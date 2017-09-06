Дмитрий Бусуркин: бизнес — это и есть спорт

Бизнесмен, директор Datsun в России — об идеологии воркаута, проекте Datsun пикник и о том, почему бизнес и спорт — понятия неразлучные.

Соревновательный дух, конкуренция, стимул становиться лучше, преодолевать препятствия и достигать новых ошеломляющих результатов — то, без чего спорт вряд ли бы смог существовать. Однако давайте посмотрим на эти же понятия с другого ракурса: не они ли с таким же успехом главенствуют в сфере бизнеса? Именно потому что спорт и бизнес во многом пересекаются на уровне базовых ценностей, на сегодняшний день многие крупные компании стали инвестировать в различные спортивные направления и помогать спорту стать ближе и доступнее.

Фото: «Чемпионат»

Одной из таких компаний является популярный автомобильный бренд Datsun. Они действительно обратились к тому, что является доступным для каждого, но тем не менее даёт возможность становиться лучше — к уличному воркауту. «Чемпионат» встретился с директором Datsun в России Дмитрием Бусуркиным и побеседовал об идеологии воркаута и концепции авторского проекта Datsun пикник.

— Дмитрий, как вы думаете, почему сейчас такие крупные компании, как ваша, заинтересованы в том, чтобы вкладываться именно в спорт?

— На самом деле мне тяжело говорит обо всеъ, потому что у каждого своя мотивация. Но если говорить о нашей, то выбор в пользу воркаута оказался очень простым. Когда мы смотрели на то, что происходит вокруг, в мире спорта и автомобильного бизнеса, и анализировали философию нашего бренда, нам показалось, что Datsun и воркаут — это направления, которые преследуют одни и те же ценности. То есть когда мы запускали бренд, то он для нас характеризовался и характеризуется до сих пор тремя словами: dream, access & trust (мечта, доступность и доверие). Под этим подразумевалось, что мы предлагаем клиенту японский бренд по доступной цене, который обладает такими атрибутами, как современные технологии и надёжность, и позволяем человеку сделать шаг к мечте, при этом не тратя большое количество денег. На наш взгляд, вокраут преследует примерно те же самые ценности. Это вид спорта, который не требует каких-либо финансовых вложений, покупки дорогого билета в фитнес-центр, тренера. Здесь важно желание: нужно начать и с каждым шагом улучшать себя, своё физическое состояние и в том числе положительно влиять на окружающих. Именно поэтому, когда мы посмотрели на то, что происходит, посчитали, что воркаут — это, наверное, идеальное направление в спорте, которое пересекается с ценностями нашей компании.

Фото: «Чемпионат»

— А как давно зародилась идея проекта Datsun пикник? Как всё начиналось?

— Честно говоря, зародилась идея совсем недавно. У нас сейчас проходит большое ежегодное региональное мероприятий, так называемое роад-шоу — это семейные дни в десяти крупных городах России, когда мы устраиваем семейный праздник для наших клиентов и потенциальных клиентов. Мы приглашаем туда всех, кто заинтересован, знакомим их с нашим брендом, с его ценностями, с автомобилями. И в один момент мы стали думать, что же ещё можно привнести в мероприятие конкретно в этом году, начали размышлять по поводу спортивной тематики. И после этих самых мозговых штурмов и размышлений, мы пришли к тому, что воркаут — идеальное направление, которое в том числе можно внедрить в эти роад-шоу.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее именно о концепции проекта Datsun пикник. Насколько нам известно, это не только семейный праздник, посвященный воркауту, но и соревнования, в которых приз — строительство хорошей спорт-площадки в городе победителя?

— Да! Мы считаем, что со своей стороны несём определённую ответственность и можем положительно повлиять на увлечение спортом наших потенциальных клиентов. Проект Datsun пикник распространяется на 10 городов России: Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ижевск, Набережные Челны, Уфа, Оренбург, Самара, Волгоград и Ростов на Дону. Идея как раз заключается в том, чтобы города конкурировали между собой, и победитель получил, как вы правильно заметили, хорошую, качественную площадку для воркаута в своём городе.

Фото: «Чемпионат»

На самом деле спорт ведь всегда подразумевает соревновательные моменты. В любом случае когда мы занимаемся спортом, то мы либо соревнуемся с кем-то, если речь идёт об игровых видах, либо соревнуемся с самим собой, пытаемся улучшить результат. Поэтому дух конкуренции и соревновательности логично встраивается в концепцию Datsun пикника.

— Что же нужно сделать участнику, чтобы победить?

— На официальном сайте будут опубликованы два видеоролика, которые и расскажут участникам, что нужно сделать. Есть общее задание: за минуту необходимо правильно сделать определённый сет упражнений и записать их на видео, а после выложить в соцсетях. Будет специальное голосование и выбор жюри. Это базовые правила конкурса.

Видео-анонс конкурса.

— Как вам удалось собрать команду ребят, которые занимаются воркаутом, и привлечь их к проекту?

— Дело в том, что сейчас тема воркаута достаточно популярна и активно развивается в России. Мы проанализировали, что происходит в различных коммьюнити, посвященных воркауту, и вышли на идеологов этого направления. После обсуждения идей с ними, нам всем показалось, что проект очень интересный и является так называемым Win-Win, то есть выигрышным для обеих сторон.

Фото: «Чемпионат»

Сейчас, действительно, существует очень много сообществ, которые не только занимаются спортом, но и всячески продвигают его философию в соцсетях, то есть собирают вокруг себя последователей. Не только сами занимаются, но и делятся своим опытом — это здорово!

На мой взгляд, спорт — это возможность качественно улучшать свою жизнь.

— Дмитрий, а какое место не только воркаут, но и спорт в целом занимает в вашей жизни?

— Конечно, не могу сказать, что я профессиональный спортсмен. Но на самом деле для меня спорт — это возможность, скажем так, переключиться с интересной работы, которая у меня есть, на физические упражнения и, образно говоря, очистить свою голову, подумать о чём-то другом, перестроить мысли. После похода в зал ты в любом случае чувствуешь себя посвежевшим что ли. На мой взгляд, спорт — это возможность качественно улучшать свою жизнь. Совершая какие-то маленькие преодоления самого себя, своей лени, регулярно уделяя время спорту, мы делаем нашу жизнь ярче и интереснее.

— Спортивный дух — он и в бизнесе присутствует?

— Разумеется! Если у тебя нет интереса к достижению каких-то результатов (что, в принципе, является целью спорта), то бизнес становится неинтересным. По-моему, бизнес можно назвать спортом!

— И напоследок: что бы вы пожелали человеку, который решил приобщиться к воркауту вместе с Datsun?

— Возвращаясь к философии Datsun и философии воркаута, я бы сказал, что нужно делать первый шаг. Очень важно сделать этот шаг, за ним — второй, третий и так далее. И стараться улучшать свою жизнь, не боясь ничего. Важно делать — бери и делай!