Город для жизни. Где провести выходные в Москве

2 сентября во внутреннем дворе Музея Москвы фестиваль «Москва на асфальте» соберёт лучшие городские развлечения для детей и взрослых.

Что могут дети

— строить замки из картона вместе с представителями «Картонии» и домики из сена вместе с Городской фермой ВДНХ;

— кидаться яйцами с краской;

— рисовать на асфальте;

— сооружать собственную детскую площадку;

— заглянуть на книжную ярмарку, которую проводит магазин «Маршак», послушать лекции, обсудить новые детские книги и нарисовать собственный комикс;

— попасть в школу будущего в павильоне, стилизованном под школьный класс ближайшего будущего, все желающие смогут посмотреть более 30 образовательных анимаций, просканировав упаковку продуктов «Чудо-детки».

Что в это время могут родители

— читать и покупать книги лучших детских издательств;

— выбирать симпатичные вещи для школы, игрушки и мелочи на маркете;

— пить лимонад, слушать музыку и валяться на надувных матрасах.

Музыка

Музыкальная программа книжного автобуса «БампеР-Р-Рок» начинается во второй половине дня: музыканты читают отрывки из любимых детских книг, детская группа Kids Rock Band исполняет рок-хиты, в завершение вечера московская группа Offbeats.music играет инди-рок.

Маркет с подарками

На маркете можно поиграть в симпатичные мягкие игрушки бренда Voronaya, вместе с ювелирной школой Argentarium сделать подвеску из серебра (и забрать ее домой), примерить оправы очков в павильоне оптики «Биноккио» и получить подарки от проекта 360done и магазина «Понарошку». Все участники маркета дарят скидки всем пользователям мобильного приложения «Афиша Дети».

Кино

Центр документального кино Музея Москвы и «Афиша Дети» запускают серию показов лучших документальных и игровых фильмов года и дебютируют с этим проектом на фестивале. В программе — документальный фильм «Анимированная жизнь» Росса Уильямса, запись спектакля лондонского Королевского Национального театра «Питер Пен» и мультфильм «Твоё имя» — Макото Синкай.