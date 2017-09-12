«Вакуум»: самое эффективное упражнение для плоского живота

Всего одно упражнение, регулярное выполнение которого, поможет скорректировать талию и сделать живот плоским.

Вакуум: показания к применению

Одной из наиболее проблемных зон на нашем теле является пресс. Так уж повелось, что мы можем тренироваться в зале, часто бегать по утрам, придерживаться правильного питания, а коварный рельеф так и не появится на теле. Считается, что для похудения в талии необходимо как можно больше качать пресс. Но это не совсем верное утверждение, ведь нужно понимать, что силовые упражнения далеко не всегда дают желаемый результат. Почему так происходит? Из-за интенсивной силовой нагрузки жир трансформируется в мышцы, поэтому живот все равно не выглядит плоским. Одним из эффективнейших упражнений для коррекции проблемной зоны (как для женщин, так и для мужчин) считается вакуум.

На чём основана техника выполнения упражнения?

Упражнение вакуум – это совокупность нескольких техник, которые должны выполняться при определённых условиях. Сама техника вакуума пришла в фитнес из йоги наули. Аналогичные упражнения также встречаются и в бодифлексе – гимнастике, основанной на принципах аэробного дыхания.

Насколько эффективно выполнение данного упражнения?

Упражнение вакуум считается одним из самых эффективных упражнений для повышения тонуса внутренних поперечных мышц живота и придания животу плоской формы. Тем не менее, стоит отметить и тот факт, что эффективность вакуума научно не подтверждена.

Что именно тренирует данное упражнение?

Данная техника позволяет проработать поперечную мышцу живота, которая удерживает все внутренние органы. По сути, именно из-за её расслабленности живот и выглядит неидеально. Во время занятий спортом или при выполнении силовых упражнений, основная нагрузка приходится на внешние и косые мышцы живота. Подкачав эти мышцы, живот, конечно, будет выглядеть более подтянуто, чем до тренировок, однако из-за расслабленной поперечной мышцы он все равно не сможет быть плоским.

Как выполнять упражнение правильно?

Суть этой методики предельно проста. Все, что от вас требуется – это втянуть живот до предела и удержать мышцы в таком положении около 20-30 секунд. При этом очень важно освоить технику дыхания. Любое упражнение вакуум выполняется на полном выдохе.

Техника выполнения упражнения:



— Примите исходное положение — необходимо лечь на пол или кровать. Альтернатива: начинаем выполнять вакуум из положения стоя.

— Делаем несколько вдохов и выдохов, затем аккуратно выдыхаем воздух из легких – так, чтобы он вышел полностью. Задерживаем дыхание на пару секунд, втягиваем живот, чтобы пупок, как бы приклеился к позвоночнику (как на видео) и максимально напрягаем мышцы пресса, концентрируем внимание на работе мышц. В этом положении старайтесь удержать живот по возможности как можно дольше. Одно сокращение должно составлять 15-20 секунд (либо насколько хватит сил по началу).

— По истечении времени и сил спокойно вдыхаем и расслабляем живот.

— Восстанавливаем дыхание и повторяем.

Как часто необходимо тренироваться?

Для получения видимых результатов необходимо выполнять его ежедневно в течение 3-х недель. Постепенно мышцы войдут в тонус, и вам больше не придется прилагать усилия, чтобы контролировать живот. Упражнение выполняется 5-7 дней в в неделю по 1-2 раза в день по 5-15 повторов с утра на голодный желудок, после тренировки.