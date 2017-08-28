Давид Газиев: скейтбординг — это больше, чем спорт

Райдер команды adidas Skateboarding — о том, как начать кататься без скейт-парка, тренера и дорогой доски.

Два года назад простой парень из маленького города Переяславль-Залесский стал райдером команды adidas Skateboarding Россия. Сейчас Давид Газиев с удовольствием делится своим опытом и проводит бесплатные тренировки для всех желающих на площадке BASEMOSCOW в Парке Горького. Мы встретились с Давидом для того, чтобы поговорить о его пути в скейтбординге, первых и самых значимых соревнованиях в жизни и о том, как за 12 лет скейт-культура в России сделала огромный шаг вперёд.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— С чего начался твой путь в скейт-культуре?

— Начал кататься я абсолютно случайно: у моей сестры был одноклассник, и у него была такая старая советская доска, которую он дал мне покататься. Я попробовал и очень сильно этим заболел. В результате я уже 12 лет катаюсь.



— А как и где ты начал кататься?

— Я начал заниматься в своём родном Переяславле-Залесском. Там, конечно же, не было никакого оборудования, специальных площадок и скейт-школ. Мало было хорошего асфальта в принципе (улыбается). Но так получилось, что такие непростые условия закалили меня.

Скейт-видео — это в принципе очень важная составляющая процесса, для скейтера снять свой профайл так же важно, как для музыканта записать альбом.

— Что тебя мотивировало? Откуда ты черпал идеи и вдохновение?

— И тогда, и сейчас я смотрю скейт-видео, правда, тогда их было ещё было очень мало. Скейт-видео — это в принципе очень важная составляющая процесса, для скейтера снять свой профайл так же важно, как для музыканта записать альбом. Скейт-видео — это то, как тебя видят со стороны. Ну и, конечно, двигался вперёд за счёт единомышленников. У нас уже тогда была группа ребят, которые собирались вместе и катали. Мы прогрессировали за счёт друг друга. Потому что когда один человек делает трюк, ты смотришь и сразу хочешь тоже так.



— Почему ты решил участвовать в соревнованиях? Можно же было просто кататься для себя.

— Ну вот, кстати, да, это тоже очень важно — сразу обозначить свою цель, разобраться, чего вы хотите: кататься ради своего удовольствия или постоянно стремиться к какому-то прогрессу. Потому что подростковый возраст — это большая возможность во что-то углубиться и прокачаться. Есть возможность сделать своё хобби своей работой. Пока есть такая возможность, лучше сразу обозначить свои позиции и идти к своей мечте.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Какими были твои первые соревнования?

— Мои первые соревнования были в городе Ярославле, меня туда привезла сестра, и так случилось, что каким-то чудом мне удалось занять там второе место. Меня это очень сильно замотивировало дальше прогрессировать. Я увидел уровень других ребят, посмотрел, как катаются другие райдеры. От этого всего загорелись глаза, и потом уже не смог остановиться.



— В каком возрасте идеально начать заниматься скейтбордингом?

— У меня есть опыт, когда ко мне приводили на тренировки детей в возрасте пяти лет. Я считаю, что чем раньше, тем лучше. Нет никаких ограничений, но, конечно, было бы круто, если бы это совмещалось с ещё какими-то спортивными занятиями, чтобы ребёнок имел общую физическую подготовку и ему было проще.



— А ты сам занимался чем-то помимо скейтбординга в детстве?

— Конечно, я занимался и карате, и лыжами, поэтому у меня была неплохая физическая подготовка изначально.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Как ты пришёл в команду Adidas Originals?

— Нет такого понятия, что мы прям тренируемся в команде, потому что скейтбординг — это более индивидуальный вид спорта. Но мы, конечно, иногда собираемся вместе для съёмок, для катания по городу или на спотах. В команду меня пригласил наш менеджер два года назад, просто подошёл на соревнованиях и сделал предложение, от которого я не смог отказаться (улыбается).

Думаю, что в ближайшем будущем Москва сможет претендовать на звание европейской скейт-столицы.

— Как за 12 лет изменился облик скейтбординга в России?

— На самом деле я очень рад, что сейчас происходит колоссальное развитие скейтбординга. Проводится очень много мероприятий, гораздо больше людей стало кататься, даже та площадка, на которой мы сейчас находимся, — это прямое доказательство того, как развивается скейт-культура. Потому что несколько лет назад я не мог предположить, что можно будет приехать в самый центр города и на абсолютно бесплатной основе учиться кататься и выполнять трюки. Это уникальная возможность для тех людей, которые хотят научиться кататься с нуля, и для тех, кто хочет задать вопрос, попробовать сделать новый трюк или спросить совета у тренера-профессионала.



— Что нужно сделать, чтобы популяризовать скейтбординг в нашей стране ещё больше?

— Я думаю, что тут всё просто: больше соревнований, больше мероприятий, чтобы люди видели и замечали скейтеров, обращали на них внимание. Очень важно, чтобы появлялось больше скейт-парков и доступных площадок. Потому что для нас скейт-парк — это как тренажёр.



— Насколько Москва является пригодным городом для катания?

— Москва очень изменилась за последнее время в лучшую сторону. Для скейтеров очень важная составляющая — это хорошее покрытие. Сейчас всё как раз перестраивается, обновляются все улицы. Это для нас огромный плюс. Думаю, что в ближайшем будущем Москва сможет претендовать на звание европейской скейт-столицы.



— Какие у тебя любимые места для катания в Москве?

— Из скейт-парков — парк «Садовники», из уличных спотов — это Октябрьская, и вообще весь центр Москвы сейчас идеален для катания.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

— Куда уходят скейтеры в межсезонье?

— Существуют крытые парки, правда, конкретно в Москве с ними небольшая проблема сейчас, но надеюсь, что в ближайшее время появятся хорошие крытые площадки. Сейчас в эту сторону делаются определённые шаги, всё-таки скейтбординг стал олимпийским видом спорта. Либо выезжаем в другие страны и катаемся.



— Уличная культура соединяет внутри себя очень много всего. Было ли у тебя желание заняться чем-то ещё?

— Конечно, всё идёт рука об руку. И граффити занимался, рисовали, у каждого был свой тег. А вообще, скейтбординг очень всеобъемлющий, ты можешь найти себя не только в катании: можешь снимать фото или видео, монтировать и развиваться в компании людей близких по духу. Мне этим и нравится скейтбординг, что он сочетает в себе много творческих моментов, что он больше, чем просто спорт.



— Если бы ты мог дать какой-то совет начинающим скейтбордистам, то какой бы он был?

— Приходите на спот, общайтесь с единомышленниками. Пожалуй, это самое крутое — учиться трюкам вместе. И вообще кататься как можно больше с друзьями, мне кажется, что в этом и есть дух скейтбординга.