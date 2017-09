Почему реслинг похож на “Игру Престолов”? Правила жизни

Семь мыслей в основе реслинга, которые применимы в обычной жизни.

Реслинг – это театр, а ни в коем случае не спорт. Именно поэтому реслинг и не позиционируется как настоящее соревнование для атлетов. Здесь побеждает не тот, кто быстрее, выше или сильнее, а тот, кто сделает это красиво и по сценарию, чтобы история, которую рассказывают нам реслеры, имела разумное продолжение или логичное завершение. Именно поэтому реслинг куда больше похож на «Игру Престолов», а не на UFC.

Реслинг – это не сцена из кино, это кино само по себе. Это не о том, как мускулистые потные мужики делают вид, что бьют друг друга; реслинг – это о том, как через противостояние двух атлетов (а реслеры, безусловно, выдающиеся атлеты) рассказывается целая история, раскрываются характеры персонажей, передаётся весь спектр эмоций.

И что немаловажно, реслинг никогда не кончается. Это не как любимый сериал, который имеет ограниченное количество сезонов – реслинг идёт круглый год и персонажи развиваются всегда. В этом реслинг очень схож с самой жизнью. А это значит, что в реслинге можно найти немало вещей, которым можно поучиться.

Нужно помогать партнеру

Это один из основных постулатов реслинга. Реслеры только по сюжету противники, а на самом же деле они партнеры, доверяющие друг другу свою жизнь и здоровье, а партнёрам, как известно, нужно помогать. Всё очень просто: ты не проведёшь прием, если твой противник не поможет тебе. И в первую очередь нужно стараться не для того, чтобы ты сам выглядел лучше, а чтобы твой соперник казался сильнее, техничнее и внушительнее. Тогда и ты сам будешь выглядеть так же.

Фото: РИА Новости

«Мне нужен враг, чтоб обрести покой»

Реслинг немыслим без противостояния. Каждому герою нужен злодей. Супермен был бы ничто без Доктора Лютора, Рокки не стал бы так любим, если бы не Иван Драго, а Холмс значительно потерял бы в своей привлекательности без Мориарти. Современный человек более направлен внутрь себя, чем на окружающий мир, поэтому человеку нужен внешний раздражитель, внешний враг, чтобы отойти от всепоглощающей рефлексии. Всё как в песне Дельфина. Враг нужен, чтобы всё бессмысленное стало объяснимым.

Чтобы стать мужчиной – надо победить мужчину

Эта легендарная кэтч-фраза не менее легендарного Рика Флера стала главным обоснованием того, как реслеры продвигаются вверх по карьерной лестнице и получают мировые титулы. Чтобы реслер стал топовым бойцом, он должен для начала победить топового бойца; и тогда его уже будут рассматривать как что-то серьезное. Так и в жизни: to be the man you gotta beat the man.

Иногда поражение только делает сильнее

Да, это звучит как страшно заезженное клише, однако в реслинге (и в жизни) это все же порою работает. Достойное поражение укрепляет реслера в глазах фанатов; так, именно после проигрыша Брету Харту на Wrestlemania XIV легендарный Стив Остин стал по-настоящему суперзвездой. Измученный Остин лежал в луже собственной крови, обильно сдобренной потом и пеной изо рта, отказываясь сдаваться от болевого противника.

Остин проиграл, так как потерял сознание, но при этом приобрел колоссальное уважение фанатов и через год стал мировым чемпионом. Из более свежих примеров можно выделить Дэниэла Брайана, потерявшего свой титул на Wrestlemania XXVIII в бою, продлившемся всего 18 секунд. Фанаты после этого стали еще сильнее поддерживать Брайана, считая, что сценаристы несправедливо обошлись с ним, и вскоре Дэниэл стал самым популярным реслером WWE. Снискав бешеную любовь болельщиков, Брайан сумел переубедить руководство и все-таки добился от него шанс вновь стать мировым чемпионом.

Падать – обязательно

Реслинг невозможно представить без падений на спину – так называемых бампов; без них не получилось бы ни одного приема. Правильно выполненный бамп, бамп, выполненный в нужное время, только добавляет саспенса и позволяет подготовить зрителя к контратаке. В жизни падать так же необходимо: падения закаливают и прибавляют опыта; без падений не бывает успеха.

Важен не результат, а процесс

Родоначальник американской спортивной журналистики Грантленд Райс писал, что, когда придет Великий Уравнитель, он выведет маркером не результат твоего матча, а напишет то, как ты в нем играл и себя проявил. Идея весьма идеалистическая, но ведь и счастье действительно процесс, а не конечный итог, поэтому оценивать свою жизнь не стоит единственно достижениями и победами. Как человек пытался достичь своей мечты – не менее важно. Реслерское наследие (как и человеческое) не измеряется одними только выигранными матчами и титулами – важнее то, какое влияние оставил реслер на будущие поколения. Мэтт Осборн, реслер, выступавший с 1978 года и получивший наибольшую известность во второй половине 80-ых, отыгрывая в WWF роль психованного клоуна, перепробовал за свою карьеру кучу гиммиков, но не выиграл ни одного значимого титула. Слишком прямой и честный, Осборн не пользовался доверием руководства и оно раз за разом заставляло его выступать в гиммиках по большей части дурацких, однако Мэтт благодаря природному таланту, харизме и отношению к реслингу все равно добивался относительной популярности среди фанатов и оставил потомкам наглядное пособие, как не опускать руки и даже из нелепейших персонажей, данных ему сценаристами, лепить что-то стоящее. И подобное признание куда важнее всяких мировых титулов.

Надо любить то, что делаешь

Реслинг – это не тот род занятий, который предполагает большие деньги или большую славу. Очень немногие реслеры действительно здорово зарабатывают исключительно реслингом и очень немногие реслеры становятся по-настоящему популярными за пределами весьма узкого общества поклонников этого спортивного развлечения. Более того: реслинг скорее вредит, чем приносит пользу, ведь заниматься им не просто больно, а дико больно, и постоянные падения на спину, на шею, удары по голове и не проходят даром. Надо понимать, что реслеры довольно часто испытывают взаправдашнюю боль, гоняясь за пущей эффектностию и накалом, хотя реслинг – это вроде как не по-настоящему. Однако по всему свету достаточно много атлетов, чья профессия – разыгрывать театрализованные бои на ринге; и это притом, что они знают наверно, что деньги и слава – это не то, что сулит выбранный ими путь. И, поверьте, чтобы заниматься реслингом на протяжении долгих лет, надо фантастически любить то, что ты делаешь. Чего я всем и желаю.