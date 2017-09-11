Gran Fondo Russia: на финише сезона

Заключительный заезд Gran Fondo Russia в сезоне 2017 пройдёт по новому маршруту.

17 сентября состоится третий, заключительный в этом сезоне заезд самого массового шоссейного велособытия страны Gran Fondo Russia, маршрут которого пролегает по дорогам Волоколамского и Клинского районов Московской области.



Gran Fondo Russia успел завоевать любовь и хорошую репутацию среди велосипедистов.

Фото: Gran Fondo Russia

Традиционно участникам предлагается на выбор одна из трех дистанций. На осеннем Gran Fondo можно будет проехать 30 км, 60 км или 100 км в формате велозаезда. В этом году был также введен и формат велогонки на самую длинную дистанцию (100 км). Теперь самые смелые и азартные смогут побороться за первые места и выиграть призы от партнеров. Кроме того, 17 сентября будет произведен подсчет очков за все гонки и объявлены победители этого сезона

Фото: Gran Fondo Russia

Отличительной особенностью Gran Fondo является не только объединение на одной трассе любителей размеренных велопрогулок и настоящих профессионалов велоспорта, но и уникальность маршрутов за чертой города. На этот раз участников ждет новая трасса, проложенная в Волоколамском и Клинском районах Московской области со стартом на автодроме Moscow Raceway.

Фото: Gran Fondo Russia

Маршрут пролегает по дорогам общего пользования, поэтому будет ограничено движение автотранспорта по следующим направлениям:



Волоколамское шоссе от дер. Федюково до ж/д станции Чисмена;



от ж/д станции Чисмена до села Теряево;



от села Теряево до дер. Павельцево.