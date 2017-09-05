Особенности регионального воркаута: на связи Оренбург

Эксперт в области воркаута Дмитрий Лукин — о любимом деле как целом виде спорта и особенностях воркаут-движения в родном Оренбурге.

Дмитрий Лукин с детства занимался физкультурой и уделял особое внимание своей физической форме. Пять лет назад он стал частью масштабного движения воркаут и, как заверил спортсмен, по сей день остаётся верен ему. Дмитрий активно участвует в развитии воркаут-сообщества в своём родном городе Оренбурге, организует и принимает участие в различных соревнованиях. Наш герой твёрдо уверен в том, что даже если вам не хватает времени для достижения глобальных целей, то поддерживать себя в хорошей форме нужно всегда.

Дмитрий рассказал «Чемпионату», что же собой представляет воркаут сейчас, в чём особенности этого вида спорта в Оренбурге и с чего начать новичкам на площадке.



— Дмитрий, расскажите, насколько сейчас популярен воркаут?

— Воркаут сегодня является масштабным направлением, и можно конкретно говорить, что это целый вид спорта, притом самый доступный!



— Какие существуют соревнования и часто ли вы на них выступаете?

— На сегодняшний день проводится множество соревнований: от районных до чемпионатов мира, который, кстати, в этом году прошел в России, в столице нашей родины, в конце июля. Да и я участвовал в соревнованиях, в фестивалях, на спортивных мероприятиях — занимал призовые места. Честно говоря, выступаю не так часто, как хотелось бы! Но активно участвую в организации соревнований и мероприятий по воркауту.



— Какой элемент вы можете назвать самым сложным из тех, которые умеете делать?

— Любимый и сложный элемент «флаг дракона» на опорном столбе с имитацией ходьбы по воздуху. Он требует мощной стабилизации всего тела. Цель — держать тело ровно и прямо параллельно земле, стараясь избегать изгибов в коленях, провала в поясничном отделе, обеспечивая хват рукам. При всём при этом опору нужно зажать в области трапеции.

— А что вы можете сказать про Оренбург: насколько движение развито в вашем регионе?

— Движение развивается в нашей области пока не на высшем уровне, конечно, но с каждым днем людей, которые интересуются воркаутом, становится больше! На данный момент существует Молодежное Общественное Спортивное Движение «ВОРКАУТОРЕН». В целом, это направление привлекает много молодёжи, которая хочет заниматься доступными видами спорта. Есть разные формы популяризации: через учебные заведения, детские лагеря, улицы, дворы. Мы стараемся развивать воркаут в наших регионах, как говорится: «Воркаут в массы!»



— Достаточно ли специализированных площадок и турников для этого?

— Турников и специализированных площадок – мало! В городе их можно по пальцам пересчитать, а в районных центрах и селах — еще меньше. Нам нужны более масштабные площадки для проведения мероприятий и соревнований городского и областного уровня, что непосредственно повлияет на развитие воркаута. Конечно, хотелось видеть масштабные площадки в парках нашего города.

— Не так давно в вашем городе прошло масштабное мероприятие, посвящённое уличной атлетике Datsun пикник. Расскажите, каковы ваши впечатления?

— Datsun пикник прошел незабываемо! Огромная инсталляция сразу бросалась в глаза. На мероприятии было все для отдыха и развлечений: большая воркаут-площадка, с которой, если честно, не мог отвести глаз. Было очень много развлечений для детей: они готовили шашлык, и проходили фото-квест, и в караоке пели. Ну, и, конечно же, был спорт: тренировки, мастер классы, шоу. Главным событием стали соревнования по воркауту как среди профессионалов, так и среди зрителей.

— С чего вообще стоит начать заниматься воркаутом? Что делать новичку?

— Очень часто спрашивают, с чего начать. Ну, конечно же, с желания! Необходимо сформировать цель и начать заниматься. Уникальность воркаута — доступность. Можно начать тренироваться дома, да и нужно. Затем уже выйти в любой двор, найти турники и брусья. В наше время есть социальные сети: там можно найти всю информацию и связаться с координатором движения.



— А где найти информацию о том, как правильно выполнять упражнения? Нужен наставник или это общедоступная информация, которая есть в интернете, к примеру?

— Если говорить об информации, касающейся тренировок, методов и техники выполнения упражнений, то каждый её черпает, где ему угодно. Если говорить за себя, то у меня два высших образований, одно из которых педагогическое с направленностью «физическая культура». Закончил с его отличием. Мне теория и методика очень знакомы не понаслышке.



— Какие ошибки часто совершают новички, приходя на площадку? Какой бы совет вы им дали: с каких упражнений стоит начать?

— Основная ошибка новичков, приходящих на площадку, — это переоценка своих возможностей! Не нужно делать что-то сложное, в больших количествах и так далее. Необходимо начать тренировку с разминки, это касается спортсмена любого статуса. Нужно составить план тренировок и четко следовать ему.

Лучшее упражнение для новичка — это отжимания: очень доступно, без инвентаря, задействовано использование собственного веса. Советую выполнять его каждое утро, хотя бы один подход на 50-60% от максимума.



— Помимо упражнений на турнике и брусьях, из чего должна состоять полноценная тренировка?

— Для достижения результата советую придерживаться определенной программы тренировок. Тренировки индивидуальны, а поэтому каждый ищет своё. Тренировка может включать аэробные нагрузки (тренинги, принято выделять сеты – небольшой период времени, в течении которого осуществляется интенсивная работа), то есть, как привыкли говорить, кардио. Также могут присутствовать и анаэробные нагрузки (упражнения, тренинги, при которых мышечный аппарат работает за счет энергии, полученной в процессе анаэробного гликолиза). Такие тренировки имеют периодический характер (мышцы работают в течении 0.5-5 минут, после чего делается перерыв. Но это, конечно, зависит от выбранного вами метода. Тренировка может развивать все физические качества человека: быстрота, ловкость, сила, гибкость и выносливость. Если говорить предметно, на площадке задействованы не только турники и брусья: это все упражнения с использованием своего веса, упражнения на статику, упражнения с дополнительным весом. Тренировка может быть в любых природных условиях: можно использовать камни, покрышки, любого вида опоры. Замечу одно: воркаут — это не экстрим и ничего опасного в тренировках воркаутера нет!



— В вашем близком окружении кто-нибудь ещё увлекается воркаутом? Тренируетесь вместе?

— Да, и большой пример этому — совместные тренировки с друзьями, а главный пример — семейные тренировки. Мы часто тренируемся с супругой, мотивируя друг друга. Устраиваем пробежки, тренировки дома и, конечно, на улице, во дворах.

Топ-3 площадки в Оренбурге для комфортных занятий воркаутом по мнению Дмитрий Лукина:



1.СК Оренбург. Адрес: улица Новая, дом 17.



2.Площадка на территории Комплекса «Сармат». Адрес: улица Культурная, дом 1а.



3.Школа бокса. Адрес: проспект Победы, дом 155.