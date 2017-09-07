Онлайн-калькулятор, который поможет определить ваш спортивный возраст

Фитнес-тест от норвежских учёных, который позволит определить: нужно ли добавить в вашу жизнь больше движения.

Как известно, чем больше вы двигаетесь, тем выше будет качество вашего тела, а это значит, что ваша подвижность напрямую влияет на продолжительность жизни.

Исследование, которое совсем недавно провела группа норвежских учёных, доказало, что то насколько развиты ваши мышцы напрямую связано со смертностью. Малоподвижный образ жизни провоцирует преждевременное старение организма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение… список можно продолжать до бесконечности.

Для кого это тест? Для тех, кто хочет проверить, насколько сохранился ваш организм.



На чём основано исследование? Исследование, которое легло в основу при разработке онлайн-калькулятора, основано на связи спортивной формы человека и количестве поглащаемого и усваиваемого кислорода.



Что можно узнать в конце? В конце теста программа покажет вам ваш реальный возраст (который вы введёте в начале) и ваш спортивный возраст (то, насколько хорошо чувствует себя ваше тело). Если спортивный возраст значительно превышает биологический, необходимо добавить больше движения.



Фитнес-тест, созданный норвежцами, который можно пройти уже сейчас, запросит у вас исходные параметры (вес, рост, объём талии, возраст) и попросит ответить на некоторые вопросы, связанные с вашим распорядком дня. Доступны две версии: укороченная, которая состоит из 6 вопросов, и полная.

Обе версии абсолютно бесплатны и находятся в свободном доступе. При ответе на последний вопрос в укороченной версии программа задаст вопрос: “Хотите ли вы ответить на дополнительные вопросы для того, чтобы сделать расчёт более точным?”. Нажимая “Да, я буду счастлив ответить на дополнительные вопросы”, вы автоматически перейдёте дальше.

Естественно, что для того, чтобы максимально объективно оценить насколько изношен ваш организм, одного исследования через онлайн-калькулятор недостаточно.

В одном из наших материалов мы рассказывали читателям о том, что пройти фитнес-тест можно в лаборатории “Олимпийского комитета России”.

5 тестов, которые помогут узнать больше о своём теле Разбираемся, из чего состоит фитнес-тест Олимпийского комитета России и что нового вы сможете узнать благодаря ему о своём организме.

Сейчас эта опция доступна не только профессиональным спортсменам, но и любым желающим. Помимо этого вы можете обратиться в свой фитнес-клуб рядом с домом, на данный момент большинство клубов предлагают такое исследование для своих клиентов. Цена вопроса начинается от 5 000 рублей и зависит от глубины проводимого теста.



Пройти исследование через онлайн-калькулятор.