобы появиться на работе или на встрече в приличном виде.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Действительно, раздевалки в современных спортзалах оборудованы всем необходимым, чтобы после занятий спортом девушка могла с комфортом уделить внимание и макияжу, и причёске, а после поспешить на работу или на прогулку.

Мы подобрали для Лены две причёски, которые она может сделать самостоятельно после похода в спортзал. Первая больше подойдёт для прогулок и встреч, вторая — для работы, чтобы распущенные волосы не мешали.

Аккуратные распущенные волосы, сверху собранные в хвост

Тайминг: 20 минут

Нам понадобятся: утюжок, лак для волос, резинки, невидимки

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Быстро накручиваем волосы на утюжок, после чего фиксируем лаком или спреем. Ждём пару минут и встряхиваем волосы руками, чтобы достичь натурального эффекта.

Теперь отделяем чёлку и несколько передних прядей от остальных волос. Оставшиеся волосы разделяем пополам и из верхней части делаем хвост. Чёлку начёсываем и закрепляем максимально близко к сделанному хвосту. Берём небольшую прядь и красиво оборачиваем вокруг резинки, которая держит хвостик.

Нетрудное плетение

Тайминг: 10-15 минут

Нам понадобятся: лак, невидимки, шпильки

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

На чистые и сухие волосы заплетаем косички. Притом косички можно плести абсолютно любые, какие умеете. После этого распушаем их и скручиваем по вашему желанию. Можно скрутить в пучок, в корзиночку — смотрите по форме, какая вам больше нравится.

Лайфхак: косички лучше плести набок, так как, если девушка решит плести их сзади, то увидеть результат со спины будет трудно. Также если ваши волосы недостаточно чистые, то может пригодиться сухой шампунь.

Большую часть времени Юля уделяет занятиям спортом: этого требуют и работа тренера в «Секции», и отличная фигура, которой обладает наша героиня. Однако развлечения и отдых в свободное время никто не отменял! Именно в такие моменты Юля, как и любая девушка, хочет быть на высоте и прекрасно выглядеть.

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Юлия Ремпе, тренер спортивного клуба студийного формата «Секция»: Часто после тренировочного дня я оказываюсь на различных мероприятиях, хожу на прогулки с друзьями или же просто ужинаю в хорошем месте. И именно в эти моменты я понимаю важность умения правильно сделать прическу и макияж после занятий спортом, ведь девушка всегда должна выглядеть на все 200%. А о том, что у неё только что была тренировка, должны говорить только приятная боль в мышцах и горящие глаза.

Для Юли мы подобрали три креативные и несложные причёски, которые она может сделать после тренировочного дня прямо в своём спортивном клубе. С такими причёсками она будет чувствовать себя уверенно как на мероприятиях, так и на обычной прогулке.

Быстрая накрутка на утюжок

Тайминг: 15 минут

Нам понадобятся: утюжок, лак для волос или спрей

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Поэтапно накручиваем волосы на утюжок и ждём, пока пряди остынут. Встряхиваем их ручками для более естественного эффекта. После этого нужно зафиксировать причёску лёгким лаком или спреем, чтобы локоны не распались, — и всё готово!

Аккуратно собранные волосы

Тайминг: 5 минут

Нам понадобятся: резинки для волос, невидимки

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Скручиваем волосы с двух сторон в два жгута и соединяем их сзади либо в хвостик, либо в слегка растрёпанный пучок — как вам больше нравится. Быстро и со вкусом!

Лайфхак: для лёгкого и аккуратного закрепления используем невидимки.

Фешн хвост

Тайминг: 10 минут

Нам понадобятся: лак для волос, резинки, невидимки

Фото: Полина Иноземцева — «Чемпионат»

Отделяем чёлку от остальных волос и начёсываем, а потом закрепляем невидимками и собираем в маленькую гульку. Оставшиеся волосы собираем в тугой хвост.

Лайфхак: чтобы волосы в хвосте держались крепче, можно использовать несколько силиконовых резинок сразу, чтобы ни одна из них не порвалась. Надёжно и аккуратно!

