Чем выше горы, тем круче трейловый забег

В Анапе пройдет трейл-ультрамарафон HOKA GROM ANAPA TRAIL 2017.

15 октября 2017 г. состоится громкое спортивное событие: в Анапе пройдет II трейл-ультрамарафон Hoka Grom Anapa Trail 2017.

Фото: Grom

Участники побегут через три города (Абрау-Дюрсо, Сукко, Анапа) и смогут выбрать одну из трех дистанций от 18,5 до 55.8 км, от 4 до 9,5 часов. Первая часть трейла пройдет сквозь лес, середина — по горной дороге и частично по берегу моря, финальная — тропа вдоль обрыва, откуда открывается вид на невероятно красивый закат и море. Сложность трассы оценивается ITRA в 2 балла.

Фото: Grom

Подготовкой трассы занимается одна из самых знаменитых команд по организации спортивных забегов “3спорт”. Команда 3спорт неизменно следует основным принципам своей работы: профессионализм и комфорт участников. Во время HOKA GROM ANAPA TRAIL 2017 реализовывается постоянный контроль высокого качества трассы, понятная разметка и четкая регистрация участников. По длине трассы будут расположены пункты питания и освежения, а стартово — финишные городки разместятся в самом центре каждого из трех городов гонки.

Фото: Grom

Главным сюрпризом старта станет участие именитых лидеров мировых и европейских соревнований. Впервые в Россию из Франции приезжают амбассадоры бренда Hoka One One Адриен Перре и Орельен Колле. Адриен и Орелье – многократные финалисты европейских чемпионатов, бегуны с огромным стажем. Дополнительное общение с атлетами состоится на специальной пресс-конференции 14 октября.



Побежали вместе.