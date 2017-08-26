Пранк. Воркаутер из Казахстана оказался двойником Макгрегора

Ислам Бадургов загримировался под легенду UFC и наделал шума в Лос-Анджелесе.

Известный ютьюб-блогер из Казахстана, воркаут-атлет Ислам Бадургов в июле этого года устроил розыгрыш: вышел на улицу Лос-Анджелеса, выдавая себя за чемпиона UFC Конора Макгрегора. Спортсмена загримировали и нанесли на тело такие же татуировки, как у знаменитого ирландца.

Конор Макгрэгор

Ислам Бадургов в образе Конора Макгрегора

Множество людей на улицах Лос-Анджелеса впервые увидели “Макгрегора” вживую, потому и не заметили подмены. “Когда мы приехали на центральную улицу Голливуда, Артур Толепов вскрикнул: “Конор, ты чемпион”. Люди мгновенно начали собираться вокруг машины. В течение 10 секунд настолько огромное количество людей окружило автомобиль, что уже невозможно было держать всё под контролем”, — поделился в своём «Инстаграме» главный герой нашумевшего видео.

Конор, этот пранк посвящается твоему предстоящему бою. Ты — великий боец, мы верим в тебя. Удачи!

Как создавался ажиотаж около загримированного Ислама Бадургова, смотрите в видео:

Самый эмоциональный момент пранка. Встреча с поклонницей Макгрегора на набережной.

Смотреть видео целиком: подготовка и реализация