6/30. Всего одно правило, которое поможет вам хорошо выспаться

Два простых действия, которые смогут перестроить ваш организм.

Правило 6/30: Исключите кофеин за 6 часов до сна и откажитесь от своих гаджетов за 30 минут перед сном.

Отказ от кофе

Учёные провели глобальное исследование, в результате которого выяснилось, что любителям кофе требуется в среднем от трёх до шести часов для того, чтобы кофеин полностью прекратил своё действие. Учёные так же утверждают, что этот временной интервал обусловлен исключительно индивидуальными особенностями организма. Наверное, именно поэтому нарушения сна наблюдались даже у тех кофеманов, которые отказались от употребления напитка ранее чем за 6 часов до сна.

Фото: pixabay.com

Важно помнить, что кофеин в том или ином виде присутствует не только в кофе, но и в чёрном, и в зелёном чае. Так что если продолжительный и здоровый сон — это ваша мечта, то врачи и учёные советуют отдать предпочтение успокаивающим чаям на травяной основе.

Убираем гаджеты

В ходе того же исследования учёные выяснили, что голубой свет от экрана телевизора, смартфона, ноутбука или любого другого гаджета тормозит выработку мелатонина — гормона сна. Яркое освещение экрана отправляет организму сигнал о том, что спать ещё рано.

Фото: pixabay.com

Если рассматривать вопрос глобально, то опытным путём было установлено, что те члены группы, которые засыпают при включёном свете, высыпаются с трудом, им требуется гораздо больше времени на засыпание, а сам процесс сна очень прерывист.

Фото: pixabay.com

Именно поэтому лучше отказаться от использования гаджетов всего лишь на полчаса, чтобы организм успел настроиться на отход ко сну.