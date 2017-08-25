Космическая мама: интервью с Мэри Шум

40 дней для перехода на правильное питание, жизнь на Бали и безграничная любовь к сыну.

Сегодня в центре нашего внимания блогер, модель и просто красивая, стройная и подтянутая молодая мама Мэри Шум. Мы поговорим с ней о правильном питании, воспитании ребёнка и йога-встречах, которые она проводит в Москве для всех желающих.

Фото: Маша Доленко, «Чемпионат»

— Мэри, что для вас значит спорт?

— Спорт играет огромную роль в моей жизни! Точнее сказать, не спорт, а активное времяпрепровождение. К тому же я не могу представить свою жизнь без постоянного совершенствования своего тела и навыков владения им.



— Что помогает вам поддерживать форму? Может быть, какой-то особый режим питания, или питьевой режим, или, например, утренние тренировки?

— Думаю, что нет никаких секретов и хитростей. Всё банально и просто: нужно много двигаться и поменьше есть. Если говорить о режиме питания, то в идеале есть пищу растительного происхождения, пить только воду, а не всякие газировки и прочее. И минимальное количество сахара и соли. Тогда у вашего тела не останется выбора, кроме как быть всегда в прекрасной форме.



— Получается, что нужно ограничить себя?

— Дело в том, что всё в этом мире вопрос привычки. Кто-то может сказать, что я лишаю себя стольких удовольствий — конфеток и шоколадок… Но это не так! Я совсем не чувствую себя обделённой, и вредная еда не вызывает у меня никакого желания её съесть. Тем более что я уже знаю эту разницу в ощущениях и состоянии собственного тела: когда питаешься чисто и правильно и когда ешь рафинированные продукты и продукты животного происхождения. Поэтому я рекомендую всем просто попробовать. Для начала попробовать давать своему организму только самое чистое и полезное в течение, например, хотя бы 40 дней. Первое время это будет непросто, но я не знаю ни одного человека, который пошёл бы на этот эксперимент и через 40 дней сказал: «Ужас, я чувствую себя гораздо хуже, чем до начала эксперимента, некрасивым и слабым, да ещё и несчастным, потому что лишён радости поедания химикатов, консонантов и трансжиров». В 100 процентах случаев люди говорят обратное.

Фото: Маша Доленко, «Чемпионат»

— Какой спорт близок вам по духу самой? И чего хотелось бы обязательно попробовать, может, если не в ближайшее время, то вообще в жизни?

— Сейчас, наверное, сёрфинг. Я просто обожаю воду! Могу находиться в воде часами, для меня моря и океаны — это поэзия в чистом виде, это совершенная красота, это вдохновение, это источник, который обнуляет и наполняет. Поэтому в ближайшее время хотелось бы отправиться туда, где можно находиться в этой стихии. Только сейчас, спустя год после беременности, я превратилась в нормального человека (женщины, у которых есть дети, поймут, о чём я говорю) и чувствую себя действительно сильной, смелой и уверенной в своём теле и духе и готова вновь наслаждаться сёрфингом. А из нового, даже не знаю, очень много всего хочется попробовать: прыгнуть с парашютом, прокатиться на гоночном болиде.



— Вы проводите в Москве свои йога-встречи. Как на них попасть и как они проходят? В чём их особенность?

— Да, иногда я и моя подруга, которая является самым комфортным йога-инструктором из всех, кого я знаю, проводим встречи, их я анонсирую в своём «инстаграме». А после совместной практики мы делимся своим опытом и знаниями относительно всего, что интересует девушек: от того, как поддерживать тело в прекрасной форме, до ответов на какие-то личные вопросы.

— Йога-практики помимо физического здоровья дают ещё и душевную гармонию, а кому вы бы посоветовали начать заниматься йогой? Какую цель может преследовать человек, который решит отправиться на своё первое занятие?

— Заниматься йогой можно смело порекомендовать всем! Это прекрасно повлияет и на внутреннее состояние, и на состояние здоровье. Поэтому какую бы цель вы ни преследовали — будь то желание наладить свои отношения с миром, почувствовать гармонию внутри или постройнеть, стать более гибким и сильным, — вам нужно начать заниматься йогой!

Фото: Маша Доленко, «Чемпионат»

— Вы хотели бы, чтобы ваш ребёнок занимался спортом? Если да, то каким?

— Да, конечно, если он этого захочет! Любым видом спорта, который ему будет интересен.



— Вы много путешествуете вместе с ребёнком, скажите, что помогает вам акклиматизироваться в любой стране и как ребёнок переносит акклиматизацию и длительные перелёты?

— Да, я очень много путешествовала: и будучи беременной, и с ребёночком с первых дней его жизни, но у меня нет никаких лайфхаков на этот счёт, потому что я сама никогда не сталкивалась с проблемой акклиматизации, я всегда чувствую себя отлично в любой части мира, и у моего ребёнка тоже не было с этим проблем. Нет никаких секретов и приёмов, просто Космос летает регулярно с того момента, когда ему было всего семь дней. Может, поэтому он всегда ведёт себя в небе абсолютно так же, как и на земле: так же кушает, спит и играет. А может, мне очень повезло, и у него просто такой характер. Единственное, что может помочь сделать полёт для малыша и всех пассажиров более приятным и лёгким, — во время взлёта и посадки дать ребёнку попить молочка, потому что благодаря сосанию у него не будет закладывать ушки и он не будет переживать из-за дискомфорта.

Моё идеальное утро начинается всегда со стакана воды натощак, но после появления Космоса в моей жизни идеальное утро стало начинаться с него, а потом уже стакан воды натощак!

— А как ощущаете себя вы во время перелёта с ребёнком?

— Долгие перелёты с ребёнком очень утомительны и сложны для родителей, потому что приходится постоянно держать малыша на руках, развлекать его, чтобы он не доставлял дискомфорт людям вокруг. От этого устают и начинают болеть спина и руки, невозможно самой поспать, почитать, поработать или просто посмотреть кино и скоротать время в пути. Устаёшь морально, но остаётся просто терпеть, подбадривая себя мыслями об удивительных местах, куда вы направляетесь. А вообще, во время полёта у меня всё как у всех: в запасе набор игрушек, молоко и море терпения и непоколебимого спокойствия.

Фото: Маша Доленко, «Чемпионат»

— Вы жили на Бали. Чем принципиально отличается жизнь на острове от жизни в Москве?

— Жизнь на Бали и в Москве отличаются как минимум климатом со всеми вытекающими оттуда последствиями. Конечно, главная активность, которую пока никак нельзя осуществить в Москве, — это настоящий сёрфинг. Хоть сейчас в Москве и стали популярны водные развлечения, такие как искусственная волна и вейк-сёрфинг, всё равно ничего не сравнится и не сможет заменить классического сёрфинга в океане! Плюс на Бали очень распространено вегетарианство, веганство и сыроедение, огромный выбор кафе и ресторанов, которые подходят для людей, придерживающихся такого рода питания, то есть для меня. В Москве пока подобных заведений, к сожалению, мало, их ещё можно отнести скорее к экзотике, чем к мейнстриму. И вообще, Бали настолько развит во всех сферах в связи с огромным количеством экспатов из разных стран мира, что, наверное, нет ничего такого, что можно было бы делать в Москве, но невозможно было бы сделать на острове. Не берём в расчёт зимние развлечения, потому что, опять же, это обусловлено климатом.



— Чему можно и важно научить ребёнка с самого детства, на ваш взгляд?

— Мне кажется, что ребёнка с самого детства надо учить не бояться пробовать что-то новое, достигать поставленных целей, получать удовольствие от процесса, не отказываться от намеченного пути после поражений, понимать и уметь нести ответственность за свои поступки и решения. Главное, что ребёнок должен понимать, что достижение любых грандиозных целей возможно! И, конечно, необходимо учить ребёнка бережно, с благодарностью и уважением относиться к нашей планете, её ресурсам, природе, всему живому, да и вообще всему вокруг.

Фото: Маша Доленко, «Чемпионат»

— Если бы вы могли дать всего один совет молодым родителям и это касалось бы развития и здоровья ребёнка, то каким бы он был?

— Я вообще не люблю давать советы, но всё же есть одна вещь, в которой я уверена: детей надо любить, ничто так благотворно не влияет на здоровье и развитие ребёнка, как уверенность и глубокое ощущение того, что его любят таким, какой он есть, просто потому, что он есть. А если ещё и перед глазами будет достойный пример в лице родителей, которые занимаются спортом, правильно питаются, являются умными, воспитанными и порядочными людьми, то тогда у ребёнка всё обязательно будет отлично!

Выражаем благодарность за проведение съёмки — фотографу Марии Доленко.