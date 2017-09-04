Осенняя серия: беговой календарь сентября

Подмосковье, Карелия, Владивосток. Результаты и старты с открытой регистрацией.

Бежим за инновациями

Когда: 2 сентября



Где: Автодром Moscow Raceway, 96-ой км Новорижского шоссе



Дистанции: 4 км и 8 км



Интересный факт: Впервые в России будет организован забег по гоночному полотну трассы мирового уровня Moscow Raceway. Посмотреть результаты.

Фото: RussiaRunning

Полумарафон «Вятские холмы – 2017»

Когда: 3 сентября



Где: г. Киров



Дистанции: 21,1 км, 10 км, 3 км, 600 м и 300 м



Интересный факт: Собранные средства от стартовых взносов будут направлены на поддержку детского благотворительного проекта «Верю в тебя!», который даст больше возможностей воспитанникам детских домов заниматься спортом. Посмотреть результаты.

ПОЛУМАРАФОН KARJALA 2017

Когда: 3 сентября



Где: Посёлок Пряжа, Республика Карелия



Дистанции: 21,1 км, 10 км, 1 км, 300 м и 100 м



Интересный факт: Трасса забега пролегает по живописным карельским местам вдоль озера Пряжинское. С умеренным набором высоты: небольшими спусками и подъемами. 85% — асфальтовое покрытие, 15% — грунтовые дорожки. Посмотреть результаты.

Фото: RussiaRunning

SPACE MARATHON

Когда: 9 сентября



Где: г. Королев, Московская область



Дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 1 км, 500 м



Интересный факт: Главное событие космической серии SPACE Marathon по традиции пройдет по центральным улицам космической столицы. Трасса в один круг начинается в центре и пролегает вдоль национального парка «Лосиный остров». Зарегистрироваться.

Бегущая Вологда

Когда: 10 сентября



Где: г. Вологда



Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км, 500 м



Интересный факт: полумарафон «Бегущая Вологда» пройдет в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», которое направлено на развитие бегового туризма на Северо-Востоке страны. Зарегистрироваться.

Благотворительный забег «Пульс добра»

Когда: 16 сентября



Где: г. Коломна, Московская область



Дистанции: 21 км, 10 км, 3 км, 1 км



Интересный факт: Для забега «Пульс Добра» был разработан уникальный маршрут с красивыми панорамами исторического центра Коломны. Участники пробегут у стен Коломенского кремля, а самые выносливые участники пересекут понтонный мост над рекой Москвой и увидят Богородице-Рождественский Бобренев монастырь, заложенный Дмитрием Донским. Зарегистрироваться.

Фото: RussiaRunning

Уфимский международный марафон

Когда: 17 сентября



Где: г. Уфа



Дистанции: 42,2 км, 21,! Км, 10 км, 3 км



Интересный факт: Дистанции проходят вдоль главных достопримечательностей столицы — памятника Салавата Юлаева, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму. Зарегистрироваться.

Владивостокский марафон

Когда: 23 сентября



Где: г. Владивосток



Дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 5 км, 1 км



Интересный факт: марафон откроет празднование ежегодного Дня Тигра, который проводится под попечительством президента России Владимира Путина. Зарегистрироваться.