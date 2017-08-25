IRONLADY. Самый женственный финиш “железных” красоток

Анастасия Товпинцева — о том, с чего началась подготовка к первой дистанции, питании, тренировках и победном финише.

IRONLADY — это женский забег, который проводится накануне соревнований по триатлону IRONSTAR SPRINT специально для прекрасных дам. Прекрасной половине человечества предстоит преодолеть пять насыщенных километров и посоревноваться в выносливости, скорости и упорстве. На финише IRONLADY в Казани нам удалось встретиться с призёром этого года Анастасией Товпинцевой и поговорить с ней о том, как и где начинать свою подготовку к триатлон-дистанциям, что следует учесть по ходу гонки и как обогнать самого себя на финишной прямой.

Фото: “Чемпионат”

— Настя, сколько вы готовились к своему первому старту?

— Вообще, мой первый триатлон-старт запланирован на конец октября, это спринт — 750 м плывём, 20 км едем на велике плюс 5 км забег. К IRONLADYy я специально не готовилась. Просто приехала за компанию с любимым, который делает здесь половинку IRONMAN, и решила пробежаться с другими девчонками. И в этом вся прелесть триатлона — ты в принципе в любой момент времени настолько в тонусе и fit, что можешь устраивать себе вот такие праздники в виде спонтанных промежуточных мини-моно-стартов (забеги, заплывы). Если, конечно, они не глобальные типа полумарафона или марафона — тогда это может помешать подготовке к главной гонке. А так получилась хорошая тренировка, за которую дали подарок и медаль.



— Какие тренировки были на этапе подготовки?

— У нас женская триатлон-команда #IronShubaBaby, мы тренируемся пять раз в неделю (по часу-полтора), в рамках недели обязательно есть занятия по всем трём видам (плавание, велосипед, бег) плюс обязательно силовые и функциональные тренировки в зале.

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И, конечно, стретч, йога, пилатес, плюс очень желательно добавлять по возможности баню, массаж, СПА, чтобы хорошо восстанавливаться. Бывают и сборы на выходные или большие, недельные — там мы можем тренироваться и 2-3 раза в день, но все нагрузки очень грамотно сбалансированы и учитывают особенности женского организма и психики. Наш главный тренер Виктория Шубина — супер-профи с колоссальным спортивным и тренерским опытом, пример для всех нас, умница и красавица. За ней мы и идём. Вернее, бежим, плывём и едем на велике (улыбается).



— Это ваш первый старт или были ещё тренировочные старты до этого?

— Это мой второй в жизни беговой старт, первый был 10 км в рамках Игр World Class в июне. Тоже не готовилась, приехала побегать как тренировку, результатами осталась довольна.

Фото: “Чемпионат”

— Что было самым сложным на дистанции в Казани?

— Позиционная борьба! Я её проиграла с самого начала из-за недостатка опыта участия в стартах. Могла быть и первая. В начале гонки несколько девочек сразу вырвались вперёд, я с ними, но немного позади — мне нельзя было сразу набирать темп выше ПАНО (порог анаэробного обмена или тот уровень нагрузки, при котором восстановление начинает идти гораздо медленнее, и долго так не проработаешь, «закислишься». Этот параметр индивидуален.). И я перестраховалась и не стала их догонять в надежде, что они сдуются позже. Так часто бывает на забегах, все стартуют как будто стометровку и потом замедляются. А нужно стараться работать прогрессивно и ускоряться ближе к финишу, не ломить «на все» на старте. В общем, девчонки передо мной оказались стойкие и взятый сразу хороший темп выдержали. Ближе к финишу мне удалось обогнать только одну из трёх впереди меня. Кроме того, пятёрка — это в принципе тяжёлая дистанция, здесь работаешь на пределе возможностей, потому что вроде это не особо долго, не десятка, на которой ты больше экономишь, ну и это не спринт взрывной, когда твои максимальные усилия длятся всего несколько секунд. В общем, очень интересный и полезный для меня опыт! Особенно учитывая, что в рамках триатлон-спринта мы побежим как раз пятёрку.

Мне ещё многому предстоит научиться, а триатлон быстро показывает твои сильные и слабые стороны. Если умело воспользоваться этими знаниями, можно круто изменить всю свою жизнь к лучшему.

— Планировали ли вы заранее питание по ходу гонки? Если да, то каким оно было?

— Это слишком короткая дистанция для питания по ходу. До часа гонки можно делать «на сухую». А вот то, что ты ешь в течение суток до и накануне старта, очень важно. Для меня важна лёгкость, но в то же время нужна энергия. Поэтому я за пару часов до старта съела овсянки с мёдом.



— Если говорить про экипировку, что вы брали с собой в Казань? Что нужно продумать обязательно (в плане одежды и т.д.)?

— Самое главное — правильная беговая обувь. Она должна быть удобной и обязательно проверенной несколько раз на таких же дистанциях. У меня всё срослось идеально, мои самые первые беговые кроссовки отлично несли меня по ровной набережной Казани. В экипировке ничего не должно мешать, давить или болтаться. Должно быть комфортно везде в теле, чтобы ничего не отвлекало и не раздражало. Плюс я решила бежать со своими спортивными часами, хотя и была сначала идея отработать чисто на ощущениях. Перестраховалась. Зато потом интересно анализировать цифры — максимальный и средний пульс, темп, каденс и т.п.

В рамках забега IRONLADY участники и зрители совместно с известным спортивным брендом HOKA ONE ONE могли прямо на площадке подобрать подходящую модель, учитывая стиль бега, вес и пронацию. Все участники теста могли присоединиться к беговым и функциональным тренировкам с профессиональным тренером, либо протестировать кроссовки самостоятельно выбирая дистанцию и темп пробежки. Подобрать идеальные кроссовки для тренировок вы также сможете 23 сентября в Сочи на площадке IRONMAN.

— Насколько тяжело ехать на велосипеде, когда ноги пристёгнуты к педалям?

— Да, это главный мой страх и ужас на данный момент, помимо крутых спусков с поворотами. Но на самом деле так эффективнее педалирование, лучше маневренность, и с опытом и приобретением навыка от этого начнёшь получать удовольствие. Я с нетерпением жду этого момента, а пока, стиснув зубы и выпучив глаза, седлаю свой страх и велик и стараюсь тренироваться как можно чаще, чтобы приблизить момент удовольствия.

Фото: “Чемпионат”

— Можно ли сказать, что триатлон — это уже стиль жизни, а не просто тренировки?

— Конечно, меняется круг общения, география поездок, распорядок дня, шоппинг-предпочтения. Вместо новых туфель новые кроссовки — так вопрос пока не стоит, туфли и платья мы по-прежнему обожаем, но несколько вариантов велоформы в цвет велосипеда купить, конечно, жизненно необходимо.



— Какие качества позволяет развивать триатлон помимо физических?

— Триатлон учит планировать время, расходы, процессы, раскладывать усилия, расслабляться когда не надо напрягаться, ценить жизнь и моменты отдыха и общения с близкими (потому как напрягаться и тренироваться в триатлоне нужно немало). Мне ещё многому предстоит научиться, а триатлон быстро показывает твои сильные и слабые стороны. Если умело воспользоваться этими знаниями, можно круто изменить всю свою жизнь к лучшему.



— Каково это ощущать себя IRONLADY?

— Очень приятно! Особенно когда финишная футболка красивая, идеально села, и рядом мой IronMan с цветами. Завтра я буду его поддерживать.



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