Сквош: самый длинный гейм в истории российского спорта

9–10 сентября 2017 года на кортах Национального Сквош Центра состоится World Class Squash Tour #3.

Участники PSA турнира – профессионалы с мировым рейтингом и любители категорий М1, М2, М3. В течение двух дней сквошисты покажут игру высокого международного уровня, обменяются опытом и проведут серию зрелищных геймов.

Фото: pixabay.com

В качестве зрителей на турнире ожидаются представители российского бизнеса, деятели культуры, популярные музыканты. Многие из них являются поклонниками сквоша, как, например, исполнительный директор ОАО «РОСНАНО» Борис Подольский и писатель Дмитрий Липскеров. Посетить мероприятие, окунуться в атмосферу спортивного азарта, увидеть великолепную игру и ощутить свою сопричастность к необычному моменту в истории российского сквоша могут как игроки-любители с любым уровнем подготовки, так и те, чье знакомство с игрой только начинается – вход свободный.

Фото: pixabay.com

В конце каждого турнирного дня пройдут призовые розыгрыши. Гостей World Class Squash Tour #3 ждут приятные подарки: сертификаты, дающие право бесплатной аренды корта в Национальном Сквош Центре, и сувенирные мячи для сквоша с автографами участников самого длинного гейма.



Национальный Сквош Центр ждет всех желающих на World Class Squash Tour # 3 по адресу: Москва, ул. Кулакова, 20к1 (ориентир – World Class Строгино).



9 сентября с 10:00 до 19:00

10 сентября с 12:00 до 18:00

Вход свободный.