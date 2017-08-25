Дин Карназес: если однажды проснусь и не смогу бежать, это будет конец

Человек Ультрамарафон. Несколько фактов об атлете-любителе, который стал феноменом в мире бега.

Дин Карназес стал известен миру как непревзойдённый сверхмарафонец. Дистанции, которые преодолевает американец, поражают. А цели, которые он ставит перед собой из года в год, лишь рождают вопрос в головах миллионов людей: как такое может быть под силу человеку?

И ведь действительно, Дин Карназес, на первый взгляд, обычный человек, семьянин, владелец собственной компании по производству здорового питания. Но в мире бега он необъяснимый феномен, победы которого способны произвести впечатление даже на самого заядлого скептика и зарядить его мотивацией. Так кто же такой Дин Карназес и с чего начиналась его удивительная история?

Невосполнимая утрата и борьба с самим собой

Путь атлета к покорению ультрамарафонской дистанции начался с преодоления самого себя и, кроме того, боли от невосполнимой утраты. Когда Дину был 21 год, он потерял родную сестру: Пэри погибла в автокатастрофе в свой день рождения, будучи ещё совсем юной, 18-летней девушкой. В одном из своих интервью Карназес признался, что после этого он впал в глубокую депрессию, отрицал реальность и был нескончаемо зол на весь мир. До одного дня.

Твоя машина или даже то место, где ты живёшь не имеют значения, если ты теряешь то, что любишь.

День, изменивший всё

Спустя девять лет со дня трагедии Дин Карназес вышел из бара после празднования своего 30-го дня рождения. На тот момент он был ещё далёк от большого спорта, хотя в школьные годы уже обнаруживал в себе любовь к бегу. Тогда он вдруг спонтанно решил пробежать 30 миль в честь юбилея. Как позже вспоминал сам атлет: «Этот день полностью поменял направление моей жизни».

Бессонный рекорд

В 2005 году Дин Карназес преодолел 560 километров за 80 часов и 44 минуты. Более того, он пробежал дистанцию, совершенно не отводя времени на сон и останавливаясь лишь для того, чтобы сменить очередную истёртую пару кроссовок. Случившееся никто не мог объяснить. Только представьте: третья бессонная ночь, более четырёх сотен километров позади, позывы сна на ходу, галлюцинации, крик от боли в мышцах — Дин Карнезес не остановился и даже нашёл второе дыхание.

Самый сильный страх

Сейчас Дину Карназесу 55 лет, и он считает, что такая цифра — вовсе не преграда для действительно любимого дела. Атлет не собирается останавливаться, хоть и понимает, что однажды наступит момент, когда он уже не сможет так быстро преодолевать длинные дистанции и будет гораздо медленнее восстанавливаться.

«Знаете, меня это мало волнует. Я больше боюсь, что когда-нибудь перестану заниматься», — поделился Дин. Для него самый страшный конец — тот, который означает, что атлет больше не сможет бежать.

Мотивация — в свободе

Самая притягательная вещь в беге, которая мотивирует Дина Карназеса, — невероятное чувство свободы. Атлет говорит, что всё то, что многие из нас считают материальным комфортом, его угнетает, а реальную свободу и наслаждение он обретает лишь наедине с природой. Дин искренне считает, что это чувство достижимо абсолютно для каждого человека и чаще всего кроется в самых простых вещах.

Карьера Дина Карназеса в цифрах

— За всю беговую карьеру Дин Карназес пробежал около 100 тысяч миль, что в километрах переваливает за отметку в 160 тысяч.



— Его книга «Человек Ультрамарафон» была распродана с колоссальным успехом — более 250 тысяч экземпляров.



— Более чем за 20 лет он покорил все семь континентов.



— Однажды Дин Карназес пробежал 50 марафонов подряд за 50 дней в 50 штатах США.



— В западных штатах атлет преодолел 100 миль (160 км) за сутки 12 раз. Однако его рекорд — 221 километр за 24 часа.