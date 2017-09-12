Ваша овсянка, сэр: пять заблуждений о завтраке

Насколько действительно важно не пропускать первый приём пищи?

Заблуждение #1 — завтрак поможет есть меньше в течение дня

На самом деле: утренний приём пищи не влияет на снижение аппетита в течение дня.



Исследования Университета Миссури доказали, что завтрак, особенно если включить в первый приём пищи блюда с высоким содержанием белка, увеличивает уровень дофамина в крови. А дофамин отвечает в нашем организме за чувство удовлетворённости и насыщения. В теории ваш аппетит должен снизиться в течение дня. Но исследования учёных показывают нам идеальную картину мира. Многим людям недостаточно трёхразового питания, им постоянно требуется какой-то энергетический (углеводный) перекус, причиной тому может быть стресс, тяжёлая физическая работа, хронический недосып и многое другое. В таком случае одним завтраком снизить аппетит не получится. Поэтому не стоит делать ставку только на первый приём пищи, гораздо важнее грамотно распределить количество потребляемых калорий на весь день для того, чтобы организм насыщался постепенно.

Фото: Pixabay.com

Заблуждение #2 — перед утренней тренировкой обязательно нужно покушать

На самом деле: кардиотренировки и непродолжительные силовые тренировки можно выполнять на голодный желудок.



Здесь всё неоднозначно. Многие любители бега и даже профессиональные спортсмены привыкли делать первую утреннюю тренировку натощак. Врачи и учёные по этому поводу сходятся в одном: если физическая нагрузка не слишком высока, то завтрак можно спокойно пропустить, чтобы не испытывать дискофморт и тяжесть во время бега или утренней зарядки. Однако если вы понимаете, что вам предстоит серьёзная силовая тренировка или весьма энергозатратная тренировка в воде, то лучше заменить плотный утренний завтрак на перекус. Это может быть углеводный батончик, банан или чай с сахаром. В любом случае необходимо отталкиваться от ваших личных предпочтений.

Заблуждение #3 — завтрак поможет похудеть

На самом деле: завтрак не гарантирует то, что в течение дня вы съедите меньше, чем обычно.



Не так давно на сайте The American Journal of Clinical Nutrition были опубликованы результаты исследования, которое показало, что для людей, целью которых является похудение, не так уж важно, завтракать ли сразу после пробуждения или пропускать первый приём пищи. В исследовании принимали участие здоровые люди с избыточным весом. Спустя 16 недель учёными было установлено, что те испытуемые, кто ел по утрам, не имели большего успеха в снижении веса. Таким образом можно сделать вывод: наличие или отсутствие завтрака не является ключевым фактором в потере веса. Большее значение имеет его состав. Поэтому, если вы хотите похудеть, недостаточно просто начать завтракать. Гораздо важнее уделить должное внимание тому, что конкретно вы едите и насколько регулярно.

Фото: Pixabay.com

Заблуждение #4 — каши быстрого приготовления — это вредно

На самом деле: не все каши быстрого приготовления вредны.



Практически все каши быстрого приготовления содержат много сахара — это и есть их самый большой минус. Несмотря на это, не стоит забывать, что сами злаки богаты клетчаткой, которая улучшает состав микрофлоры кишечника, помогает переваривать пищу, а заодно снижают уровень вредного холестерина в крови. Для того чтобы каша быстрого приготовления пошла вам на пользу, внимательно изучайте состав смеси и рассчитывайте калорийность своей порции.

Фото: Pixabay.com

Заблуждение #5 — завтрак — самый важный приём пищи

На самом деле: важно правильно распределить свои рационы в течение дня, а не съесть всю норму за завтраком.



Мы уже говорили о том, что если вы хотите похудеть, то неважно, сколько раз вы едите — два или больше. Важно количество потребляемых за день калорий и качество продуктов (их состав). Поэтому завтрак сложно назвать самым важным приёмом пищи за день, ведь и обед, и ужин, и своевременные перекусы также необходимы нашему организму.