Михаэль Гуэрра. Как велогонщик не крутил педали и обогнал всех

Необычный приём от итальянского велогонщика. Аэродинамика в действии

Видеоролик, в котором итальянский велосипедист отпустил педали, растянулся на своём байке и обогнал всех своих соперников в гонке, стремительно облетело Интернет. Журналисты британского сайт «Daily Mail» заочно прозвали велогонщика Михаэля Гуэрра «Суперменом».

Используя законы физики в свою пользу и пренебрегая абсолютно всеми правилами безопасности, велосипедист обгоняет своих коллег на треке. Все подробности в нашумевшем ролике.

Видео, как и полагается, за считанные дни собрало миллионы просмотров. В комментариях к видеоролику на YouTube люди делились своими впечатлениями от увиденного. Большинство сошлось во мнении, что трюк выглядит «впечатляющим», но «опасным».

Подписчик Михаэля Гуэрра Хуан Коулман написал: «Иногда, продвигаясь вперед, вы должны выделяться и выглядеть немного странно. В трюке Гуэрра я вижу спортивную эволюцию, и она прекрасна!»