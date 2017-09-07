Провожаем лето. Закрытие сезона на adidas BASEMOSCOW

Бесплатные мастер-классы, тренировки, скейт-контесты, пана-футбол и многое другое. Встречаемся в Парке Горького.

Спортивно-креативное пространство adidas BASEMOSCOW в Парке Горького завершает свою работу. 16 недель, 3 этапа, посвященные различным сферам, тысячи посетителей и целая масса мероприятий. В заключительный уикенд действительно будет что вспомнить.

Фото: «Чемпионат»

9 сентября с 12:00 до 22:00 для гостей Парка Горького будут работать все зоны базы: каждый желающий без предварительной регистрации сможет принять участие в баскетбольных и футбольных мини-контестах и научиться правильно владеть мячом в панна-клетке.

Фото: «Чемпионат»

Поклонникам бега бренд предложит необычную активность «Вертикальный километр» – беговые дорожки, установленные под большим уклоном, позволят протестировать не только свою скорость, но и выносливость. С 13:00 до 20:00 на Пушкинской набережной будет работать скейт-парк.

Девушки вновь смогут посетить высокоинтенсивные тренировки Power Tri, главный спортивный тренд этого лета, а также танцевальные мастер-классы и Zumba (расписание и регистрация открыты на сайте www.basemoscow-adidas.ru). Самые активные участники, посетившие несколько зон и собравшие соответствующие отметки на карте-флаере, получат приятный сувенир на память – для этого нужно будет лишь выложить свою фотографию с хэштегом #ясоздаю в социальных сетях.

10 сентября не только станет самым последним днем работы пространства, но и финальным днем музыкального проекта MASTERSKAYA Ивана Дорна на adidas BASEMOSCOW. Бренд вновь предложит своим гостям присоединиться к спортивным активностям: принять участие в турнирах по баскетболу и футболу, попробовать свои силы в скейт-контесте и присоединиться к женским тренировкам и челленджам. Кульминацией работы всего пространства станет эксклюзивный DJ-сет от Ивана Дорна.