Пять фактов о новых гаджетах линейки Apple

Стоит ли взять iPhone 8 и Apple Watch Series 3 плавать в бассейн или на пробежку?

Буквально вчера весь мир наблюдал за презентацией новых продуктов линейки компании Apple. Всё вышло в духе Стива Джобса: лаконично, технологично и как всегда безупречно. Помимо iPhone 8 и iPhone 8 plus свет увидел премиальный гаджет iPhone X и умные часы нового поколения Apple Watch Series 3, для презентации которых был отснят эффектный ролик с волнами и серфёрами.

Как отметили сами создатели умных часов, их концепция схожа с философией серфингистов, поэтому часы очень просты в использовании, минималистичны в своём дизайне, имеют водонепроницаемый корпус. Самое главное, что теперь с помощью них можно звонить и принимать звонки. Девиз компании по продвижению часов: “Оставайся на связи, даже тогда, когда находишься не дома”. Помимо прочего в часах появилась поддержка Apple Music.

Но вернёмся к самой ожидаемой новинке сезона — обновлённый iPhone 8. В нашей подборке мы собрали пять интересных фактов о модном гаджете. Станет ли новенький iPhone вашим надёжным спутником на велотреке или в спортивном зале, решать вам.

iPhone вместо экшен-камеры для самой чёткой съёмки трюка на сноуборде

У новой линейки смартфонов обновилось камера, но, как и во всех остальных нововведениях, в ней нет ничего революционного. По утверждению производителей новая матрица оснащена усовершенствованным цветовым фильтром, светочувствительность увеличена на 83%. Помимо этого, новые смартфоны умеют снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также замедленное видео на 240 к/с.

Футбольный матч в режиме дополненной реальности

Камеры новых iPhone 8 и iPhone 8 Plus откалиброваны таким образом, чтобы без проблем могут работать с приложениями дополненной реальности (в режиме AR). Показанные на презентации AR-приложения позволяют, например, навести смартфон на поле во время футбольного или бейсбольного матча и увидеть поверх «живой» картинки в реальном времени карточки с информацией об игроках.

Для подзарядки не нужен шнур

А это значит, что теперь не стоит возить повсюду шнур для вашего iPhone 8. Одна из наиболее революционных для линейки Apple функций в iPhone 8 и iPhone 8 Plus — наличие беспроводной зарядка (Qi). Так что новые смартфоны впервые с момента выхода продукции Apple должны быть совместимы с зарядными устройствами сторонних производителей.

По-прежнему не боится воды

Как и коллеги по цеху, новая модель устойчива к влаге, а это значит, что гаджет станет вашим верным другом и поможет сделать селфи во время аква-аэробики или тренировки по плаванию, без ущерба для смартфона.

Bluetooth гарнитура — идеальные наушники для пробежки

Как и в iPhone 7, теперь наушники, идущие в комплекте с гаджетом, работают с помощью соединения Bluetooth. Изначально подобная модель наушников была создана с акцентом на удобство при занятии спортом. Само отсутствие проводов при беге очень уместно. Помимо прочего наушники Apple весьма эргономичны, поэтому заряда вполне хватит для преодоления марафона и даже супермарафонской дистанции.



Помимо этого новый гаджет будет оснащён более эргономичной батареей и самым мощным процессором, который когда-либо применялся при разработке смартфонов.



Цена вопроса: Iphone — от 699 $ и Iphone 8 plus — от 799 $



Размеры: 4,7 дюйма у iPhone 8 и 5,5 дюйма у iPhone 8 Plus

Помимо этого компания Apple презентовала премиальный смартфон Iphone X в честь десятилетия выхода первого iPhone, продажи которого начнуться с 999 $.