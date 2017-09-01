Мы берём это на улицах. Профи и новичок на скейт-площадке

7 вещей, которые нужно знать перед тем, как встать на скейт.

Месяц уличной культуры во всю продолжается на площадке adidas BASEMOSCOW в Парке Горького, а это значит, что у вас осталось не так много времени для того, чтобы уверенно встать на доску, освоить подъём на рампу, поучаствовать в первом (или не первом) танцевальном джеме и зарифмовать несколько строчек на рэп-баттле. Сегодня мы отправились на скейт-площадку для того, чтобы пообщаться с райдером команды adidas Skateboarding Давидом Газиевым и задать ему топ-вопросов, которые волнуют новичка, желающего встать на доску. Все подробности в нашем материале.

Кого учат кататься

Давид Газиев, райдер команды adidas Skateboarding, тренер: «Тренировки проводятся для людей разного с разным уровнем подготовки: для ребят, которые ещё ни разу не стояли на скейте, и для уже прогрессирующих райдеров, но уже с целью не научить, а повысить их уровень. Например, если у них есть проблемы с выполнением каких-то трюков, то мы можем помочь советом.»

BS-360 в исполнении Давида Газиева:

Как проходит тренировка

Всё зависит от уровня: когда совсем новички катаются, то мы даём определённые упражнения и они их отрабатывают, в дальнейшем, если человек уже знает какие-то трюки, то он сам в свободной форме катается, но в любой момент может попросить посмотреть на его технику или научить какому-то конкретному трюку.

Как встать на доску самостоятельно

Лучше всего обратиться к профессионалам, сейчас в Москве прогрессирует это направление, открываются новые скейт-школы и площадки. Есть люди, которые открыты к общению и готовы поделиться своим опытом, глупо не пользоваться этой возможностью.

«Это конечно не какой-то трюк. Это так ребята во дворе делали, им казалось, что красиво. Мне кажется, что у этой штуки даже названия нет. Но вообще мысль такая: начните просто кататься, просто вставать на скейт, просто отталкиваться, просто заезжать на фигуры. А потом уже усложняйте, не выдумывайте ничего с самого начала. Ваша первая и самая главная цель — выучить базу.»

Где начать учиться

Здесь есть два направления. Первое — это обратиться в секцию или к тренеру, а второе — учиться катать в компании единомышленников и друзей, которые уже занимаются скейтбордингом.

Лайфхак для новичков



В нашей скейт-школе мы часто используем видеоанализ. Это вообще круто снять себя на видео и посмотреть со стороны на то, как ты выполняешь трюк. Если ты тренируешься один, то можно выложить видео в Интернет и спросить совета у более опытных ребят.

Если в твоём городе нет скейт-школы

Опять же есть Интернет, где очень много полезной информации, видеоролики, обучалки на YouTube. При желании начать всегда можно даже с этого, ну и продолжить тоже. Скейт-видео позволяют вдохновляться и учиться.

Ошибки, которых можно избежать

В основном это неправильная постановка ног на скейтборде, потому что в основе обучения всегда лежит просто катание. Нельзя прийти и сразу начать делать трюки, сначала нужно кататься, кататься и ещё раз кататься, научиться чувствовать доску. Если кататься с неправильной постановкой ног, то в дальнейшем возникнет много сложностей при обучении трюкам.

«Начните с того, что попробуйте просто заехать на рампу (см.гифку). Попросите друзей или тренера подстраховать вас и не торопитесь. Совет: не переносите всю тяжесть на переднюю ногу, как только вы заезжаете на спот.»

Главный выбор: как подобрать доску

Здесь я бы точно посоветовал обратиться к профессионалам и вообще приобретать доску в специализированном магазине. В скейтшопе для вас подберут доску по вашим требованиям. Если вы хотите просто ездить по городу, то это один скейтборд, если ваша цель делать трюки, кататься в рампе, то это другой скейтборд.

Для передвижения по городу колёса в основном используются широкие, мягкие и с большим диаметром. Это происходит для того, чтобы компенсировать неровности дорожного покрытия. Для трюков колёса на доске чуть поменьше и чуть более твёрдые.

Ширина доски, например, зависит от размера стопы. Но опять-таки, уже профессионалы подбирают скейт под себя и иногда не учитывают этот параметр. Доски бывают разной формы, разной длины, разной ширины. Такая же история и с колёсами, они бывают разной жёсткости.

FS-blunt slide в исполнении Давида Газиева:

Ты ещё можешь записаться на тренировку и освоить свой первый спот. Подробности по ссылке.