Евгений Морев. История успеха: от коробки в Строгино до стадиона в Лондоне

Участник международного турнира по уличному футболу adidas Tango League о командной игре, выходе в финал и тренировках.

Каждый день даёт нам массу возможностей, нужно лишь уметь ими воспользоваться, и тогда не за горами появится долгожданный результат. Наш сегодняшний герой — обычный парень, для которого футбол уже давно стал не просто любимым увлечением, а реальной возможностью громко заявить о себе на весь мир и сыграть на большом стадионе, Евгений Морев. В рамках нашего интервью нам удалось пообщаться и узнать, как изменилась жизнь Жени после участия в глобальном турнире для молодых уличных футболистов adidas Tango League, его попадании в топ турнирной таблицы, поездке в Лондон и финальном матче его команды на футбольном стадионе ЦСКА.

— Как началась твоя футбольная история?

— Вообще, всё началось ещё лет с пяти, а уже в шесть лет папа привёл меня тренироваться в команду клуба «Строгино». Там я начал заниматься серьёзнее, сильно втянулся. И с тех пор футбол занимает очень большую часть моей жизни. А вот на турнире Tango League мой путь начался не очень приятно: я на первой же игре получил серьёзную травму. Следующий матч пришлось играть с гипсом на руке, очень боялся, но удалось победить страх и выйти на поле! И что самое удивительное – победить!



— Тебе не кажется, что это слишком рано? Во сколько лет, по-твоему, нужно отдавать ребёнка в футбол?

— Мне кажется, наоборот: чем раньше, тем лучше. Надо с детства отдавать в спортивные секции и закалять характер ребёнка.

— Расскажи о самых значимых для тебя достижениях?

— На данный момент я достиг первой строчки в таблице турнира, благодаря чему adidas предоставил мне возможность съездить в Лондон и присоединиться к таким же лучшим молодым игрокам из 39 стран.

— Что было в Лондоне?

— В Лондоне нас ждали различные челленджи и испытания, в которых мы принимали участие. Например, в одном из них необходимо было принять как можно больше мячей: в центре был круг, а по периметру стояли пушки с мячами, которые выстреливали. Мне нужно было принять мяч и, не выходя из круга, забить его в ворота. А потом мы поделились на команды и играли между собой на большом стадионе Stanford Bridge. Это было очень круто! Моя команда победила во всех 3-х матчах, и это был своего рода международный успех среди команд, составленных на тот момент из лучших игроков разных стран. Ещё в Лондоне мы посетили матч Лиги Чемпионов и глобальную презентацию новых бутс adidas NEMEZIS, увидев их раньше всего остального мира, это было незабываемо!

Фото: Adidas

— Футбол — это в принципе командный вид спорта. Как собрать сильную команду для участия в турнире?

— Мне кажется, что нужно обращать внимание на две вещи: на характер человека и на цель, ради которой он принимает участие в турнире. То есть если это например adidas Tango League, то нужно узнать, что для игрока важнее — командный или личный зачёт. Ну и, конечно, не менее важно обратить внимание на то, как человек играет и как себя ощущает на футбольном поле.

В этом году adidas запустил серию ежемесячных уикенд-турниров для молодых уличных футболистов adidas Tango League , победители которого получат возможность продуктовый контракт с брендом и станут новыми рекламными лицами компании.

— То есть команде нужны только опытные игроки?

— На самом деле не совсем так. Человек может играть не так давно, но зато с ним можно быстро сыграться. Это тоже немаловажно.



— А какую цель на турнире преследуешь ты?

— Для меня важно прийти к какому-то результату с командой. Во время игр команда вообще очень сильно поддерживает и помогает. В хорошей команде хочется быть лучше. Когда я первый раз получил All Star (признание лучшим игроком серии матчей), для меня это было так неожиданно. Я думаю, что именно команда помогла прийти мне к такому высокому личному результату.



— Каким был тот день, когда ты получил свою первую личную награду на турнире в этом году?

— Я тогда ехал, чтобы круто сыграть с командой. А получилось, что мы и с командой выиграли, и при этом меня отметили вот такой наградой. Было очень приятно!



— Твоя команда помогает тебе реализовать какие-то моменты на поле?

— Да, ребята помогают мне на поле, и перед матчем мы обязательно заряжаемся на игру.



— Как много времени вы уделяете тренировкам и какие это тренировки?

— С половиной ребят из команды турнира мы играем в моей основной профессиональной команде “Строгино”. Тренируемся часто, если получается, то остаёмся после тренировок и отрабатываем какие-то моменты.



— Сколько нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом турнира?

— Дело, наверное, не только в тренировках, мне кажется, что главное — это желание и стремление к победе. Ну и, конечно, важно работать, работать не только на личный результат, но ещё и быть частью команды. Как говорится: один в поле не воин.

Фото: Adidas

— Интересны ли тебе ещё какие-то направления помимо классического футбола? Может быть, пана или фристайл с мячом?

— После первых игр турнира меня очень зацепила пана. И сейчас, когда гуляем с компанией друзей, берём с собой мяч и часто играем в пану. Это хорошая тренировка, кстати, перед матчами. Ведь в пане есть всё, что нужно: возможность отработать технику и скорость.

Фото: Adidas

— Как ты вообще узнал про турнир adidas Tango League и почему решил подать заявку?

— Как-то после нашей тренировки ребята в раздевалке рассказали мне про турнир, но у них на тот момент не было мест в команде, и я даже немного расстроился. Но тогда подумал, что приму участие в другой раз. Вышел с тренировки, пошёл к метро. И тут мне позвонили те самые ребята, которые уже собирали команду для участия в турнире, и сказали, что у них освободилось одно место. И вот так получилось, что я стал частью команды.



— Как прошёл полуфинал на стадионе ЦСКА?

— К сожалению, у меня не получилось сыграть, так как я получил травму. Но я был на стадионе, чтобы поддержать ребят. Атмосфера была нереальная, мне самому очень хотелось выйти на поле!

— Если бы у тебя была возможность сыграть за любой футбольный клуб, то частью какой команды тебе хотелось бы стать?

— Я думаю, что это «Реал» Мадрид.

— Что бы ты посоветовал тем ребятам, которые не успели подать заявку на участие в новом году?

— Старайтесь попасть на турнир, что бы ни случилось. Призы, которые получают финалисты, очень достойны и за них можно и нужно бороться. Турнир adidas Tango League даёт шанс, и очень важно его использовать.