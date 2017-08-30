Моё беговое путешествие: как отложить все дела и уехать на марафон

Дневник марафона «Белые ночи» от координатора бегового клуба Girls&Sole Нади Белкус.

У нас с девочками из девичьего бегового клуба Girl&Sole есть традиция — каждый июль мы приезжаем в Санкт-Петербург на «Белые ночи». На марафон или 10К — не важно, важно приехать и пробежать. За четыре года это стало приятным ритуалом, исполнение которого гарантирует прекрасное беговое лето. Казалось бы, выходные — три дня — а дарят столько эмоций! Беговые поездки всегда приносят новые впечатления, меняют твоё восприятие города и бега.

В этом году у меня была ответственная миссия — мой парень зарегистрировался на свою первую десятку, и я стала его официальным проводником в мир любительских стартов. На мне лежала вся организация поездки и планирование того, как мы будем проводить время в городе. Вообще, собраться и поехать в беговое путешествие очень просто — нужно быстро поймать билеты (так как это сезон белых ночей, они разлетаются как горячие пирожки), забронировать хостел, не забыть взять кроссовки и вписать в свои гедонистические планы (а в Петербурге других, кажется, не бывает) время на бег. Каждый справится!

Пятница

10:30. Мы выходим из поезда на Московский вокзал. В любой новый город лучше приезжать пораньше — можно всю пятницу гулять, получить номер без очереди, выяснить все мелочи маршрута и не торопиться. Погода не то чтобы прекрасная, но после московских дождей не мокро — уже отлично. На телефон приходит смс о том, что с 10 утра старт перенесли на 8 часов. Оооок!

13:00. Получаем номера в Михайловском манеже — там ничего не автоматизировано, совсем не так, как в Москве. Улыбчивые тётушки-волонтёры отдают нам конверты с номерами и желают хорошего старта. Фотографируемся на манер Бонни и Клайда и валяемся на красном покрытии.



18:00. Едим самую вкусную еду (я хочу съесть собственные руки), снова обсуждаем бег в целом и предстоящий старт, а после гуляем с ребятами по городу, забираемся на крышу и смотрим на всё с высоты.



23:55. Выходим на ночную пробежку вдвоём. Вообще, это должно быть очень романтично — темнота, улицы, подсвеченные фонарями, но в городе на Неве — белые ночи, и мы бежим по светлым сумеркам, до Театра юного зрителя, где скейтеры учатся делать трюки, и обратно к улице Достоевского, выбирая какие-то неизвестные мне до этого маршруты, пробегаем по набережной и мимо расселённых домов, я держу бодрый темп скорее от волнения.



00:30 Растяжка-душ-кровать-спать!

Суббота

11:00 Бежим с ребятами из других беговых команд shake out run.

Shake out run — это такой забег, когда можно и город на бегу посмотреть, и со всеми знакомыми встретиться, и поболтать — важный момент для комьюнити.

Обязательно останавливаемся сфотографироваться по дороге (три раза). Перед пробежкой ребята из принимающей команды — Mint running club — дарят нам специальные майки, а после мы договариваемся встретиться вечером и обсудить планы на следующий беговой сезон, поужинать и выпить полпинты сидра. Хотя тут же вспоминаю, что завтра бежать, но решаю не рушить планы и заменить сидр на безалкогольное пиво.

Выбор редакции: освежиться бокалом безалкогольного пива «Балтика 0» в приятной компании и не откладывать веселье на потом, даже если завтра тебя ждёт бег на результат.

15:00. Мама, я в Новой Голландии, тут очень красиво, вокруг меня дети, я на вершине 7-метрового деревянного фрегата, лазаю по нему, как обезьянка. Наверное, смешнее всего будет сейчас свалиться и никуда уже не бежать. Болтаю ногами в прохладной воде пруда и медитирую на Жар-птицу.



17:00. Фотографирую красиво свою беговую раскладочку. Завтра с утра у меня не будет на это времени, а вечером в комнате будет плохой свет. Заодно готовлю беговой наряд на завтра: проверяю, всё ли на месте (в этот раз всё чётко, а случалось, я забывала носки и майку, однажды зимой на полумарафоне «Дорога Жизни» забыла шапку и варежки — пришлось бежать быстрее).



20:00. Ем пасту (в секретном итальянском ресторане). Ем пиццу. Ем булку с маком и белым шоколадом. Ем черешню. Теперь уже всё равно — завтра всё сгорит в топке 10 км, уговариваю я себя. Нахожу ребят, все болтают, им весело, мне тоже.



00:00. Выключаю свет и спрашиваю своего парня, как он себя чувствует. Он говорит, что волнуется и не может уснуть, но через 10 минут крепко спит. Ещё раз проверяю будильник — спокойной ночи.

Воскресенье

6:40. Нужно вставать. Пытаюсь это проигнорировать, не вылезая из-под одеяла, проверяю погоду. Даю себе обещание, что если там дождь стеной, то никуда не пойду. А нет, солнечно. Приходит смс от подруги «жду вас внизу», нехотя выползаю из-под одеяла, жую банан и одновременно натягиваю лосины. Самое время продумать стратегию (выглядит она примерно так: «начну по 5’00’’, а после первого моста посмотрим»).



7:10. Мы идём к стартовому городку. Вокруг нас пробегают бегуны в пестрых вещичках, все ужасно сосредоточены (скорее всего, они бегут марафон). Мы нервно шутим, я вижу что ребята немного волнуются.

7:30. Пытаемся встретить в толкотне и неразберихе Дворцовой площади хотя бы кого-нибудь знакомого, но нет. Думаем, что ориентиром для встречи на финише нужно будет назначать чилл-зону от партнёра марафона «Балтики 0» с пуфиками, бесплатным пивом и подарками. Там же можно будет восстановить силы после забега. Встаём в кластер на 55 минут и быстрее (на самом деле, организаторы никак не разделяли кластеры по скорости, и перед тобой мог встать человек, который быстрее часа эту десятку не пробежит, и ничего ты с ним не сделаешь.

8:03. Всё ещё слушаем напутствия важного функционера от спорта и ура, побежали!



8:20. О, кажется, мост я одолела, а нормально ведь бежится!



8:30. Я хочу остановиться, можно мне остановиться прямо здесь?



8:42. О, кажется осталась всего одна набережная. Дворцовая! Какой там темп? 4-30? Неожиданно, конечно, пожалуй, продолжу в том же духе (тогда это всё быстрее закончится).



8:49. Получаю финишное ускорение сначала от Милана (тренера бегового клуба «Столица»), а потом от бойфренда (он уже добежал, на нём медаль, и он кричит, что я и не бегу вовсе). На этой ноте я и финиширую. Мне тоже надевают медаль (в этот раз хватило!), дают водички. Теперь можно и посмотреть, что там со временем. 48’27’’ — по-моему, очень неплохо! Радуюсь, что нам повезло с погодой и никто не страдал от жары, как в прошлом и позапрошлом годах.

10:15. Жить неподалёку от финиша — хорошо! Дождался друзей, покричал марафонцам и снова лежишь в своей кроватке, но уже с медалью. Сплю ещё час и встаю, обещаю!

Вечером мне не очень хочется уезжать в Москву, кажется, что город создан для бега, еды, хорошей компании, неожиданного солнца и отличных выходных. Обещаю себе почаще отправляться на старты в другом городе и уже в поезде просматриваю расписание забегов вне Москвы.