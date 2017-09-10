Почему Краснодар можно смело назвать воркаут-столицей?

Профессиональный атлет и тренер по воркауту Алексей Кобяков — о своей спортивной карьере и воркауте как неотъемлемой части Красноадара.

19 и 20 августа в Краснодаре прошло яркое и запоминающееся мероприятие #DATSUNПИКНИК, посвящённое уличной атлетике в целом и движению воркаут в частности. Нам удалось встретиться и побеседовать с одним из организаторов мероприятия в Краснодаре, профессиональным спортсменом и тренером по воркауту Алексеем Кобяковым о том, с чего началась его карьера в воркауте, какую роль этот вид спорта играет в жизни его родного города, на каких площадках можно приобщиться к движению и самых распространённых ошибках новичков.



— Алексей, расскажи, пожалуйста, как и когда ты начал заниматься воркаутом? В какой момент он стал для тебя чем-то большим, чем просто увлечение?

— Воркаутом я начал заниматься в 2012 году. Сначала мы просто выходили летом на улицу с друзьями, играли во всем известную «лесенку», учились подтягиваться. В тот момент я вообще ничего ещё не умел. После мы стали обмениваться опытом и учить какие-то новые, простые элементы. Естественно, мы даже не знали, как они называются. Потом, уже через какое-то время, начали изучать видеоролики в YouTube, смотреть и повторять за теми ребятами, которые в них снимались. Очень захотелось прогрессировать в этом направлении: я начал брать информацию, опять же, из Интернета, потому что никакого наставника у меня не было. В основном что видели, то и повторяли.

Фото: Из личного архива Алексея Кобякова

— Участвуешь ли ты сейчас в каких-нибудь соревнованиях?

— Да, в основном стараюсь посещать краевые, региональные мероприятия. Весной удалось побывать на международных соревнованиях, которые называются «Battle of the Bars». Там я занял третье место, те соревнования были самыми мощными и самыми важными для меня в тот момент карьеры. Было нелегко, если честно, потому что выступали 16 атлетов из разных стран: из России, Германии, Малайзии, США и других. Все сражались на одной площадке и имели высокий уровень подготовки.



В городских соревнованиях я не участвую практически никогда, так как почти всегда являюсь их организатором. Со стороны выглядело бы неправильно: если бы я и организовывал, и участвовал одновременно. Обычно езжу я езжу соревноваться куда-то недалеко: в Северную Осетию, Дагестан (Махачкалу), Ростов-на-Дону. Также неоднократно принимал участие в московских соревнованиях.



— А какой элемент ты можешь назвать самым сложным из тех, которые умеешь делать?

— Самым сложным элементом для меня на данный момент является «Горизонт» — это больная тема. Элемент, который я учу уже достаточно давно, но даётся он мне с огромной тяжестью. Возможно, нет предрасположенности, возможно, не так уж сильно хочу. Тем не менее от тренировки к тренировке стараюсь продолжать тренировать его.



— Насколько развито движение воркаута в твоём городе? Как много ребят им занимаются в Краснодаре?

— Сложный вопрос, так как воркаут — это большое движение, и, наверное, у каждого оно имеет своё определение. Поэтому сказать точно, сколько человек занимается, достаточно тяжело. В принципе, можно ведь назвать воркаутером даже того человека, который умеет подтягиваться, а таких людей много. Что касается развития воркаута, я считаю, что Краснодар в этом плане находится на одной из лидирующих позиций в России, поскольку мы постоянно проводим различные чемпионаты, фестивали. Есть регулярная «движуха».

Фото: Из личного архива Алексея Кобякова

— Достаточно ли турников и действительно хороших площадок в твоём городе?

— В нашем городе хороших площадок не так много, их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки, наверное. Именно специализированных площадок не хватает! Наша администрация и другие организации, которые этим занимаются, ставят простейшие площадки, турники, брусья, и они не соответствуют требованиям профессиональных атлетов либо людей, которые просто хотят держать себя в форме. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы количество качественных площадок увеличилось. Мы стараемся делать всё возможное для этого.



— Предположим, я новичок и хочу заняться воркаутом в Краснодаре, куда и к кому стоит обратиться?

— К нам! Как правило, сейчас у нас проходят тренировки на территории активности «FlyZone» по адресу улица Стасова дом 182/1. Это батутный зал, третий в городе, и в нём есть определённая про-зона, зона профессионалов, паркур площадка, воркаут площадка, скалодром, профессиональные батуты. То есть можно не только попрыгать, но и записаться на какую-либо секцию.

Фото: Из личного архива Алексея Кобякова

Вообще, наши ребята-воркаутеры делятся, пожалуй, на два типа. Первые — те, кто начал заниматься на улице, и они не готовы, допустим, платить деньги за хороший зал, они привыкли заниматься в тех условиях, которые у них есть бод боком. А есть и вторые — ребята, которые только-только приходят в нашу дисциплину и хотят, чтобы им всё объяснили, разжевали, как именно стоит заниматься, как правильно вести свой тренировочный процесс. Занятия веду непосредственно я. У меня есть тренерское образование, к тому же я раньше четыре года работал тренером по фитнесу. Накопил достаточно знаний, чтобы преподавать эту дисциплину. На тренировки к нам можно прийти три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу в 7 часов вечера. И также можно встретить ребят, которые занимаются на уличных площадках. Например, в городском парке на площадке возле «Олимпа», проще говоря, «затоне», в Чистяковской роще.



— Какие ошибки часто допускают новички приходя на площадку? И в то же время какие бы советы ты им дал: с чего стоит начать?

— Во-первых, очень часто пренебрегают разминкой, и это потом им выходит боком. Молодые атлеты не заморачиваются насчёт того, чтобы разогреть свои суставы, размять мышцы. Они сразу приходят на площадку и пытаются удивить не только себя, но и окружающих. Соотвественно те люди, которые занимаются дольше, у них такой цели нет, потому что они многое умеют и «рисоваться», показываться перед кем-то смысла не видят.



Во-вторых, если ты что-то начал учить, то обязательно доделывай до конца! Не нужно бросать на полпути — надо всегда стремиться сделать то, что задумал, стараться прогрессировать.



В-третьих, всегда должен быть правильно составленный тренировочный процесс.



Начать можно с элементарных подтягиваний, отжиманий от пола, отжиманий на брусьях. Дальше переходить к более сложным вариациям упражнений: выход на две руки, подъём с переворотом, отжимание в стойке на руках. Всё остальное — только когда уже у человека есть сформировавшаяся хорошая база, а таковой в воркауте считается примерно 25-30 подтягиваний, 50-60 отжиманий на брусьях, 70-100 — от пола. Естественно, всё это за подход, в хорошем качестве, без раскачки и лишней инерции. Только после накопления такой базы человек может с лёгкостью выучить силовые элементы. Опять же это всё индивидуально: стоит опираться на рост, вес, потому что идёт работа с весом собственного тела. У всех прогресс идёт по-разному. Самое основное — это база.

Фото: Из личного архива Алексея Кобякова

— Как прошло мероприятие Datsun-пикник в Краснодаре? Что тебе больше всего запомнилось?

— Я считаю, что мероприятие прошло на достаточно высоком уровне, были гости из Москвы — известные ребята, которые проводили мастер-классы и какой-то процент людей, я уверен, замотивировали своим примером, особенно начинающих атлетов.



Больше всего запомнились, естественно, соревнования. От наших судей, гостей московских, организаторов я услышал, что в Краснодаре был, наверное, самый большой процент профессионалов, самый высокий уровень по сравнению с другими городами. Это, конечно, приятно слышать. Значит, вся та работа, которую мы ведём на протяжении нескольких лет, проходит не зря!



— Как бы ты сам замотивировал человека стать частью вашего движения?

— Я стараюсь мотивировать людей собственным примером. Приходя на площадку, я всегда при виде атлета, человека, который занимается, у которого глаза горят, стремлюсь поинтересоваться: как давно он занимается, найти общий язык. Возможно, что-то подсказать и посоветовать, а также показать всё разнообразие этой дисциплины. Ведь можно не только подтягиваться и отжиматься, но и делать другие трюки. Или если человек просто хочет быть в отличной форме, то я готов показать ему ряд интересных упражнений, которых он раньше не знал.



По большому счёту мотивацией для ребят являются различные соревнования, когда они могут кататься по городам и занимать призовые места. Это всегда буря эмоций и впечатлений, а также бесценный опыт.

Фото: Из личного архива Алексея Кобякова

— Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы воркаут в Краснодаре стал ещё доступнее и заниматься им было бы комфортнее?

— Я думаю, что всё упирается в инфраструктуру. Когда появится хорошая инфраструктура, то народ сам потянется. Видя большое количество людей на площадке, ребята так же будут подходить, пробовать что-то, интересоваться.



ТОП-3 ПЛОЩАДКИ В КРАСНОДАРЕ



По посещаемости

1) «Затон» — площадка на городском пляже возле спортивного комплекса «Олимп».

2) Площадка в парке Городской сад.

3) Площадка во дворе в жилого комплекса «Панорама».



По функционалу

1) Площадка на ул. Российской от компании «Кенгуру.про». До недавних пор была самой большой в Южном федеральном округе. Находится далеко от центра, и количество занимающихся там людей в разы меньше, чем на какой-нибудь старой советской площадке.

2) Площадка в Славянском микрорайоне.

3) И снова площадка во дворе в ЖК «Панорама». Так как она находится непосредственно в домах, то чаще всего там занимаются именно те, кто в них живёт.