5 способов удобно разместить ваш смартфон во время утренней пробежки или первого в жизни забега.

Ваш телефон — это незаменимый гаджет на пробежке. Ведь именно благодаря ему вы сможете настроить фитнес-приложение, отслеживать рельеф, дистанцию, заводить таймер для соблюдения временных интервалов или просто слушать приятную музыку, которая поможет не зацикливаться на пройденных километрах и улучшить свой собственный результат. Более того, именно благодаря тем результатам, которые изо дня в день будет считывать ваш смартфон, вы сможете наблюдать за собственным прогрессом или корректировать программу тренировок. Но перед новичками на беговой дорожке всегда встаёт один и тот же вопрос: “Куда положить телефон во время бега так, чтобы он не мешал”? Разберёмся вместе в нашем материале.

Беговой пояс

Пояс для бега — удобный и практически не ощутимый по весу аксессуар. В него помимо телефона можно будет сложить немного наличных и ключи. Нужно понимать, что сами пояса для бега могут быть разными: какие-то из них подойдут и новичку, и профи, а какие-то рекомендуется использовать исключительно для преодоления более серьёзных дистанций.

Фото: «Чемпионат”

Например, существует разновидность поясов с креплениями для маленьких бутылочек (они обычно идут в комплекте для пояса). Лично я видела, как с таким поясом ребята стартовали на марафоне, а с помощью креплений на нём брали с собой гели и изотоники (или воду), которые находились в бутылочках.

При этом для своей пробежки на 10 км “Ночного забега” я выбрала самый обыкновенный пояс, в который уместился телефон и немного наличных. Из недостатков: если вы привыкли часто доставать смартфон во время пробежки: проверять карту, менять треки в плейлисте или проверять почту, то пояс — не самый удобный аксессуар.

Фото: pixabay.com

Хотя поговаривают, что где-то в Интернете сейчас можно купить пояса с прозрачным окошком для того, чтобы можно было проверять телефон, не вынимая его.

Беговая одежда: куртка, тайтсы, футболки

По обыкновению в специальной беговой одежде (куртках, футболках) в нижней части спины есть карман с застёжкой, куда идеально помещается смартфон. Даже если сами карманы не очень глубокие, беспокоится не стоит, ваш гаджет надёжно зафиксируется, как только вы наденете футболку или куртку на тело. Кармашек на специальных беговых лосинах — тайтсах и шортах для триатлона располагается на пояснице. Из минусов: большие смартфоны туда не влезут, а в целом подумайте сами, стоит ли брать свой огромный Iphone 6S+ на пробежку? Или можно ограничится фитнес-часами/браслетом?

Чехол на руку

Держатель для вашего гаджета, который крепится на руку — практически идеальный способ для хранения телефона во время пробежки. Все подобные чехлы сделаны из плотного и эластичного материала, почти на всех моделях присутствует маленький отсек для хранения ключа или карточки и разъём под наушники.

Фото: pixabay.com

Сами чехлы бывают двух видов. Одни из них позволяют вынимать смартфон почти моментально, отсоединяя его от крепления. Вторая разновидность (как на картинке): телефон помещается в своеобразный мешочек и, чтобы его достать, приходится снимать чехол с руки.

Фото: pixabay.com

Рюкзак (жилет) для бега

Чтобы не случилось, я не советую вам выходить на пробежку с не профессиональным беговым рюкзаком. Любой даже самый идеальный “мешок” или рюкзак доставит вам массу дискомфорта на дистанции, даже если вы сможете его отрегулировать и затянуть все ремешки. Но на тот случай, если одним смартфоном вы обойтись точно не сможете, в спортивной индустрии уже давно разработана модель специального бегового рюкзака.

Помимо пространства, куда вы сможете сложить телефон, деньги, ключи или пару углеводных батончиков для восстановления сил, такие модели часто оснащены специальной питьевой системой, которая позволяет пить воду или изотоник через специальные трубочки, не снимая рюкзак.

Телефон в руке

Если вы только начали свой беговой путь или совсем не расположены к покупке вышеописанных аксессуаров, то смело берите телефон в руки и вперёд. Самое неудобное, лично для меня — это далеко не смартфон в руке, а провода от наушников. Поэтому я заменила обычные наушники на беспроводной аналог с Bluetooth и теперь совсем не переживаю по поводу телефона в руке.

К слову, для ценителей свободы в движении можно заменить телефон на фитнес-браслет.