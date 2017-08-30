Быстрее, выше, сильнее всех. Итоги «Большого кубка»

В Москве завершился самый масштабный чемпионат в истории CrossFit-сообщества СНГ.

С 25 по 27 августа в Москве на двух крупнейших спортивных площадках Аквакомплекс «Лужники» и ДС «Мегаспорт» состоялся турнир «Большой Кубок» с участием сильнейших CrossFit атлетов СНГ. За звание самого физически подготовленного человека боролись 230 спортсменов из России, Беларуси, Украины и Казахстана.

Фото: «Большой кубок»

Вчера вечером, по завершении третьего финального дня соревнований, были объявлены имена победителей Большого Кубка. Ими стали: Андрей Ганин (мужчины, индивидуальные профессиональные атлеты 18-34), Анастасия Владимирова (женщины, индивидуальные профессиональные атлеты 18-34)

Ещё один “блинчик” на ночь? Интервью с Анастасией Владимировой О том, как проходит подготовка к Большому кубку одной из 60 самых физически подготовленных девушек мира.

Сергей Гитенко (мужчины, мастера среди профессионалов 35-39), Анна Товченик (женщины, мастера среди профессионалов 35-39), Игорь Шаров (мужчины, мастера среди профессионалов 40+), Наталья Имшенецкая (женщина, мастера среди профессионалов 40+), SPRUT (командный зачет).

Фото: «Большой кубок»

Атлетам, выступающим в различных дивизионах, предстояло в течение трёх дней пройти сложнейшие испытания на воде и суше и продемонстрировать мастерство в гимнастике и тяжёлой атлетике. Все задания были разработаны при поддержке организаторов европейских этапов Reebok CrossFit Games и держались в секрете до дня старта каждого из этапов.

Фото: «Большой кубок»

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