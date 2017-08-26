В сердце Золотого кольца. 5 причин поехать на Ярославский полумарафон

3 сентября 2017 года в столице Золотого кольца пройдёт IV Ярославский полумарафон — масштабный забег в красивом городе.

Мы собрали пять причин, которые помогут ответить на вопрос, почему нельзя пропустить живописный старт в Ярославле.

Крупнейший забег из серии «Бегом по «Золотому кольцу»

Ярославский полумарафон отличается высоким уровнем организации и не уступает европейским стартам. Это уникальное спортивное событие, ведь именно ЯПМ стал отправной точкой для проекта «Бегом по «Золотому кольцу» и по праву считается его прародителем. Сегодня серия включает в себя 10 городов. В серии забегов в этом году примут участие 25 тысяч спортсменов со всех уголков России и мира. Но именно Ярославский полумарафон примет 6500 участников и станет самым масштабным этапом за всю историю проекта.

Фото: RussiaRunning

Чемпионат России по полумарафону

Ярославский полумарафон — международный стандарт проведения и сертифицированная трасса. В рамках спортивного проекта во второй раз пройдёт чемпионат России по полумарафону, где вы воочию сможете наблюдать за профессионалами и первыми узнать имя лучшего бегуна в нашей стране на дистанции 21,1 км.

Живописные дистанции

По доброй традиции старт будет дан в самой древней части города — на Стрелке, а трасса, международной сертификации, пролегающая в зоне ЮНЕСКО, пройдёт по красивейшим местам города: волжской набережной, рядом с Кирилло-Афанасиевским мужским монастырём, храмами и церквями XVII-XVIII веков.

Фото: RussiaRunning

Забег для всех возрастов и возможностей

Ярославль представит традиционные дистанции в 3 км, 10 км, и полумарафон — 21,1 км. Также в этом году полноправными участниками беговых событий станут дети от 4 лет, которые пробегут 300 м и 600 м. Дистанцию в 600 м преодолеют спортсмены с особенностями в физическом развитии. Для них будет проведён забег безграничных возможностей.

Насыщенная культурная программа

Полумарафон не ограничивается только забегом. В рамках события пройдёт фестиваль «Золотое кольцо». Со сцены творческие коллективы Ярославля поддержат бегунов и развеселят зрителей. На всей территории Стрелки будут организованы интерактивные программы для болельщиков, зоны мастер-классов для детей и взрослых, тематические выставки.



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